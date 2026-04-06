Luis Suarez Viktor Gyokeres
Tom Maston

ترجمه

تعرفوا على «لويس سواريز الآخر»: آلة الأهداف الجديدة في صفوف «سبورتينغ» التي تضمن ألا يشعر أحد بغياب فيكتور جيوكيريس قبل عودة مهاجم «أرسنال» إلى لشبونة

عندما تعاقد نادي سبورتينغ لشبونة مع فيكتور جيوكيريس، كان ذلك بمثابة مغامرة كبيرة، حيث لم يثبت هذا المهاجم مستواه أمام المرمى إلا خارج دوري الدرجة الأولى. وبعد أن فشل في إثبات جدارته مع برايتون، أثبت جيوكيريس أنه تهديد حقيقي لدفاعات فرق دوري الدرجة الثانية، حيث سجل 43 هدفًا لصالح كوفنتري سيتي على مدار موسمين ونصف مع «السكاي بلوز».

أقنعت هذه الأرقام نادي «سبورتينغ» بدفع مبلغ 24 مليون يورو (20 مليون جنيه إسترليني/27.5 مليون دولار) مقابل جيوكيريس في صيف عام 2023، وهو ما ثبت أنه صفقة مربحة. بعد ذلك، ارتقى السويدي بمستواه إلى آفاق جديدة في لشبونة، حيث سجل 97 هدفًا في 102 مباراة فقط مع سبورتنج، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى كأس البرتغال في عام 2025. وكما قال روي بورجيس، مدرب سبورتنج، فإن جيوكيريس "صاغ حقبة" في تاريخ النادي.

كان رحيل جيوكيريس الصيف الماضي أمراً لا مفر منه، وكان أرسنال هو من جازف، وحصل على توقيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في صفقة بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار). على الرغم من البداية البطيئة، يبدو أن جيوكيريس قد استقر في شمال لندن وسجل 17 هدفاً في جميع المسابقات قبل لقاء الثلاثاء مع ناديه السابق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن بينما من المرجح أن تتجه الأنظار نحو جيوكيريس في ملعب خوسيه ألفالادي، نجح سبورتنج بالفعل في تجاوز رحيل لاعبه السابق رقم 9. فقد حقق لويس سواريز (لا، ليس ذلك اللاعب!) أرقامًا مشابهة لأرقام جيوكيريس منذ وصوله إلى لشبونة، ومن المرجح أن يكون هو المفتاح الذي سيسبب مشاكل لفريق "المدفعجية"، حيث تم انتقاؤه، مثل سلفه، من الدرجة الثانية.

    الخطوات الأولى نحو أوروبا

    وُلد سواريز في سانتا مارتا، كولومبيا، وانتقل إلى أوروبا عام 2016 بعد أن استقطبه نادي غرناطة من نادي ليونيس الذي نشأ فيه، وضم المراهق آنذاك إلى فريق الاحتياط. ثم قامت عائلة بوزو، مالكة النادي الإسباني، بنقل سواريز إلى أحد أنديتها الأخرى، واتفورد، بعد 18 شهراً، رغم أنه لم يشارك أبداً في أي مباراة مع «الهورنتس».

    بدلاً من ذلك، أمضى سواريز المواسم الثلاثة التالية معاراً في إسبانيا، أولاً مع فريق "ب" لريال بلدوليد ثم مع فريق جيمناستيك الذي يلعب في الدرجة الثانية. ومع ذلك، لم يلفت الأنظار حقاً إلا في موسم 2019-2020، حيث سجل 19 هدفاً لريال سرقسطة في دوري الدرجة الثانية.

    أقنعت تلك الأداءات عائلة بوزو بإعادة سواريز إلى غرناطة، حيث كان الفريق يستعد لخوض أول حملة أوروبية له على الإطلاق بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإسباني وتأهل إلى الدوري الأوروبي. سجل سواريز سبعة أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الممتاز، وتبع ذلك بثمانية أهداف أخرى في الموسم التالي، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافياً لمنع غرناطة من الهبوط.

