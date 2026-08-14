«تعلّم قواعد اللعبة!» .. طبيبة تشيلسي السابقة إيفا كارنيرو تهاجم مورينيو وتيري بسبب وثائقي نتفليكس

لم تتحفظ كارنيرو في تعليقها بعد مشاهدة مورينيو وتيري يتحدثان عن نهاية مسيرتها مع تشيلسي في الفيلم الوثائقي "مورينيو".

يعود الخلاف إلى أغسطس 2015 عندما دخلت كارنيرو وكبير المعالجين الطبيعيين جون فيرن أرض الملعب لعلاج إيدين هازارد خلال الوقت بدل الضائع من التعادل 2-2.

وبما أن تيبو كورتوا كان قد طُرد في وقت سابق، فإن تدخلهما ترك تشيلسي مؤقتاً بتسعة لاعبين فقط على أرض الملعب. وأشعل هذا الأمر انفعالاً علنياً من مورينيو، أدى في النهاية إلى مغادرة كارنيرو ملعب ستامفورد بريدج وتسويتها لدعوى قانونية بشأن الفصل التعسفي أمام محكمة العمل.

ورداً على اللقطات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت كارنيرو عن إحباطها من إعادة تسليط الضوء على الموقف. وكتبت على إكس: "بعد 11 عاماً ها نحن نعيش الأسوأ من جديد. آمل أنهم جنوا بعض المال".

واستهدفت تحديداً تصريحات تيري حول وجود "تفاهم" في غرفة الملابس بخصوص العلاج الطبي، قائلةً: "نحن ملزمون بمدونة سلوك طبية قانونية. صراحةً، سيكون من الصحي لجون تيري أن يتعلم قواعد اللعبة. لقد مرّ وقت كافٍ يا صديقي".



