أثار قرار المضي قدماً في إقامة مباراة ودية بين فريقين خرجا مؤخراً من المنافسة على البطولات الكبرى غضب كريس برانت. في أعقاب هزيمة أيرلندا الشمالية 2-0 أمام إيطاليا في بيرغامو، وخسارة ويلز المؤلمة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك، من المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة يرى الكثيرون أنه كان ينبغي إلغاؤها لحماية سلامة اللاعبين.

وفي حديثه لبرنامج"بي بي سي سبورتساوند"، لم يتردد لاعب وسط وست بروميتش السابق في تقييمه لجدول المباريات الذي وضعته الهيئة المنظمة. وقال برانت: "بالنسبة للمشجعين، هذه مباراة لا طائل منها على الإطلاق. إنها واحدة من أكثر الأشياء سخافة التي سمعتها في حياتي - إنها عديمة الجدوى. جدول المباريات القادمة في إنجلترا - يلعب اللاعبون يومي الجمعة والاثنين [عندما يعودون إلى أنديتهم]، لذا فهذا أمر سخيف. إذا نظرت إلى مباريات التصفيات السابقة، فهي مقررة أيام الخميس والأحد والجمعة، أو الاثنين أو السبت والثلاثاء، فلماذا نصل إلى هذه المرحلة من الموسم ونلعب أيام الخميس والثلاثاء؟"