تفوق على مبابي.. مايكل أوليسي يحصد جائزة الأفضل خارج فرنسا!

يقدم أوليسي حتى الآن موسمًا رائعًا مع فريق ميونخ، حيث ساهم بـ 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني وحده، مما ساعد الفريق على الفوز المبكر بلقب الدوري الألماني.

"كان هدفي هذا الموسم هو الفوز بكل شيء مع منتخب فرنسا ونادي بايرن ميوني. هذا كل شيء"، قال أوليسي، الذي حضر الحدث مرتدياً بدلة سوداء. وأعرب عن سعادته "بالمشاركة في كأس العالم وببذل قصارى جهده للفوز مع منتخب فرنسا".