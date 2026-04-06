تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة توتنهام: هدف فيرل بورمان المفاجئ ينقذ حرج هانا هامبتون بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبته حارسة مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بعد أن عانى تشيلسي من خيبة أمل في منتصف الأسبوع، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال، بدأ الفريق هذه المباراة بشكل جيد وتمكن من اختراق دفاع توتنهام المنظم جيدًا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عندما سددت كير رأسية من عرضية كيرا والش. كان هذا الهدف مستحقًا للبلوز، بعد أن قدموا أداءً إيجابيًا دون أن يخلقوا الكثير من الفرص الواضحة، لكنه لم يثبط معنويات توتنهام.

حظي الضيوف ببعض اللحظات المشرقة في الشوط الأول، لكن دفاع نيام تشارلز أحبط محاولاتهم في مناسبتين على وجه الخصوص، ثم تمكنوا من تسجيل هدف التعادل بعد سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عندما فاجأت ركلة حرة من سومانين حارسة المرمى هامبتون تماماً. بدا الأمر وكأنها تمريرة عرضية من زاوية بعيدة، لكن اللاعبة الدولية الفنلندية أرسلت الكرة بدلاً من ذلك لتطير فوق حارسة المرمى الإنجليزية وتسجل هدفاً فتح المباراة تماماً.

منذ ذلك الحين، حظي كلا الفريقين بفرص عديدة. كانت أكبر الفرص لصالح تشيلسي، عندما كان على كير التسجيل بعد أن حصلت على الكرة في منطقة توتنهام، وأهدرت إيلي كاربنتر رأسية حرة من مسافة بضعة ياردات، لكن توتنهام حظي بفرص أيضاً، حيث أجبرت أماندا نيلدن هامبتون على التصدي بصعوبة قبل أن ترسل جولي بلاكستاد رأسية حرة بعيداً عن المرمى.

بدا أن المباراة ستدخل الوقت الإضافي، إلى أن تقدمت بورمان لتكون الفائزة غير المتوقعة بالمباراة. كانت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً رائعة في دفاع تشيلسي منذ حصولها على المزيد من الفرص بعد مطلع العام، واستحقت العناوين الرئيسية عندما انطلقت إلى الأمام في الدقائق الأخيرة، ومررت الكرة من أحد المدافعين ثم سددتها في الزاوية العليا، لتمنح البلوز التقدم مرة أخرى قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة.

أدى ذلك إلى تأهل فريقها إلى نصف نهائي هذه المسابقة مرة أخرى، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه بكأس الرابطة في مارس، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة مواسم.

