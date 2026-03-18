حلقة من برنامج «Bordo Cam» على قناة DAZN مخصصة لتغطية كل ما وراء الكواليس لمباراة لاتسيو وميلان، وهي المواجهة التي أضاع فيها الروسونيري فرصة مهمة للفوز بلقب الدوري. أثناء الإحماء، قدم لوكا مودريتش بعض النصائح للسويسري جاشاري: "العب ببساطة وحافظ على موقعك، لا تتحرك. لنبقَ معًا، ولنكن متماسكين". لم يكن ماينان هو من ألقى الخطاب المعتاد أمام المجموعة قبل المباراة، بل تولى توموري هذه المهمة هذه المرة.
تغطية مباراة لاتسيو وميلان، ليو غاضب من بوليسيتش: "عليه أن يمررها يا مدرب، لا أحد يقول له شيئاً"
مركز الثقل مرتفع جدًا
من بين الأسباب العديدة التي أدت إلى هزيمة ميلان أمام لاتسيو، أشار الكثيرون إلى وجود مركز ثقل مرتفع بشكل غير معتاد أثناء الضغط. ويأتي التأكيد على ذلك، في التسجيل الصوتي والمرئي الذي نشرته DAZN، من أليجري نفسه: "نحن متقدمون جدًا، نحن جميعًا فوق خط الكرة ونسمح لهم بالهجمات المرتدة"، كما يقول لمودريتش. وبعد لحظات قليلة، يتحدث مدرب ميلان مع جاشاري: "أردون، أنت ولوكا (مودريتش، محرر) ابقيا في مكانكما".
مواجهة بين ليو وبوليسيتش
تُظهر اللقطات في مناسبتين أن بوليسيتش لم يمرر الكرة إلى ليو في العمق. وبعد المرة الثانية، انفجر غضب البرتغالي الذي شتم زميله أولاً ثم قال له: "اللعنة يا أخي. إلى الداخل يا أخي". حتى أليجري غضب على مقاعد البدلاء: "مررها إلى الداخل" صرخ المدرب الليفورنسي الذي، بعد أن راجع اللعبة مع طاقمه، أضاف "بهذه الكرة سيسجل هدفاً، أوه، إنها الهدف الثاني! بل الهدف الثاني بالفعل!".
لم يتقبل ليو الأمر على الإطلاق وخرج ببطء من الملعب، مما أثار غضب المدير الرياضي إيغلي تاري في المدرجات: "انظروا كيف يسير الأمر...". لياو، الغاضب للغاية، ينضم إليه مايك ماينان الذي يحاول تهدئته دون جدوى. رد فعل البرتغالي يستحق اللوم: "يجب أن تمرر الكرة يا مدرب!" يقول لأليجري الذي يحاول هو الآخر تهدئته. "أنت محق! اهدأ!" كانت كلمات مدرب الروسونيري. وصل ليو إلى مقاعد البدلاء، وركل كل ما وجده، وألقى بواقيات الساقين، وقال وهو يتحدث إلى نفسه: "يلعب دائمًا بمفرده ولا أحد يقول شيئًا، يا إلهي... دائمًا نفس الشيء". حتى أليجري عاد للتفكير مرة أخرى في هاتين الفرصتين "لو أعطاها لرافا...".