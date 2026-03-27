تعرّض بن وايت للصياح من قبل مشجعي إنجلترا، حيث خاض مدافع أرسنال أول مباراة له مع منتخب «الأسود الثلاثة» منذ عام 2022

في مشهد أثار انقساماً بين جماهير ويمبلي، تعرض وايت لصيحات استهجان صاخبة من مشجعي إنجلترا خلال ظهوره الأول مع «الأسود الثلاثة» منذ بدء فترة غيابه الطوعي عن المنتخب في عام 2022.

أشرك المدرب توماس توخيل المدافع البالغ من العمر 28 عامًا في الدقيقة 69 ليحل محل فيكايو توموري خلال المباراة الودية ضد أوروغواي.

كان هذا الاستقبال العدائي بمثابة تذكير صارخ بالاستياء المستمر لدى بعض المشجعين بشأن قرار وايت بمغادرة المنتخب خلال كأس العالم 2022 في قطر.

ومع ذلك، لم يستغرق وايت سوى 12 دقيقة لإسكات منتقديه، حيث سجل هدفاً من مسافة قريبة بعد أن أرسل كول بالمر ركلة ركنية ومررها دومينيك كالفيرت-لوين برأسه ليمنح إنجلترا التقدم.



