تقرير الشرطة المقدم بعد انتقال ماسون غرينوود إلى مرسيليا الذي شكك فيه أحد الموظفين في شجار مزعوم في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة
توتر خلف الكواليس في ملعب فيلودروم
ذكرت صحيفة La Provence أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Stade Velodrome قدم البلاغ المذكور إلى الشرطة عقب نزاع داخلي وقع خلال صيف عام 2024. ويقال إن التوترات تصاعدت بين بنعطية وسيسيليا بارونتيني.
في ذلك الوقت، كلف رئيس النادي بابلو لونغوريا بارونتيني بمهمة الإشراف على الشؤون الإدارية إلى جانب ألبان جوستر. ويقال إن الخلافات نشأت حول عدد من القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت.
كيف تصاعدت الخلافات الداخلية في مرسيليا
أحدها يتعلق بضم اللاعب الدولي الإنجليزي غرينوود. بعد أن أعجب به خلال فترة إعارته إلى خيتافي في 2023-24، قدم مرسيليا عرضًا دائمًا إلى مانشستر يونايتد، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
تم إبرام الصفقة في النهاية بمبلغ 27 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار). سُمح لغرينوود بمغادرة أولد ترافورد بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في قضية تتعلق بمزاعم محاولة اغتصاب واعتداء وسلوك قسري وتسلطي في فبراير 2023.
وفقًا لصحيفة La Provence، "عارضت" بارونتيني التعاقد مع جرينوود. كما ورد أنها اعترضت على محاولة التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري يوسف أتال بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو من محكمة نيس بعد مشاركته مقطع فيديو معاد للسامية في أعقاب الهجمات التي وقعت على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
ويقال أيضًا إن بارونتيني أعربت عن قلقها بشأن سلوك علي زراك، الذي أصبح شخصية بارزة في الهيكل الرياضي لمارسيليا إلى جانب بنعطية. وبلغت هذه الخلافات المزعومة ذروتها على مدى عدة أسابيع.
تزعم صحيفة La Provence أن الخلاف الداخلي "بلغ ذروته في مواجهة ساخنة في مكتب لونغوريا في La Commanderie". ويقال إن بارونتيني قدم بعد ذلك تقريرًا عن الحادث سجلته الشرطة المحلية.
رئيس مرسيليا طلب نصيحة غرينوود من والدته
كشف رئيس نادي مرسيليا لونغوريا أنه استشار والدته قبل التعاقد مع غرينوود حتى عام 2024. وقال لصحيفة "تيليغراف": "بالنسبة لي، من الصواب التحدث عن الأمر بصراحة. إن خلق المحرمات في الحياة ليس أمراً إيجابياً أبداً. بالنسبة لنا، كانت هذه فرصة سوقية ضخمة من الناحية الرياضية، حيث قمنا بتحليل ما حدث بالفعل بعناية فائقة.
في هذه الحالة، بعد إجراء الدراسة اللازمة والحصول على جميع المعلومات - وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر - اتصلت بوالدتي بعد أن حصلت على جميع المعلومات. وقلت لها: "ما رأيك، بعد أن عرفت كل الموقف؟" ووالدتي، التي كانت تعمل في نظام السجون في إسبانيا، الذي يتميز بنموذج مبتكر للغاية - وقد حصلت على ميدالية الدولة - سألتها، بعد أن حصلت على كل هذه المعلومات: "ماذا كنت ستفعلين لو كنت مكاني؟" فقالت لي: "افعلها". بعد أن حصلت على كل المعلومات.
"كان ذلك مهمًا لأنني أردت شخصًا لا يملك دافعًا رياضيًا، لأن الموهبة موجودة، وأن دافعها الوحيد هو مصلحة ابنها. كرجل، وليس كرئيس. وبالنسبة لي، كان من المهم جدًا أنها قالت لي، بعد أن عرفت كل هذا، "افعل ذلك".
وتابع لونغوريا قائلاً: "أعلم أن هناك انتقادات. أعلم أن الوضع، في كثير من الأحيان، قد يضر بالسمعة. لكنني أكرر، إذا كنت تعتقد أنك تتخذ القرار الصحيح، مع المستوى الصحيح من المعلومات، ومن منظور إنساني أيضاً، لأن ماسون، هو طفل طيب، حقاً. منذ ذلك الوقت، أنام ليلاً."
انتقال صيفي ومشاركة في كأس العالم؟ الوضع الحالي لغرينوود
أصبح غرينوود الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الفرنسي، مسجلاً أفضل رصيد شخصي له بـ 25 هدفاً حتى الآن هذا الموسم. ويثير المزيد من التكهنات حول انتقاله في عام 2026، وقد يغير انتماءه الدولي من إنجلترا إلى جامايكا، مما قد يسمح له بالمشاركة في كأس العالم هذا الصيف - إذا نجح منتخب ريغي بويز في تجاوز مباريات التصفيات بين الاتحادات.