    الصراع الجسدي والعقلي

    لكن سواريز لم ينضم إلى غرناطة، بل غادر إسبانيا متوجهاً إلى فرنسا، حيث انضم إلى مارسيليا في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني/11.5 مليون دولار) في صيف عام 2022. كما حقق بداية حلمية في الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفين في مباراته الأولى ضد ريمس وساهم في تحقيق فوز فريقه بنتيجة 4-1.

    لكن ذلك كان ذروة مسيرة سواريز في ملعب فيلودروم. لم يشارك سوى في 10 مباريات أخرى - ثلاث منها فقط كلاعب أساسي - وسجل هدفاً واحداً قبل أن يُعتبر زائداً عن الحاجة بعد ستة أشهر فقط من توقيعه عقداً مدته خمس سنوات. وعاد بعد ذلك إلى إسبانيا وانضم إلى فريق ألميريا المهدد بالهبوط في صفقة إعارة أولية في يناير 2023.

    تم الاتفاق على أن يضم ألميريا سواريز بشكل دائم إذا ساعدهم في البقاء في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من أنه كان بعيدًا عن أن يكون هدافًا بارزًا، إلا أن الأهداف الأربعة والتمريرات الحاسمة الخمس التي سجلها الكولومبي كانت حاسمة لفريقه الجديد الذي أنهى الموسم في المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق مركز واحد ونقطة واحدة.

    لكن ذلك لم يكن سوى مهلة مؤقتة. فشل ألميريا في الفوز بأي من مبارياته الـ28 الأولى في الدوري الإسباني في موسم 2023-2024، وهبط في النهاية بعد أن جمع 21 نقطة فقط. اضطر سواريز إلى مشاهدة معظم الموسم من على مقاعد البدلاء بعد تعرضه لكسر في الساق في الدقائق الأخيرة من مباراة التعادل 3-3 في أكتوبر مع ناديه السابق غرناطة. وفي تطور قاسٍ، كان سواريز قد سجل ثلاثية في نفس المباراة، لكنه أنهى اللقاء باكياً على نقالة.

    تلك الإصابة تركت سواريز في حالة نفسية سيئة، وعانى من مشاكل صحية نفسية خلال الأشهر التي تلت ذلك.

    "مررت بفترة اكتئاب تعافيت منها تدريجياً، بفضل العمل والعلاج النفسي"، كما كشف لصحيفة "إل إسبكتادور". "لم أستطع حتى النهوض من السرير. تعرضت لإصابة... لولاها، لما كنت وصلت إلى الحضيض. ساعدتني في تقوية قدرتي العقلية. عندما تعرضت للإصابة، شعرت أنني قد أفقد كل شيء، لكن لو لم أكن قد مررت بتلك اللحظات الصعبة، لما كنت اللاعب الذي أنا عليه اليوم.

    "أردت تغيير كل شيء. تركت شعري ينمو قليلاً، وغيرت الاسم المكتوب على قميصي [بدأ يستخدم اسم والده، لويس خافيير سواريز]. هذه مراحل تغلقها وأخرى تفتحها".

    العودة بقوة

    وهكذا عاد سواريز إلى دوري الدرجة الثانية، ولم يسجل سوى هدفين في أول سبع مباريات لفريق ألميريا في الموسم. لكن بعد مرور عام على إصابته المروعة، أصبح سواريز لاعبًا لا يمكن إيقافه أمام دفاعات الخصوم، حيث أنهى الموسم كأفضل هداف في دوري الدرجة الثانية برصيد 27 هدفًا، أضاف إليها ثماني تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى ثلاثية أطاحت بفريق إشبيلية من كأس الملك.

