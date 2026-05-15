تعلم من تجربة ريال مدريد .. تشابي ألونسو يملي شروطه في مفاوضات تشيلسي
ألونسو يبحث عن الاستقرار بعد رحيله عن ريال مدريد
يُعتبر ألونسو حالياً المرشح الأوفر حظاً لتولي مقاليد التدريب في تشيلسي، لكن من المفهوم أن المدرب البالغ من العمر 44 عاماً يتحلى بالحذر.
بعد أن أقاله ريال مدريد في يناير الماضي بعد مرور سبعة أشهر فقط على توقيع عقد مدته ثلاث سنوات، فإن هذا العقل التكتيكي العبقري مصمم على ألا يكرر نفس الأخطاء في لندن.
وتفيد صحيفة «التايمز» بأنه يسعى للحصول على ضمانات محددة بشأن المشروع وسلطته في اتخاذ القرارات قبل التوقيع على العقد.
على الرغم من غياب البلوز عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن ألونسو أبدى استعداداً لإجراء محادثات أولية. لا تزال سمعته في عالم التدريب في أعلى مستوياتها بعد فوزه التاريخي بلقب الدوري الألماني دون أي هزيمة مع باير ليفركوزن في عام 2024.
ومع ذلك، بعد تدهور علاقته مع الشخصيات الرئيسية في البرنابيو، فإنه يمنح الأولوية الآن لبيئة مستقرة حيث يمكنه تنفيذ رؤيته طويلة المدى دون التعرض لخطر الإقالة المبكرة.
بيريز يدافع عن تعيين ألونسو الذي باء بالفشل
لا يزال ظل رحيله عن ريال مدريد يلقي بظلاله، لكن رئيس «البلانكوس» فلورنتينو بيريز سارع مؤخرًا للدفاع عن هذا التعيين. وفي حديثه إلى قناة «لا سيكستا»، أرجع بيريز تراجع المستوى الذي أدى إلى رحيل ألونسو إلى عوامل خارجية، لا إلى قدراته التدريبية.
وقال بيريز: «تعيينه لم يكن خطأً». "لم يكن لدينا استعدادات للموسم [بسبب كأس العالم للأندية]. عندما تستمر في اللعب أيام الأربعاء والأحد دون تلك القاعدة، فإن لياقتك البدنية تنخفض حتماً. عانينا من 28 إصابة. كنا نعتقد أن الانتقالات ستحل المشكلة، لكن هذا الحل لم يدم طويلاً وتراجع الأداء مرة أخرى".
يشير هذا الاعتراف من رئيس نادي مدريد إلى أن الحنكة التكتيكية لألونسو لم تكن أبدًا المشكلة الأساسية، وهي حقيقة لم تغب عن أذهان قيادات تشيلسي. ومن المفهوم أيضًا أن غرفة ملابس "البلوز" تدعم وصوله المحتمل، حيث يرونه شخصية تحظى بالاحترام اللازم لتوحيد فريق عانى من عدم الاستقرار تحت الأنظمة السابقة.
تضيق قائمة المرشحين في ظل بحث «البلوز» عن خليفة لروزينيور
ورغم أن ألونسو هو الهدف الأول، إلا أن تشيلسي لا يضع كل بيضه في سلة واحدة. وقد ضيق النادي قائمة المرشحين إلى خمسة أسماء لتعويض روزينور، الذي لم يستمر في منصبه سوى 106 أيام قبل أن يُقال في أبريل.
ومن بين المرشحين الآخرين أندوني إيراولا مدرب بورنموث، الذي من المقرر أن يغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي، وماركو سيلفا مدرب فولهام. وقد اتصل النادي بكليهما كخيارين احتياطيين.
ومع ذلك، فإن السجل الحافل الذي يتمتع به ألونسو لا يضاهيه أي من منافسيه على المنصب. بفضل ألقابه في دوري أبطال أوروبا والبطولات المحلية كلاعب في ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى إنجازاته التدريبية البارزة في ألمانيا، فإنه يمثل التعيين البارز الذي يتوق إليه مجلس إدارة تشيلسي.
ويحتل النادي المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج إلى شخصية قادرة على إحداث تغيير جذري لتقوده مرة أخرى إلى المنافسة الأوروبية الراقية.
التركيز المؤقت لا يزال منصبًا على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي
في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات خلف الكواليس، يعمل المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين على إعداد الفريق لمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المهمة ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل. وتُعد هذه المباراة فرصة أخيرة للفوز بلقب في موسم اتسم بالاضطرابات.
قال ماكفارلين: "عائلة صديقتي من مشجعي تشيلسي المتعصبين، فوالدها وعمها يمتلكان تذاكر موسمية منذ 50 عامًا". "وهي من مشجعي تشيلسي المتعصبين. إنهم فخورون جدًا. إنها مباراة مهمة وأتمنى أن نقدم أداءً جيدًا لجميع المشجعين. لا أستطيع أن أخبركم بالضبط كيف سأشعر في ذلك اليوم. أحاول أن أتعامل مع الأمر بشكل طبيعي قدر الإمكان".