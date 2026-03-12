تقرير الشرطة المقدم بعد انتقال ماسون غرينوود إلى مرسيليا الذي شكك فيه أحد الموظفين في شجار مزعوم في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة

كشف رئيس نادي مرسيليا لونغوريا أنه استشار والدته قبل التعاقد مع غرينوود حتى عام 2024. وقال لصحيفة "تيليغراف": "بالنسبة لي، من الصواب التحدث عن الأمر بصراحة. إن خلق المحرمات في الحياة ليس أمراً إيجابياً أبداً. بالنسبة لنا، كانت هذه فرصة سوقية ضخمة من الناحية الرياضية، حيث قمنا بتحليل ما حدث بالفعل بعناية فائقة.

في هذه الحالة، بعد إجراء الدراسة اللازمة والحصول على جميع المعلومات - وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر - اتصلت بوالدتي بعد أن حصلت على جميع المعلومات. وقلت لها: "ما رأيك، بعد أن عرفت كل الموقف؟" ووالدتي، التي كانت تعمل في نظام السجون في إسبانيا، الذي يتميز بنموذج مبتكر للغاية - وقد حصلت على ميدالية الدولة - سألتها، بعد أن حصلت على كل هذه المعلومات: "ماذا كنت ستفعلين لو كنت مكاني؟" فقالت لي: "افعلها". بعد أن حصلت على كل المعلومات.

"كان ذلك مهمًا لأنني أردت شخصًا لا يملك دافعًا رياضيًا، لأن الموهبة موجودة، وأن دافعها الوحيد هو مصلحة ابنها. كرجل، وليس كرئيس. وبالنسبة لي، كان من المهم جدًا أنها قالت لي، بعد أن عرفت كل هذا، "افعل ذلك".

وتابع لونغوريا قائلاً: "أعلم أن هناك انتقادات. أعلم أن الوضع، في كثير من الأحيان، قد يضر بالسمعة. لكنني أكرر، إذا كنت تعتقد أنك تتخذ القرار الصحيح، مع المستوى الصحيح من المعلومات، ومن منظور إنساني أيضاً، لأن ماسون، هو طفل طيب، حقاً. منذ ذلك الوقت، أنام ليلاً."