    ونظراً لنجاحهم مع جيوكيريس، كان سبورتنج مقتنعاً بأن سواريز يمكنه ترجمة هذا المستوى إلى الدوري البرتغالي، على الرغم من أنه سجل 26 هدفاً فقط في 107 مباراة بالدوري الممتاز خلال فترة لعبه في إسبانيا وفرنسا. اتصلوا به لأول مرة في فبراير 2025 أثناء استعدادهم لرحيل جيوكيريس، وبحلول الوقت الذي تم فيه تأكيد انتقاله إلى لشبونة مقابل 25 مليون يورو (22 مليون جنيه إسترليني/29 مليون دولار)، كان المطلعون يتوقعون بالفعل أن يحقق سواريز إنجازات رائعة مع سبورتنج.

    وقال تونيتو، المهاجم السابق في سبورتينغ والإسباني الأصل، لصحيفة "أ بولا": "بفضل أخلاقياته في العمل وخصائصه وإحصائياته، فهو أقرب لاعب إلى جيوكيريس يمكن أن يوقع معه سبورتينغ". "أعلم أن هذا رأي قوي، بالنظر إلى كل ما حققه جيوكيريس خلال عامين في ألفالادي، وأيضًا لأننا سنضطر إلى الانتظار لنرى أداء سواريز في التدريبات، لكنه لاعب يعمل بجد، ويسجل الكثير من الأهداف، ويتمتع بقدرات عالية.

    "يبدو لي أنه توقيع جيد جدًا، وأكرر، إنه أقرب لاعب إلى جيوكيريس يمكن أن يوقع معه سبورتنج".

    "لا يوجد حد أقصى"

    من ناحية تسجيل الأهداف، ثبتت صحة هذا التوقع. فقد سجل سواريز 33 هدفاً في 42 مباراة حتى الآن هذا الموسم، منها 24 هدفاً في 25 مباراة بالدوري مع حامل اللقب البرتغالي. في المقابل، سجل جيوكيريس 43 هدفاً في جميع المسابقات خلال موسمه الأول في ألفالادي.

    وقال سواريز لقناة "وين سبورتس" التلفزيونية الكولومبية في يناير، عندما سُئل عن تجاوز إنجازات سلفه في لشبونة: "أعمل على تحسين مستواي يومًا بعد يوم، وبالطبع أود أن أتجاوز فيكتور جيوكيريس، لكن هذا الأمر لا يقلقني". "إنه سؤال نمطي، 'كم هدفاً أريد أن أسجل في الموسم؟' أقول دائماً إن ليس لدي حد أقصى؛ أعمل بحيث يكون كل موسم وكل لحظة فرصة للتحسن، دائماً".

    ومع ذلك، فهما لاعبان مختلفان، حيث يتمتع سواريز بقدرة أكبر بكثير على الحركة مقارنة بسلفه. حتى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا اشتهر ببدء بعض المباريات من الجانب الأيسر خلال مسيرته، وذلك بفضل رشاقته ومهارته في التعامل مع الكرة. على النقيض من ذلك، تدمرت مسيرة جيوكيريس مع برايتون بشكل أساسي بسبب إصرار "السيغولز" على أنه يمكنه اللعب من الأطراف بدلاً من الوسط.

    "مع فيكتور، استغرقنا وقتًا أطول للتكيف لأنه لم يكن لاعبًا يبحث عن الترابط واللمسات الأولى والتمريرات الثنائية، بل كان يبحث عن العمق"، أوضح لاعب وسط سبورتنج بيدرو غونكالفيز لصحيفة "جورنال سبورتنج" في سبتمبر. "في تلك المرحلة، كان من الصعب عليّ التكيف مع أسلوب لعبه، لكنه بعد ذلك صنع التاريخ في النادي، كما نعلم. الآن، كان البداية سهلة للغاية باللعب مع لويس و[فرانسيسكو] ترينكاو".

