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محمود خالد

مدرب بلجيكا وصفها بـ"كذبة إبريل": واقعة بالوجن ليست الأولى في كأس العالم .. وعقوبة أخرى في انتظار الإلغاء!

فولارين بالوجون
مايكل أوليسي
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم

قرار مثير للجدل من الفيفا..

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدلًا واسعًا، على خلفية قراره بتعليق عقوبة إيقاف فولارين بالوجن، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، لمدة عام، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة البوسنة والهرسك، في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وكان بالوجن قد تلقى بطاقة حمراء، بسبب تدخله العنيف على محرموفيتش، في المباراة التي شهدت فوز الولايات المتحدة، على البوسنة والهرسك، بنتيجة (2-0)، على ملعب ليفي.

وكان بالوجن قد سجل ثالث أهدافه في كأس العالم، بعد ثنائيته ضد باراجواي، فيما أقرّ الاتحاد الدولي، رفع العقوبة عنه، وبالتالي، يمكنه المشاركة في مواجهة بلجيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

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  • بيان رسمي من الاتحاد البلجيكي

    وعلى الفور، أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أعرب خلالها عن دهشته من قرار الفيفا، بتعليق عقوبة فولارين بالوجن، واعتباره مؤهلًا للمشاركة في مباراة دور الـ16، رغم إيقافه.

    وذكر بيان الاتحاد البلجيكي، بأن الفيفا استند في قراره للمادة 27 من قانون الانضباط، والتي تنص على أن لجنة الانضباط التابعة للفيفا، يحق لها تعليق تنفيذ عقوبة انضباطية واقعة، رغم أن المادة 66.4 من القانون، تنص على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى إيقاف اللاعب عن المباراة التالية لفريقه.

    وأضاف البيان أن قرار الفيفا يخالف المادة 10.5 من لائحة بطولة كأس العالم، والتي تنص على أنه في حالة طرد لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني، نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة (للإنذار الثاني)، فإنه يتم إيقافه تلقائيًا عن المباراة التالية، وقد تفرض عليه عقوبات إضافية.

    وأعلن الاتحاد البلجيكي عن دراسة جميع الخيارات القانونية الممكنة، من أجل حماية الحقوق المشروعة لجميع المنتخبات المشاركة، وضمان مبادئ اللعب النظيف في كأس العالم، سواءً في هذه النسخة، أو النسخ المُقبلة.

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    كذبة إبريل

    وفي هذا السياق، أعرب رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن استيائه من قرار الفيفا، بتعليق عقوبة بالوجن، أثناء تواجده في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، حيث ارتسمت ملامح الدهشة والتحديق على وجهه، بينما كان مسؤول إعلامي في الفيفا، يقرأ بيان تعليق العقوبة، بصوت عالٍ، فيما كان عينا تيبو كورتوا تتنقلان في أرجاء القاعة، ويرجح أنه كان يخفي توتره وهو ينظر إلى الصحفيين.

    وعلّق جارسيا على هذا القرار، بقوله "لم أكن أعلم بأن الخامس من يوليو، يوافق الأول من إبريل في الفيفا (في إشارة إلى كذبة إبريل)، إنها المرة الأولى في تاريخ كأس العالم، التي يتخذ فيها مثل هذا القرار. أعتقد أنه يجب الرجوع إلى بيان اتحادي (يقصد الاتحاد البلجيكي)، أعتقد أن هناك الكثير من الأمور، فالاتحاد لا يدافع عن نفسه، أو المنتخب الوطني، بل يدافع عن كرة القدم عمومًا، عن نزاهتها وأخلاقيتها".

    ورفض تيبو كورتوا التعليق على أهلية مشاركة بالوجن في المباراة، قائلًا "هذا سؤال يوجه لعالم كرة القدم، وليس لي كلاعب، الأمر قد يفاجئك قليلًا بالطبع، خاصة أنه قبل يوم من المباراة، إذا حسمت النتيجة في اليوم التالي، بإمكانك التأقلم، ولكن كمجموعة لاعبين، علينا الفوز في أرض الملعب، إنه (بالوجن) لاعب جيد، ولكن علينا الفوز على المنتخب الأمريكي بأكمله، سنقدم أفضل ما لدينا على أرض الملعب، نستحق الفوز بفضل أدائنا الكروي، ونريده بشدة".


  • ليست المرة الأولى

    واستعرض موقع globo، واقعة مشابهة من ذكريات كأس العالم، والتي تعود إلى نسخة 1962، حينما تعرض نجم البرازيل جارينتشا للطرد، في مباراة نصف النهائي، أمام تشيلي، ولكنه سمح له بالمشاركة في النهائي أمام تشيكوسلوفاكيا.

    وكان جارينتشا قد تعرض لاستفزازات وركلات من خصومه، ما دفعه للاعتداء على اللاعب روخاس، ليتم إرساله إلى غرفة الملابس، إلا أنه في تلك الفترة، لم تكن هناك عقوبة الإيقاف التلقائي، ويتم عقد جلسة لتحديد العقوبة التي تطبق على اللاعب المخالف.

    وادعى مسؤولون برازيليون بأن الحكم لم يقم بالإبلاغ عن واقعة اعتداء في تقرير المباراة، وفي جلسة استماع عقدها اتحاد الفيفا، تم تبرئة اللاعب بتصويت 5 مقابل 2، ليتم الاكتفاء بتوجيه إنذار إليه لعدم كفاية الأدلة، وبالتالي، خاض جارينتشا نهائي كأس العالم، وفاز بلقبه الثاني مع البرازيل.

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    إلغاء بطاقة صفراء

    ومن المنتظر ألا يكون طرد بالوجن، هو العقوبة الوحيدة التي تُرفع في كأس العالم، بل إن هناك بطاقة أخرى معرضة للإلغاء.

    وذكرت صحيفة "ليكيب" بأن الاتحاد الفرنسي يعتزم تقديم طلب إلى الفيفا، بسحب البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليس، في الوقت الإضافي من مباراة "الديوك" ضد باراجواي، في ثمن نهائي المونديال.

    تبرير هذا الأمر، بأن اللقطات المصورة لم تظهر قيام أوليس بالاعتداء على ماتياس جالارزا، خلال المشادة بين الطرفين، حيث وضع إصبعه على شفتيه أمام لاعب باراجواي الذي سقط أرضًا على الفور، وبالتالي نال أوليس بطاقة صفراء.

    وطبقًا لهذا الإنذار، ففي حالة حصول نجم بايرن ميونخ، على بطاقة صفراء أخرى في مواجهة المغرب، في ربع النهائي، فإنه سيتعرض للإيقاف في نصف النهائي، حال تأهل فرنسا.

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