تقييمات لاعبات مانشستر سيتي في مباراة بيرمنغهام: هدف خديجة شو يضع الفريق في مواجهة قوية مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

هذا لا يعني أن بيرمنغهام لم يلعب بشكل جيد. بعد أن دخل الفريق المباراة متألقاً بخمس انتصارات في آخر ست مباريات، مارس «البلوز» ضغطاً عالياً وجعل دفاع الضيوف يبدو متزعزعاً، وإن لم يتمكن من صنع أي فرص حقيقية. ورغم هذه النقاط الإيجابية، كان «السيتي» هو من تقدم في النتيجة، حيث استغلت شو تمريرة رائعة من إيمان بيني لتسجل هدفها الحادي والعشرين هذا الموسم، في مباراتها السابعة والعشرين.

حظيت متصدرة الدوري الإنجليزي للسيدات بسلسلة من الفرص لتعزيز تقدمها، لكنها لم تتمكن من إيجاد اللمسة الحاسمة التي أظهرتها شو ببراعة لفتح التسجيل. سددت لورين هيمب كرة من مسافة قريبة لكنها مرت بجوار المرمى، وشاهدت لورا كومبس رأسية من عرضية هيمب ترتد بعيداً، وسددت أوبا فوجينو كرة ضعيفة مباشرة إلى لوسي توماس، كل ذلك قبل أن تقترب شو أكثر من أي وقت مضى من مضاعفة النتيجة عندما ارتطمت كرتها بالعارضة بعد أن انحرفت مسارها.

بينما بقيت النتيجة 1-0، كان هناك دائمًا شعور بأن تلك الفرص الضائعة قد ترتد على فريق مانشستر، خاصة وأن برمنغهام ظل إيجابيًا، وبنى هجماته جيدًا في الاستحواذ وواصل إزعاج خط دفاع خصمه بالضغط. لكن البلوز لم يتمكن من تحويل ذلك إلى أي فرص خطيرة، وأنهى المباراة برأس مرفوع، وإن لم يسدد أي كرة على المرمى.

حاول سيتي تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، مدعومًا بتأثير اللاعبات القادمات من مقاعد البدلاء، حيث أجبرت يوي هاسيغاوا توماس على القيام بإنقاذين رائعين قبل أن ترى ريبيكا كناك رأسية ترتد من العارضة. ومع ذلك، لم يكن هناك حاجة إلى زيادة النتيجة. تمكن بطل الدوري الإنجليزي للسيدات من إنهاء المباراة وإقصاء متصدر الدرجة الثانية، ليحجز مكاناً في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المثير مع تشيلسي، الذي تغلب على توتنهام في وقت سابق من اليوم، الشهر المقبل.

GOAL يقيم لاعبات مانشستر سيتي في ملعب سانت أندروز...