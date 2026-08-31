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Lionel Messi Argentina GFXGOAL
علي رفعت

تفوق على بيليه والظاهرة: ليست مبالغة عاطفية.. ليونيل ميسي صاحب المسيرة الدولية الأفضل على الإطلاق!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
الأرجنتين

اليوم تنتهي مسيرة ميسي الدولية..

أسدل ليونيل ميسي الستار رسميًا على مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني التي استمرت لعقدين من الزمن، ببيان وداعي مؤثر أعلن فيه اكتفاءه بما قدمه بقميص الألبيسيليستي.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد أسابيع قليلة من خوضه المباراة النهائية لكأس العالم، لم يكن مجرد خبر رياضي عابر، بل هو إعلان عن اكتمال أعظم لوحة كروية رُسمت على مستوى المنتخبات في تاريخ اللعبة. 

قرار الاعتزال، ورغم ألم الفراق الذي عبر عنه بصراحة، يفتح الباب أمام نقاش تاريخي محسوم بالأرقام والوقائع، ميسي لم يكن مجرد لاعب استثنائي، بل هو صاحب المسيرة الدولية الأفضل والأكثر تكاملًا على الإطلاق.


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    رحلة الصعود والانكسار.. من الذهب الأولمبي إلى ملحمة الوفاء

    لم تكن مسيرة ميسي الدولية مجرد حصاد سهل للألقاب، بل كانت أقرب إلى ملحمة درامية إغريقية. 

    بدأت القصة مبكرًا بتوهج شاب توج بكأس العالم للشباب عام 2005، ثم قاد بلاده لمعانقة الذهب في أولمبياد بكين 2008. 

    لكن ما تلا ذلك كان سلسلة من الانكسارات القاسية، بين خسارة نهائي مونديال 2014، والسقوط في نهائيين متتاليين لكوبا أمريكا، ليعيش سنوات من العذاب والتشكيك وصلت لدرجة إعلانه الاعتزال المؤقت.

    من رحم تلك المعاناة، وُلدت النسخة الأكثر شراسة وقيادية من ميسي، فعاد ليكسر النحس في معقل البرازيل عام 2021، متوجًا بكوبا أمريكا، ثم الفيناليسيما، وصولًا إلى ذروة المجد في مونديال قطر 2022، ولم يتوقف حتى قاد التانجو لنهائي كأس العالم 2026 الأخير.

    هذا الإصرار المذهل على بلوغ النهائي العالمي مجددًا، والمقاتلة حتى الرمق الأخير، لم يكن بدافع إثبات الذات الرياضية فحسب، بل كان مدفوعًا برغبة إنسانية خالصة لإسعاد والده المريض في هذا الوقت، ليهديه هذا المشوار الجميل ليكون أول ما يراه ويشعر به فور إفاقته وتعافيه من مرضه.


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  • Pele World Cup 2014Getty

    لماذا يتفوق على بيليه ورونالدو الظاهرة؟

    عند وضع هذا الإرث الممتد في مقارنة مع أساطير مثل بيليه ورونالدو نازاريو، تميل الكفة بوضوح لصالح البرغوث نظرًا لشمولية الإنجاز وتنوعه. 

    بيليه، رغم تتويجه بثلاث كؤوس عالم، تفتقد مسيرته للقب القاري مع البرازيل، فضلًا عن غيابه عن فترات حاسمة بسبب الإصابة في مونديال 1962.

    أما الظاهرة رونالدو، فرغم هيمنته المرعبة وانفجاره الهجومي الذي منحه مونديال 2002 ولقبين قاريين، إلا أن الإصابات حرمته من الاستمرارية الزمنية.

    ميسي يتفوق بأنه جمع بين الاستمرارية المذهلة لعشرين عامًا، والعبء التكتيكي المطلق بصفته الهداف التاريخي وصانع الألعاب الأول، إلى جانب حصده لكل لقب ممكن وفي كل مرحلة سنية، ليحقق تكاملًا افتقده بيليه قاريًا وافتقده رونالدو زمنيًا.


  • Cristiano Ronaldo Euro 2016Getty

    تفنيد حجة المنقذ الأوحد.. مقارنة غير منصفة

    قد يجادل البعض بأن مسيرة كريستيانو رونالدو هي الأفضل لكونه منح البرتغال ألقابها الأولى تاريخيًا، مستندين إلى حجة أن بلاده كانت والعدم سواء على منصات التتويج قبله. 

    لكن هذا الطرح يظل ساذجًا عند التدقيق في سياق التاريخ الكروي، فالأرجنتين، ورغم تاريخها وتصنيفها، ظلت تعاني من لعنة غياب الألقاب لثمانية وعشرين عامًا كاملة قبل أن يكسر ميسي هذه العقدة ويعيدها إلى منصات التتويج محتكرة الأخضر واليابس.

    لو كان معيار المنقذ الأوحد هو الفيصل، لكانت مسيرة زين الدين زيدان هي الأفضل تاريخيًا، ففرنسا قبله لم تكن قوة كبرى على الساحة المونديالية مطلقًا، ورغم تأثير زيدان الهائل، لا يمنحه ذلك تلقائيًا أفضلية المسيرة المطلقة على حساب ميسي. 

    طول الاستمرارية، والتأثير الممتد من بطولات الشباب والأولمبياد حتى سن التاسعة والثلاثين، والقدرة على قيادة المنظومة لعشرين عامًا، يجعل من مسيرة ميسي تتجاوز فكرة الإنجاز العابر.


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  • Lionel Messi GFXGOAL

    بيت القصيد

    لم يكن ليونيل ميسي مجرد جزء من تاريخ كرة القدم الدولية، بل كان هو التاريخ نفسه على مدار عقدين. 

    مسيرته هي الأفضل على الإطلاق ليس فقط بلغة الأرقام والميداليات، بل لأنها قصة متكاملة جسدت الصبر، الانكسار، النهوض، والوفاء الخالص للعائلة وللقميص الوطني. 

    لقد اعتزل بعد أن استنزف كل طاقته كما صرح في خطابه الوداعي قائلًا: "لقد استنزفت كل طاقتي ولم يعد لدي المزيد لأقدمه"، تاركًا إرثًا أسطوريًا يستحيل تكراره.