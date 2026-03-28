تقييمات لاعبات أرسنال في مباراة توتنهام: أليسيا روسو تملأ شمال لندن باللون الأحمر بثلاثية في 22 دقيقة، والغانرز يصعدن إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي للسيدات

تقييمات
أرسنال
أليسيا روسو
فقرات ومقالات
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير

قادت ثلاثية أليسيا روسو في الشوط الأول فريق أرسنال إلى الفوز بنتيجة 5-2 على غريمه في شمال لندن، توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات يوم السبت. ويضع فريق "المدفعجيات" نصب عينيه مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، بعد أن تغلب على "البلوز" 3-1 في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء قبل التوجه إلى ستامفورد بريدج في منتصف الأسبوع المقبل، وضمن الفريق تأهله للموسم المقبل بفوزه الساحق في الدوري المحلي.

تقدم أرسنال في النتيجة بعد خمس دقائق فقط وبسهولة نسبية. أرسلت كاتي ماكابي ركلة ركنية منحنية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث وجدت روسو في مساحة شاسعة، فسددت الكرة بضربة رأس قوية في الزاوية السفلية.

وبعد لحظات، ضاعفت روسو تقدم المضيفات. فكرت أوليفيا سميث بسرعة في الدوران داخل مساحة خالية خارج منطقة الجزاء، وأرسلت تمريرة إلى روسو التي سددت الكرة متجاوزة الحارسة ليز كوب لتسكن الشباك الخالية.

تمكن توتنهام من تسجيل أول أهدافه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) على ملعب الإمارات، وتعادل في منتصف الشوط الأول. ركلة ركنية رائعة أخرى من أماندا نيلدن وصلت إلى كاثينكا تاندبرغ، قبل أن تلمسها فريدا مانوم لاعبة أرسنال لتتجاوز دافني فان دومسيلار وتسكن الشباك.

لكن فرحة الزوار لم تدم طويلاً، حيث أكملت روسو ثلاثيتها في الدقيقة 27، بعد أن مررت كوب الكرة مباشرة إلى المهاجمة لتسجل من مسافة قريبة.

استطاعت رينيه سليجرز الاستفادة من عمق تشكيلتها لصالح أرسنال في الشوط الثاني، حيث أضافت البديلة كيتلين فورد الهدف الرابع للمدفعجيات بتسديدة قوية عند القائم القريب بعد عرضية عميقة من سميلا هولمبرغ.

قلص توتنهام الفارق إلى هدفين بعد أن أرسلت ماتيلدا فينبرغ الكرة بصدورها إلى بيثاني إنجلاند، التي سددت كرة قوية لم تستطع فان دومسيلار التصدي لها.

مع الركلة الأخيرة في المباراة، انطلقت ستينا بلاكستينيوس لتسجل هدفاً وتضيف لمسة جمالية إلى النتيجة، ليحقق أرسنال فوزه الحادي عشر على التوالي في جميع المسابقات ويعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للسيدات بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام المتصدر مانشستر سيتي في وقت سابق من يوم السبت.

GOAL يقيم لاعبات أرسنال في ملعب الإمارات...

    حارس المرمى والدفاع

    دافني فان دومسيلار (6/10):

    واحدة من خمس لاعبات أساسيات عادن إلى التشكيلة الأساسية بعد استبعادهن من مباراة الثلاثاء التي فاز فيها الفريق على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. قامت بإنقاذ رائع بأطراف أصابعها في اللحظات الأخيرة لتمنع إنجلترا من التسجيل قبل أن تسمح بتسديدة أخرى من بين أصابعها.

    سميلا هولمبرغ (8/10):

    تقدمت إلى الأمام ولعبت أحيانًا كجناح أيمن، حيث ركضت نحو زميلتيها نيلدن وفينبرغ على الجانب الأيسر لتوتنهام. قدمت تمريرة حاسمة رائعة لفورد.

