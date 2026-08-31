تفوق على بيليه والظاهرة: ليست مبالغة عاطفية.. ليونيل ميسي صاحب المسيرة الدولية الأفضل على الإطلاق!

أسدل ليونيل ميسي الستار رسميًا على مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني التي استمرت لعقدين من الزمن، ببيان وداعي مؤثر أعلن فيه اكتفاءه بما قدمه بقميص الألبيسيليستي.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد أسابيع قليلة من خوضه المباراة النهائية لكأس العالم، لم يكن مجرد خبر رياضي عابر، بل هو إعلان عن اكتمال أعظم لوحة كروية رُسمت على مستوى المنتخبات في تاريخ اللعبة.

قرار الاعتزال، ورغم ألم الفراق الذي عبر عنه بصراحة، يفتح الباب أمام نقاش تاريخي محسوم بالأرقام والوقائع، ميسي لم يكن مجرد لاعب استثنائي، بل هو صاحب المسيرة الدولية الأفضل والأكثر تكاملًا على الإطلاق.



