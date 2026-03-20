تغيير في الموقف لسببين؟ يبدو أن نادي بايرن ميونيخ لن يتعاقد مع نجم هيرتا كينيت إيكهورن

من ناحية، يُقال إن المبلغ الإجمالي المطلوب باهظ بالنسبة لبايرن ميونيخ. ويُزعم أن قيمة شرط الإفراج عن إيشهورن في الصيف المقبل تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو. ومن ناحية أخرى، يُقال إن إدارة بايرن ميونيخ تخشى أن يؤدي انتقال إيشهورن إلى إثارة استياء في قسم الناشئين بالنادي، الذي يُعد حاليًا في ذروة إنتاجيته.

يُعتبر إيشهورن أحد أكبر المواهب في ألمانيا - ففي سن الـ 16 فقط، استطاع أن يثبت مكانه في التشكيلة الأساسية خلال النصف الأول من الموسم. لكن التعاقد معه سيؤدي تلقائيًا إلى تعقيد مسار مواهب خط وسط ميونيخ نحو الفريق الأول. وقد ظهر مؤخرًا كل من ديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا) وفليبي تشافيز (18 عامًا)، الذي انتقل في الشتاء على سبيل الإعارة إلى نادي 1. FC كولن.