    لوت ووبين-موي (7/10):

    بالتعاون مع كاتلي، قدمت أداءً رائعاً في الحد من التهديد البدني الذي شكلته تاندبرغ.

    ستيف كاتلي (7/10):

    كانت رائعة هي الأخرى في منع توتنهام من خلق فرص في الثلث الأخير من الملعب، على الأقل من اللعب المفتوح.

    كاتي ماكابي (7/10):

    بدأت المباراة بركلة ركنية رائعة سددتها روسو برأسها في وقت مبكر. مثل هولمبرغ، أحبت التقدم إلى الأمام كمهاجمة أخرى. كادت أن تسجل هدفاً بنفسها، لكن كوب أبعدت ركلتها الحرة.

    خط الوسط

    كيم ليتل (7/10):

    تم تكريمها قبل المباراة تقديراً لخدماتها للنادي بعد أن تجاوزت حاجز 400 مباراة ووقعت عقداً جديداً لمدة عام واحد. قدمت أداءً رائعاً، ولا سيما بتدخلها الرائع لاستعادة الكرة من مايكا هامانو عندما كان توتنهام يحاول الهجوم ولم يكن لدى أرسنال أي لاعبين في الخلف. تم إراحتها في الدقائق الأخيرة وحلت كودينا محلها.

    ماريونا كالدينتي (7/10):

    تمكنت من التنقل بسهولة بين لاعبات خط وسط توتنهام متى شاءت. تم استبدالها ببلوفا.

    فريدا مانوم (6/10):

    لم تكن مباراة سيئة بالنسبة لها، على الرغم من أن سجلها شابته هدف في مرماها أعطى توتنهام أملاً لفترة وجيزة في شوط أول جنوني.

    هجوم

    كلوي كيلي (6/10):

    كانت المهاجمة الأقل نشاطًا في صفوف أرسنال في هذه المباراة، لكنها تمكنت مع ذلك من إضافة بعض المراوغات الصعبة إلى سجل إنجازاتها الشخصية. تم استبدالها بميد بعد الاستراحة مباشرة.

    أليسيا روسو (10/10):

    مهاجمة مليئة بالثقة في الوقت الحالي، حملت مستواها الرائع إلى الديربي بتسجيلها ثلاثية في 22 دقيقة. وصل رصيدها الآن إلى 19 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، بفارق هدف واحد عن رقمها القياسي في موسم 2024-25. حظيت بتصفيق حار عند استبدالها ببلكستينيوس.

    أوليفيا سميث (8/10):

    كانت تهديداً حقيقياً طوال الشوط الأول، حيث تفاهمت جيداً مع روسو وساعدتها في تسجيل هدفها الثاني في طريقها إلى تحقيق ثلاثية. تم استبدالها في الشوط الأول بفورد بينما كانت حاصلة على بطاقة صفراء.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كايتلين فورد (8/10):

    حلّت محل سميث في الشوط الثاني. سجلت أول أهدافها في دوري كرة القدم النسائي منذ 12 سبتمبر، منهيةً بذلك فترة جفاف استمرت 12 مباراة.

    بيث ميد (6/10):

    دخلت بدلاً من كيلي. بذلت جهداً كبيراً في اللعب بدون الكرة.

    ستينا بلاكستينيوس (8/10):

    خاضت مباراتها رقم 150 مع أرسنال، حيث دخلت بديلاً لروسو. وسجلت هدفاً في اللحظات الأخيرة.

    فيكتوريا بيلوفا (7/10):

    دخلت بدلاً من كالدينتي. ساعدت بلاكستينيوس في الدقيقة الأخيرة.

    لايا كودينا (غير متاح):

    دخلت بديلاً عن ليتل في الدقائق الأخيرة.

    رينيه سليجرز (8/10):

    استعاد أرسنال حيويته في النصف الثاني من الموسم، محققاً 11 فوزاً متتالياً. قد يكون لقب الدوري الإنجليزي للسيدات قد ضاع تقريباً، لكن سليجرز بنت فريقاً قادراً بالتأكيد على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

