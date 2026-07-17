تقليد من خارج كرة القدم.. لماذا سيطرح الفيفا 1996 خاتمًا للبيع بعد نهائي كأس العالم؟!

لطالما كانت خواتم البطولة عنصراً أساسياً في المشهد الرياضي بالولايات المتحدة، حيث تُعد الرمز الأسمى للنجاح. ومن خلال تبني هذه التقاليد، تتبنى الهيئة العالمية المسؤولة عن كرة القدم التراث الرياضي المحلي للدول المضيفة لبطولة عام 2026. وعادةً ما تكون هذه الخواتم مخصصة بشكل كبير، ومرصعة بالأحجار الكريمة، ومحفورة بأسماء اللاعبين الفردية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للفيفا: «في سابقة تاريخية لمسابقة تابعة للفيفا، سيحصل الفائزون بالبطولة أيضًا على خواتم بطولة مصممة خصيصًا، مما يجلب إحدى التقاليد الرياضية الأمريكية الأكثر شهرة إلى عالم كرة القدم».

"سيكون كل خاتم جزءًا من إصدار محدود للغاية يضم 2,026 قطعة مرقمة بشكل فردي فقط، في تكريم مباشر للبطولة نفسها. ومن بين هذه الخواتم، سيتم تقديم 30 خاتمًا للفريق الفائز، بينما ستتاح 1,996 خاتمًا للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتج مرخص رسميًا، مما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم 2026.

"يُظهر أحد جانبي الخاتم بفخر كأس العالم، بينما سيتم تخصيص الجانب الآخر ليعكس هوية الفريق الفائز. وستكون كل خاتم مرقمة بشكل فردي، ومصممة خصيصًا لتناسب مقاس اليد، وستُسلّم مع شهادة أصالة خاصة بها."