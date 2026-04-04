تبلور اتجاه جديد في صفوف نادي بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي. فكلما سمحت الظروف، يحصل اللاعبون الشباب على فرص متزايدة للعب مع الفريق الأول. فعلى سبيل المثال، خاض الظهير الأيسر دنيز أوفلي (18 عامًا) والمدافع فيليب بافيتش أول مباراة لهما مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة الإياب من دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو.
تعزيز مفاجئ لخط هجوم لويس دياز: هل يقدم بايرن ميونيخ دليلاً جديداً على استراتيجيته الجديدة في سوق الانتقالات؟
بسن 16 عامًا وشهرًا و27 يومًا، أصبح بافيتش الآن أصغر لاعب يشارك مع نادي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. وأشاد المدير الرياضي ماكس إيبرل بعد المباراة قائلاً: "لقد استحق اللاعبون هذه الثقة".
قبل هذين اللاعبين، لعب سبعة مراهقين آخرين من أكاديمية النادي مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي: كاسيانو كيالا (17 عاماً)، جونا كوسي-أساري (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي فولهام)، فيليبي تشافيز (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي كولونيا)، ديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا)، مايكون كاردوزو (17 عامًا)، ويزدوم مايك (17 عامًا) - وبالطبع: لينارت كارل (17 عامًا).
وقد ترسخ أسلوب جديد في تكوين الشباب لدى بطل ألمانيا التاريخي، يستفيد منه الآن أيضًا اللاعبون المعارون، الذين يشكلون جزءًا من استراتيجية انتقالات جديدة. وهكذا سيعود نويل أسيكو إلى بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم، وسيتنافس في الصيف على مكان في التشكيلة الأساسية، الذي سيصبح شاغرًا في خط الوسط بسبب رحيل ليون جوريتزكا. نضج أسيكو في هانوفر 96 ليصبح لاعباً أساسياً ولاعباً في منتخب الشباب، ويتمتع بلياقة بدنية قوية وأصبح الآن يشكل تهديداً هجومياً.
صحيح أن نادي نيدرساشن استخدم خيار الشراء الذي تم الاتفاق عليه قبل عام ونصف بشأن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، لكن بايرن ميونيخ مارس خيار إعادة الشراء على الفور. تتجه سياسة بايرن ميونيخ حاليًا إلى الاستغناء عن التعاقدات الجديدة المكلفة، وبدلاً من ذلك شغل المناصب الاحتياطية في التشكيلة بالمواهب الخاصة بالنادي.
كان هذا هو الحال مع كارل، الذي انطلق كبديل في مركز الجناح والرقم 10 لميخائيل أوليسي وجمال موسيالا وسيرج غنابري، ومن المرجح الآن أن يشارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم. ومن المفترض أن يكون الأمر كذلك مع أسيكو، الذي يمكنه أن يثبت نفسه في الصيف كمنافس وبديل في صفوف بطل ألمانيا.
وربما يصبح هذا "الاتجاه الجديد" فرصة سعيدة لآخر لاعب معار من بايرن ميونيخ.
كومباني "يحيط علماً بارتياح" بتطور إبراهيموفيتش في هايدنهايم
فقد حقق أريجون إبراهيموفيتش أخيرًا تجربة إعارة ناجحة تمامًا. صحيح أنه من المتوقع أن يحتل فريق 1. FC هايدنهايم مركزًا يؤدي إلى الهبوط المباشر في نهاية الموسم، لكنه يحصل مع هذا الفريق الصغير في الدوري الألماني على شيء لم يحظ به إلا نادرًا في مسيرته الاحترافية: المشاركة بانتظام على أعلى المستويات.
فإعارته السابقة في الدوري الإيطالي مع لاتسيو روما وفروزينوني كانت في الواقع كارثة متوسطة. مع لاتسيو، لعب 19 دقيقة فقط في النصف الأول من عام 2025. أما مع فروزينوني، فقد لعب 594 دقيقة في موسم 2023/24، وسجل هدفين.
