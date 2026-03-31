تفسير: لماذا لا يشارك هاري كين في مباراة إنجلترا الودية ضد اليابان

لن يشارك هاري كين مع منتخب إنجلترا في مباراة الثلاثاء مساءً ضد اليابان بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال حصة تدريبية. وعلى الرغم من هذه النكسة، أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن القائد سيبقى مع الفريق في هذه المرحلة بدلاً من العودة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

ويُنظر إلى قرار استبعاده من تشكيلة المباراة على أنه إجراء احترازي لتجنب تفاقم المشكلة.

في بيان صدر على X، أوضح الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا الموقف بشأن كل من القائد ولاعب الوسط جوردان هندرسون: "سيحصل هاري كين على راحة الليلة كإجراء احترازي بعد تعرضه لإصابة طفيفة في التدريب، لكنه سيبقى مع الفريق لتلقي مزيد من الفحوصات. عاد جوردان هندرسون إلى برينتفورد قبل مباراة الليلة."



