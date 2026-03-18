ترجمه
تفسير: لماذا قد يتعرض فيرجيل فان ديك للإيقاف عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
ثلاثة لاعبين يواجهون احتمال الإيقاف
يدخل ليفربول مباراة الليلة الحاسمة في أنفيلد وهو يدرك أن التأهل إلى ربع النهائي قد يكون له ثمن باهظ على صعيد التشكيلة. وبموجب الإطار التأديبي الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، يواجه اللاعبون إيقافاً لمباراة واحدة بعد تراكم ثلاث بطاقات صفراء. والأهم من ذلك، أن البطاقات لا تُحذف من السجل حتى انتهاء مرحلة ربع النهائي. وهذا يضع فان ديك وريان جرافنبرخ وكورتيس جونز في خطر مباشر؛ فقد حصل الثلاثة على بطاقات في الجولات السابقة وسيُستبعدون من مباراة الذهاب المحتملة ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان في حال حصلوا على بطاقة صفراء أخرى الليلة.
قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الصارمة بشأن البطاقات
قرار الهيئة الإدارية واضح فيما يتعلق بحدود استبعاد اللاعبين: "يُوقف اللاعبون ومسؤولو الفريق عن المباراة التالية في المسابقة بعد تلقيهم ثلاث إنذارات لم تؤدِ إلى بطاقة حمراء، وكذلك بعد أي إنذار فردي لاحق (الخامس، والسابع، والتاسع، وما إلى ذلك)".
بالنسبة لفان ديك، بدأت المشكلة ببطاقة صفراء خلال الخسارة 4-1 أمام إيندهوفن قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية في اسطنبول الأسبوع الماضي. ويجد جرافنبرخ وجونز نفسيهما في مأزق مماثل، بعد أن تلقى كلاهما بطاقتين صفراوين خلال حملة أوروبية تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا.
المخاطر التأديبية التي تواجه الفريق
تتجاوز أهمية مباراة الليلة مجرد بلوغ الدور التالي؛ فليفربول يقاتل من أجل فرصة للانتقام من باريس سان جيرمان، الذي أقصاه من البطولة الموسم الماضي. ورغم أن معظم الاهتمام ينصب على الثلاثي «المعرض للخطر»، فإن بقية اللاعبين يشعرون بالضغط أيضًا. دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، وهوجو إكيتيكي، جميعهم حصلوا على بطاقة صفراء واحدة حتى الآن. يجب على هؤلاء اللاعبين الآن تجنب الوقوع في فخ البطاقات؛ حيث لا يتم إعادة تعيين رصيد البطاقات إلا بعد الدور ربع النهائي، وأي لاعب يصل إلى عتبة الثلاث بطاقات في المباريات القادمة سيواجه الإيقاف خلال أهم مرحلة يمر بها النادي في البطولة.
التوازن الدقيق الذي تحققه لعبة السلوت
يواجه سلوت مهمة صعبة في إدارة فريقه خلال المرحلة الحاسمة من الموسم. وتتمثل الأولوية المباشرة في التغلب على فريق غالطة سراي القوي الذي أثبت صلابة دفاعه في تركيا، وكاد يضاعف تقدمه بهدف سجله فيكتور أوسيمهن قبل تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR). وإذا نجح الريدز في الاستفادة من أجواء أنفيلد للتأهل، فعلى سلوت أن يقرر كيفية توزيع نجومه الرئيسيين في مباراة قد تكون قوية مع باريس سان جيرمان. ومع خروج ليفربول بشكل واضح من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تمثل دوري أبطال أوروبا فرصتهم الأخيرة للفوز بلقب كبير، مما يجعل أي إيقاف محتمل للاعب محوري مثل فان ديك أمراً كارثياً للغاية.