    "أفضل لحظة في مسيرتي المهنية"

    في حين كان سواريز بمثابة مفاجأة سارة على الصعيد المحلي مع فريق سبورتينغ، فقد كان أيضًا أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق الفريق لأفضل إنجاز له في دوري أبطال أوروبا منذ وصوله إلى ربع النهائي عام 1983. سجل سواريز خمسة أهداف في 10 مباريات أوروبية هذا الموسم، أبرزها ثنائية حسمت المباراة ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان، والتي ساعدت فريق بورخيس على احتلال المركز السابع في مرحلة المجموعات، وبالتالي تجنب خوض جولة الملحق.

    وقال سواريز في وقت سابق من الموسم: "أعتقد أنني في أفضل لحظات مسيرتي وحياتي. لكن لا يزال هناك أشياء قادمة، وفجوات عليّ سدها... لكن نعم، أعتبر أنني في أفضل حالاتي. جئت إلى سبورتنج لأكون سعيداً، وقد استُقبلت استقبالاً حسناً للغاية، وعائلتي سعيدة للغاية. باختصار، على الصعيد الشخصي، أنا في قمة سعادتي".

    وقد انعكست هذه السعادة أيضًا على الساحة الدولية، حيث أثبت سواريز نفسه كمهاجم كولومبيا الأول قبل كأس العالم الصيفي. 

    سائرًا على خطى مواطنيه راداميل فالكاو وجيمس رودريغيز ولويس دياز في النجاح داخل كرة القدم البرتغالية، استبدل سواريز لاعبين مثل جون دوران في الترتيب الهرمي للمنتخب، وهو المرشح المفضل لبدء المباراة الافتتاحية لكولومبيا ضد أوزبكستان في مكسيكو سيتي يوم 17 يونيو.

    كان أبرز حدث في مسيرة سواريز الدولية حتى الآن بلا شك في سبتمبر الماضي، عندما سجل أربعة أهداف في الفوز 6-3 على فنزويلا، ليصبح أول لاعب يسجل "رباعية" في تصفيات CONMEBOL منذ نظيره الأوروغواياني الذي يحمل نفس الاسم في عام 2011.

    "لا أخاف أحداً"

    قبل أن تتجه الأنظار إلى كأس العالم، لا يزال لدى سواريز شؤون ناديه التي يتعين عليه الاهتمام بها. ويبتعد سبورتينغ حالياً بخمس نقاط عن بورتو المتصدر للدوري البرتغالي، وإن كان لديه مباراة مؤجلة، في حين يتقدم على بورتو بنتيجة 1-0 بعد مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس البرتغال.

    ومع ذلك، من المرجح أن تأتي أصعب مهمة للفريق خلال الأسبوع المقبل، حيث يسعى سبورتنج ليكون أول فريق يهزم أرسنال في أوروبا هذا الموسم. وعلى الرغم من هذه المواجهة الصعبة، يدخل سواريز المباراة بروح إيجابية.

    وقال لصحيفة "ريكورد": "نحن لا نخاف من أحد. نحترم جميع منافسينا، لكننا لا نخشى أيًا منهم... عندما وصلت إلى أوروبا لأول مرة، لم أكن مستعدًا ذهنيًا لمثل هذا النوع من التحديات. تقع على عاتقي مسؤولية إثبات سبب استقدامي إلى هنا. هذا هو ما يدفعني أكثر من أي شيء آخر، لأنني يجب أن أرد الجميل للنادي والجماهير على ثقتهم بي".

    من المؤكد أن أرسنال لن يستخف بتحدي إيقاف سواريز. فقط هاري كين سجل أهدافاً في الدوري هذا الموسم في الدوريات الثلاثين الكبرى في أوروبا (وفقاً لمعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) أكثر من اللاعب الذي أطلق عليه بورخيس لقب "الوحش". وإذا لم يكن الغانرز في أفضل حالاتهم، فإن الرجل الذي تم شراؤه ليحل محل مهاجمهم الذي كلفهم أموالاً طائلة قد يثبت أنه شوكة في جانبهم.

