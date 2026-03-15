Lauren James Chelsea HICGetty Images
تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة مانشستر يونايتد: لا بد أنها لورين جيمس! نجمة "الليونيس" تلاحق فريقها السابق مجدداً وتقود "البلوز" إلى لقب كأس الرابطة

تألقت لورين جيمس في المباراة التي احتفظ فيها تشيلسي بكأس الدوري للسيدات يوم الأحد، حيث عادت اللاعبة الدولية الإنجليزية مرة أخرى لتكون كابوساً لمانشستر يونايتد، بعد أن سجل هدفاً عززته أغجي بيفر-جونز بلمسة حاسمة، لتمنح «البلوز» الفوز 2-0 وأول لقب لهن هذا الموسم. في مباراة متكافئة لم تشهد سوى القليل من الفرص، بدا أن لمسة جيمس الدقيقة ستكون حاسمة قبل أن تضمن بيفر-جونز الفوز في الدقائق الأخيرة، لتتوج جهوداً رائعة من فريق تشيلسي الذي عانى من الإصابات.

دخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 16 مواجهة مع «البلوز»، حيث كانت آخر هزيمة له في المباراة السابقة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. ومع ذلك، كان «الشياطين الحمر» هم الأفضل في الدقائق الأولى، وتألقت إليزابيث تيرلاند، التي لعبت ضمن ثنائي الهجوم، حيث كانت تسبب مشاكل متكررة لخط وسط تشيلسي من خلال استغلال المساحات الخالية والتسديد فور رؤية المرمى.

فريق سونيا بومباستور، الذي يسعى للدفاع عن لقبه بعد فوزه على مانشستر سيتي 2-1 في نهائي العام الماضي، تجاوز تلك العاصفة وتقدم في النتيجة بعد 20 دقيقة فقط عندما استغلت جيمس خطأ غير معتاد من دومينيك يانسن، وانطلقت داخل منطقة الجزاء وسددت الكرة بقوة لتتجاوز فالون توليس-جويس. كان هذا هدفها السادس في آخر سبع مباريات ضد يونايتد، الذي غادرته للعودة إلى نادي طفولتها تشيلسي.

حظيت أليسا طومسون بفرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من سيوكي نوسكن، لكن مايا لو تيسييه نجحت في إبعاد الكرة بتدخل دفاعي رائع. بعد ذلك، عاد مانشستر يونايتد ليبدو الأقرب للتسجيل، حيث سددت تيرلاند الكرة في العارضة وأهدرت إلين وانجرهيم فرصة من مسافة قريبة.

بالنظر إلى الغيابات الدفاعية التي عانى منها تشيلسي، فقد أبلى الفريق بلاءً حسناً في إبعاد الشياطين الحمر. كانت القائدة ميلي برايت غائبة، وتعرضت ناومي جيرما لإصابة في اليوم السابق للنهائي، ولم تستطع كاديشا بوكانان اللعب سوى لمدة ساعة، في أول مباراة لها كأساسية منذ نوفمبر 2024. عندما خرجت ناتالي بيورن، بديلة بوكانان، وهي تعرج وتبكي بعد دقائق قليلة من دخولها الملعب، مما أجبر الفريق على إجراء تعديل كبير في التشكيلة، لا بد أن يونايتد شعر أنه يمكنه استغلال الموقف.

ولكن على الرغم من أن تشيلسي لم يقدم أفضل ما لديه هذا العام، حيث انتهت فترة سيطرته التي استمرت ست سنوات على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بنهاية مخيبة للآمال، في الوقت الذي تتراكم فيه الإصابات بوتيرة مدمرة، فإن هناك شيئًا واحدًا لا يزال يمتلكه فريق «البلوز» بقيادة بومباستور، ألا وهو الشخصية - وبكثرة. لذلك، على الرغم من أن مانشستر يونايتد كان الفريق الذي يمكنه تعزيز خياراته الهجومية من مقاعد البدلاء، بالاعتماد على الهدافة المتسلسلة ليا شولر والفائزة مرتين بدوري أبطال أوروبا فريدولينا رولفو، إلا أن تشيلسي هو الذي سجل الهدف الثاني الذي حسم المباراة، عندما تفوقت بيفر-جونز في صراعها مع هانا لوندكفيست ودفعت الكرة إلى شباك توليس-جويس.

