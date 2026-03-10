بعد 22 دقيقة فقط، كان توتنهام، الذي يحتل المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط عن أول مركز هبوط ولم يحقق أي فوز في ست مباريات رسمية، متأخراً بنتيجة 0:4. كانت هذه ثاني أسرع نتيجة 4-0 في مباراة بدوري أبطال أوروبا، بعد ريال مدريد ضد دينامو زغرب في 22 نوفمبر 2011 (20 دقيقة).
تغيير تاريخي مرير! حارس مرمى توتنهام كينسكي يرتكب خطأين فادحين ويضطر للخروج بعد 17 دقيقة
تلقى لاعبو لندن الأربعة أهداف في غضون 16 دقيقة. عندما كانت النتيجة 0:3، رأى المدرب إيغور تودور، الذي خسر حتى الآن جميع مبارياته الثلاث كمدرب لفريق توتنهام، أن الأمر قد تجاوز الحدود.
قام المدرب البالغ من العمر 47 عامًا باستبدال الحارس أنتونين كينسكي بإدخال غولييلمو فيكاريو. فيكاريو هو الحارس الأساسي لتوتنهام، لكنه كان مفاجأةً على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.
وقد استلزمت هذه الخطوة بسبب خطأين فادحين من كينسكي. فقد انزلق اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا وهو يحمل الكرة عند النتيجة 0:1 لماركوس يورينتي (6)، واستغل أصحاب الأرض هذا الخطأ ليتقدموا مبكرًا.
لكن الأمر أصبح أكثر مرارة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، الذي شارك لأول مرة في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا. أخطأ كينسكي في التقاط الكرة بعد تمريرة خلفية غير خطيرة، فاستغل جوليان ألفاريز الفرصة وسجل الهدف الثالث (15). بعد الاستراحة التالية، استبدل تودور حارس المرمى.
وبذلك أصبح كينسكي أول حارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتم استبداله دون إصابة خلال أول 20 دقيقة من المباراة. غادر الملعب حزينًا ودموعه تملأ عينيه. أثناء ذهابه إلى غرفة الملابس، ساعده اثنان من المدربين وواسوا اللاعب التشيكي، الذي انضم إلى الفريق في يناير 2025 قادمًا من سلافيا براغ مقابل 16.5 مليون يورو.
منذ ذلك الحين، خاض كينسكي 12 مباراة رسمية مع توتنهام، حيث استقبل 19 هدفًا. في الموسم الحالي، شارك في مباراتين فقط في مسابقات الكأس. كانت أول تجربة له في دوري أبطال أوروبا في براغ، حيث خاض أربع مباريات في تصفيات دور المجموعات.