أرقام قد لا يستطيع الجناح الهجومي سوى أن يضحك عليها بمرارة الآن بالنظر إلى وضعه في هايدنهايم. إبراهيموفيتش هو، تحت قيادة المدرب فرانك شميدت، ما يمكن وصفه عمومًا بأنه لا غنى عنه. في ما يقرب من 80 في المائة من المباريات، يكون ضمن التشكيلة الأساسية، ويلعب غالبًا المباراة كاملة، وهو، جنبًا إلى جنب مع مارنون بوش، أفضل صانع ألعاب في فريق محدود للغاية هجوميًا (3). وهو الآن من بين اللاعبين الخمسة في الدوري الألماني الذين سجلوا أكبر عدد من السباقات السريعة (559)، ويحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى الدوري في عدد الجري المكثف بـ 1800 مرة، بفارق مرة واحدة عن مايكل أوليز (1825).
لا شك أن إبراهيموفيتش قد خطا أكثر من خطوة واحدة في مسيرته هذا الموسم. والآن، السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا سيحدث له بعد ذلك؟ وفقًا لما أورده موقع transfermarkt.de، فإن فينسنت كومباني على وجه الخصوص قد "أحاط علمًا" بتقدم إبراهيموفيتش "بإعجاب".
إبراهيموفيتش كبديل لدياز أم رحيل نهائي عن بايرن ميونيخ؟
وبناءً على ذلك، هناك تفكير جاد في الاستمرار في التخطيط مع إبراهيموفيتش بعد عودته إلى ميونيخ، وإعداده للعب مع الفريق الأول كبديل للاعب الأساسي لويس دياز — تمامًا كما يفعل لينارت كارل مع أوليسي في الجانب الآخر. ومن المرجح أن يعجب إبراهيموفيتش نفسه هذا السيناريو، لأن فكرة الإعارة مرة أخرى غير واردة بالنسبة له. وقد أوضح ذلك بالفعل في فصل الشتاء في مقابلة مع صحيفة «az».
"لا أريد أن أُعار مرة أخرى. أود أن يكون لي نادٍ ثابت"، قال قبل بضعة أشهر. إذا لم تنجح الأمور في بايرن ميونيخ على الرغم من النهج الجديد الذي يركز على الشباب والمواهب المحلية، فإن لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عاماً لديه خيارات أخرى. يمتد عقده في ميونيخ حتى عام 2027، لذا يمكنه أن يجلب للبطل القياسي مبلغاً من رسوم الانتقال على الأقل في الصيف.
يقال إن هناك اهتماماً مرة أخرى من الدوري الإيطالي من قبل كالياري وفيورنتينا، كما يقال إن فياريال وثلاثة أندية إسبانية أخرى تضع إبراهيموفيتش على قائمة اهتماماتها. يبدو أن البقاء في الدوري الألماني ممكن أيضًا، حيث أفاد موقع "ترانسفيرماركت" أن أربعة أندية لم يتم الكشف عن أسمائها تراقب اللاعب المولود في نورنبرغ، كما يبدو أن إبراهيموفيتش قد لفت انتباه نادي برايتون آند هوف، الذي يُعد وجهة مفضلة للكشافين الدوليين.
لكنه يفضل على الأرجح أن يجرب حظه مرة أخرى مع "ناديه" بايرن ميونيخ. منذ عام 2018، مر إبراهيموفيتش بجميع فرق الشباب هناك. مع فريق تحت 19 عامًا، سجل 23 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 41 مباراة. وجاءت المكافأة المستحقة في 11 فبراير 2023، عندما خاض أول مباراة له في الدوري الألماني بقميص البطل التاريخي ضد ف.ف.ل. بوخوم. لكن لم يتبع ذلك سوى ثلاث مشاركات قصيرة. لكن ربما سيحصل الآن على دور أكبر في سابينر شتراسه.
أريون إبراهيموفيتش: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة دقائق اللعب هايدنهايم 27 1 3 2010 فروزينوني 18 2 1 594 بايرن ميونيخ 4 - - 29 لاتسيو روما 2 - - 19