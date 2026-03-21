ولم يكن مفاجئاً أن يكون تشيلسي هو الفريق الذي بدأ المباراة بقوة، حيث سيطر على الكرة ووضع حارسة مرمى «الليونيس» إيلين ليتي تحت الضغط منذ الدقائق الأولى. وتصدت الحارسة لتسديدة من آجي بيفر-جونز في أول 15 دقيقة، في حين نجح الفريق المضيف في التصدي لعدد من الركلات الركنية الخطيرة التي سددها بطل الدوري الإنجليزي للسيدات. لكن «البلوز» لم يضطروا إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتمكنوا من تحقيق التقدم. أظهرت جوانا ريتينغ كانيريد سرعة فائقة لتخترق وسط دفاع "الليونيس"، وتقترب من المرمى وتسدد الكرة بهدوء في شباك المرمى.

ويجب الإشادة بـ "الليونيس" لرفضهن الاستسلام. بعد أن دخلن الشوط الثاني متأخرات بهدف واحد فقط، عادن إلى الملعب تحت أشعة الشمس بحيوية متجددة، ووضعن تشيلسي في موقف دفاعي لفترات طويلة من الشوط الثاني. دفع سيل المحاولات على مرمى هانا هامبتون المدربة سونيا بومباستور إلى إجراء تغييرات، حيث أدخلت ثلاث لاعبات قويات هن كيرا والش، ولوسي برونز، وناومي جيرما.

لكن التعزيزات بدت وكأنها زادت الأمور سوءًا. تعادلت "الليونيس" قبل 10 دقائق من النهاية، حيث ارتقت إيزوبيل جودوين أعلى من الجميع لتسدد الكرة برأسها متجاوزة هامبتون وتعدل النتيجة. كانت النهاية محمومة من تلك اللحظة، حيث ضغط كلا الفريقين في محاولة لإحراز هدف الفوز. في النهاية، تقاسم الفريقان النقاط، مما أنهى فعليًا مساعي تشيلسي للاحتفاظ باللقب، مع فوز مانشستر سيتي بسهولة على توتنهام في نفس الظهيرة.

