اعتزل مانويل نوير اللعب مع المنتخب الألماني عقب خروج ألمانيا من دور ربع النهائي في بطولة يورو 2024، مما أتاح لمارك-أندريه تير شتيجن تولي منصب الحارس الأول بلا منازع. ومع ذلك، تسببت مشاكل اللياقة البدنية التي يعاني منها تير شتيجن وقلة وقت اللعب الذي يحصل عليه في برشلونة في إثارة حالة من عدم اليقين بين مشجعي المنتخب الألماني، حيث طالب الكثيرون بعودة نوير إلى صفوف الفريق.

منذ ذلك الحين، أثبت باومان نفسه كحارس مرمى أساسي مفضل لدى يوليان ناجلسمان في غياب تير شتيجن، لكن ظل نوير البالغ من العمر 40 عاماً لا يزال يخيم على تشكيلة المنتخب الوطني. أعرب سامي خضيرة عن قلقه العميق من أن هذا النقاش العام قد خلق ضغطاً غير ضروري وغموضاً تكتيكياً للاعب الذي يحتاج إلى وضوح تام.