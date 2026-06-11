ثورة في سوق الانتقالات .. لاسانا ديارا يُغير مجرى التاريخ وسلاح ذو حدين لحماية اللاعبين وابتزاز الأندية!

تاريخ كرة القدم به العديد من النماذج التي كان يمكنها الانتقال إلى أكبر أندية العالم، لكن التعنت والعناد والمغالاة تسببوا في منعها من التحليق في سماء اللعبة.
ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس، كان أحد أفضل الأجنحة في أوروبا في 2019، وبعض الأندية أظهرت اهتمامًا بالحصول على خدماته وعلى رأسها آرسنال.
وفي المقابل، تمسك كريستال بالاس بمبالغ تعجيزية تصل إلى 80 أو 90 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب، ليبقى زاها بالفريق وتتلاشى نجوميته بالتدريج قبل الرحيل إلى جلطة سراي بالمجان.
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كان أحد أهم لاعبي الوسط في العالم، وركض خلفه ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولكن رئيس لاتسيو كان يطلب مبالغ تصل إلى 120 مليون يورو.
الجميع رفض الرضوخ لتلك الأرقام غير المنطقية، لينسحب كبار أوروبا من السباق قبل أن يرحل اللاعب إلى الهلال السعودي في 2023 مقابل 40 مليون يورو فقط!
أيضًا حسام عوار، فور تألقه مع ليون في دوري أبطال أوروبا، بدأ ريال مدريد وآرسنال ويوفنتوس التنافس على ضمه، قبل أن يخرج جان ميشيل أولاس رئيس النادي الفرنسي للمطالبة بـ60 مليون يورو مقابل بيعه.
النتيجة كانت مثل زاها، اللاعب تراجع مستواه كثيرًا مع ليون، ورحل إلى روما ومنه لنادي الاتحاد السعودي، دون أن يحصل أولاس على ما أراد.
العامل المشترك في كل هذه النماذج، أن أطماع الأندية أدت إلى تراجع مستوى لاعبيها، مما أجبرهم في وقت لاحق على بيعهم بمبالغ أقل بكثير مما طلبوا في مراحل توهجهم.
هناك نموذج آخر يحدث لآن، وهو برونو جيمارايش نجم نيوكاسل يونايتد، الذي كان مطلبًا لعدة أندية كبرى منذ عامين، ولكن الماكبايس طلبوا أكثر من 100 جنيه استرليني مقابل بيعه، ليبقى مع ناديه دون أي تقدم في مسيرته.
وبالحديث عن الشروط الجزائية "غير المنطقية" التي نخشى ظهورها، سنجد حالة أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الذي تألق في موسم 2016/2017، وسجل 26 هدفًا بالدوري الإيطالي، وأصبح هدفًا لمانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرهما.
ولكن ناديه تمسك بتفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ100 مليون يورو، ليرفض الجميع ويبقى بيلوتي قبل الرحيل إلى روما بالمجان في 2022، دون أن يتمتع بالمسيرة التي كان يحلم بها.
أيضًا لدينا خوليان ألفاريز، الهدف الذي يقاتل عليه برشلونة وعرض 100 مليون يورو لضمه من أتلتيكو مدريد، ولكن الأخير رفض العرض وسخر من نظيره الكتالوني.
حتى ريال مدريد الذي ربما دخل الصفقة بنية رفع السعر، عرض 150 مليون يورو ورفض أتلتيكو مرة أخرى، متمسكًا بالشرط الجزائي بقيمة 500 مليون يورو، وهو مبلغ لن يوافق أحد على دفعه.
وبعد كل ما ذكرناه، سنصل في النهاية إلى حقيقة أن التغييرات ستكون مفيدة ومنصفة للاعبين، بشرط أن يتم استخدامها وضبطها بطريقة صحيحة، وعدم حرمان الأندية من سلطة حماية أنفسها من الأطماع الخارجية ومحاولات الابتزاز.