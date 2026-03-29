ترجمه
"تفتيشات لم أرَ مثلها في حياتي!" - مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب ينتقد بشدة الإجراءات الأمنية الأمريكية قبل انطلاق كأس العالم
كوابيس لوجستية في الولايات المتحدة
لم يتأثر ديشامب بالإجراءات الأمنية الصارمة في المطارات الأمريكية. واعترف المدرب، الذي يعمل على صقل تشكيلته استعدادًا لكأس العالم 2026، بأن شدة الإجراءات الأمنية تجاوزت كل ما مر به سابقًا خلال مسيرته الطويلة.
وفي مؤتمر صحفي عقده قبل مباراة الأحد ضد كولومبيا في ماريلاند، أعرب ديشامب عن دهشته من الإجراءات الصارمة التي واجهها عند وصوله. وقال المدرب للصحفيين: "عند وصولنا، قضينا وقتاً طويلاً للغاية في المطار، حيث خضعنا لفحوصات لم أرَ مثلها في حياتي. نحن نتأقلم مع الوضع".
أوقات السفر والاستعداد للبطولة
يُنظر إلى المعسكر الحالي على أنه بروفة نهائية لكأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ورغم أن الفريق استمتع بدرجات الحرارة المنخفضة خلال هذه الفترة، فإن ديشامب يدرك تمامًا أن المسافات الشاسعة ومدة السفر ستشكل عاملاً رئيسيًا عند انطلاق البطولة في يونيو. "من حيث درجة الحرارة، لا نواجه مشكلة. لدينا مشاكل كنت على علم بها وما زالت قائمة، لا سيما فيما يتعلق بوقت السفر"، أشار ديشامب.
التكيف مع البيئة الأمريكية
وقد قام الجهاز الفني الفرنسي، بما في ذلك المساعد غي ستيفان، بالفعل باستكشاف الملاعب والتحدث مع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية لجمع المعلومات. ويشعر ديشامب بالقلق إزاء المسافة بين مرافق التدريب وملاعب المباريات، مشيرًا إلى أن الالتزامات الإعلامية وحدها قد تستغرق 45 دقيقة في كل اتجاه.
وأوضح ديشامب قائلاً: "إن زيارتنا لبوسطن تعتبر بمثابة بروفة مهمة بالنسبة لنا لأننا سنكون هناك. كنت هناك مع غي ستيفان لحضور نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية، وتحدثت مع اللاعبين الذين كانوا هناك، وهناك مواقف مختلفة تسبب تعقيدات أكثر أو أقل. يجب أن نحرص على الحد منها والتكيف معها. ستكون الحرارة شديدة هذا الصيف، وسيكون التعافي مهمًا. لكن الالتزامات الإعلامية تقع في ملعب المباراة، الذي يبعد 45 دقيقة عن ملعب التدريب. عند اللعب في الساعة 3 أو 5 مساءً، لا يتبقى الكثير من الوقت قبل المباراة. أما في الساعة 9 مساءً، فيمكننا التعامل مع الأمر. سنتكيف ونبذل قصارى جهدنا لتقليل استهلاك الطاقة في كل ما هو خارج الملعب".
اختبارات حاسمة قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب
لقد أعطت فوز يوم الخميس في ملعب جيليت على البرازيل لمحة عما ينتظرنا، حيث سيعود "المنتخب الأزرق" إلى الملعب نفسه لمواجهة النرويج في مباراة دور المجموعات يوم 26 يونيو. وتُعد المباراة الودية المقبلة ضد كولومبيا الفرصة الأخيرة للمدرب ديشامب لتقييم تشكيلته قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركة في بطولة الصيف.