عندما سأل موقع GOAL إيرين كوثبرت، قائدة تشيلسي في ذلك اليوم، عما سيعنيه فوز فريقها في هذه المباراة النهائية، بالنظر إلى سير الموسم، كانت متفائلة. "سيكون ذلك بمثابة بيان قوي"، أجابت. "سيقول الكثير عن مكانة الفريق، وسيقول الكثير عن مدى صمودنا وقدرتنا على إيجاد طريقة للفوز، وهو ما دأب فريق تشيلسي على فعله دائماً." ظهرت عقلية الأبطال هذه هنا، ومع وجود لقبين آخرين لا يزال يتعين التنافس عليهما، من المرجح أن تظهر هذه العقلية أكثر بكثير قبل انتهاء الموسم.

GOAL يصنف لاعبي تشيلسي في ملعب أشتون جيت...

  Sandy Baltimore Jess Park Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    حارس المرمى والدفاع

    هانا هامبتون (7/10):

    لم تختبر من مسافة قريبة، لكنها تصدت لكل ما أطلقه عليها مانشستر يونايتد على أرضية كانت صعبة في بعض الأحيان.

    لوسي برونز (8/10):

    صخرة صلبة في الخلف، سواء كظهير أيمن أو كقلب دفاع. 

    كاديشا بوكانان (7/10):

    في أول مشاركة لها كأساسية منذ نوفمبر 2024 بعد تعافيها من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، قدمت أداءً قوياً لمدة ساعة أظهرت خلالها خبرتها بانتظام من خلال تمركزها وقدرتها على التدخل في الوقت المناسب.

    فيرل بورمان (8/10):

    أداء مثير للإعجاب مرة أخرى من هذه اللاعبة الشابة الموهوبة بشكل استثنائي.

    ساندي بالتيمور (7/10):

    أبدت براعة كبيرة في عملها الدفاعي لإبعاد يونايتد عن المناطق الخطرة، مع دعمها الجيد للهجوم.

  Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    خط الوسط

    كيرا والش (7/10):

    واجهت صعوبة في التعامل مع تيرلاند التي كانت تسرق الكرات في الشوط الأول، لكنها تمكنت من السيطرة عليها في الشوط الثاني وساعدت في إخماد هجوم يونايتد.

    إيرين كوثبرت (7/10):

    مثل والش، لم تعرف كيف تتعامل مع تيرلاند في البداية، لكنها تحسنت بعد الاستراحة. لم يكن هذا أفضل أداء لها، لكنها كافحت بشدة لقيادة تشيلسي إلى الفوز.

    سجوكي نوسكن (8/10):

    أداء رائع من لاعبة لم تحظى بالثقة هذا الموسم، لكنها أثبتت في المباريات الأخيرة قيمتها. كان يجب أن تحصل على تمريرة حاسمة بعد تمريرة رائعة إلى طومسون، واستقرت بشكل مثالي في مركز الظهير الأيمن بعد خروج بيورن مصابة.

  Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    هجوم

    يوهانا ريتينغ كانيريد (7/10):

    كان أداءها متفاوتًا في النهاية، لكنها واصلت المثابرة وقدمت تمريرة رائعة لهدف بيفر-جونز.

    لورين جيمس (8/10):

    تسببت في صداع لمانشستر يونايتد في كل مرة استلمت فيها الكرة بفضل قدرتها على الاحتفاظ بها مهما حدث، وثقتها في مواجهة اللاعبات، وقراءتها الرائعة للعب. كما عملت بجد في حالات فقدان الكرة.

    أليسا طومسون (6/10):

    لم تحصل على الكثير من الكرات، لكنها استغلت الفرص التي أتيحت لها، وخلقت بضع فرص قبل أن تحصل على فرصة كبيرة في مواجهة فردية، لكن لي تيسييه لحقت بها وأحبطت محاولتها. تم استبدالها في الشوط الأول.

  Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    أجي بيفر-جونز (7/10):

    حلّت محل طومسون في الشوط الثاني وأضفت بعداً مختلفاً على أداء يونايتد. أظهرت صلابة كبيرة في هدفها.

    ناتالي بيورن (غير متاح):

    عادت من الإصابة عندما حلت محل بوكانان بعد مرور ساعة من المباراة، ثم اضطرت إلى الخروج من الملعب وهي تعرج بعد دقائق قليلة فقط إثر تعرضها لإصابة طفيفة في ربلة الساق.

    ويكي كابتين (6/10):

    أضافت طاقة إلى خط الوسط بعيدًا عن الكرة وشكلت تهديدًا في الهجوم.

    ليكسي بوتر (غير متاح):

    دخلت كبديلة في الدقائق الأخيرة.

    سونيا بومباستور (7/10):

    واجهت العديد من المفاجآت بسبب الإصابات، لكنها بذلت قصارى جهدها للتعامل مع الموقف. أثار دخولها في الشوط الثاني الدهشة، لكنه أتى بثماره عندما سجلت بيفر-جونز الهدف الثاني.

