أقنعت هذه الأرقام نادي «سبورتينغ» بدفع مبلغ 24 مليون يورو (20 مليون جنيه إسترليني/27.5 مليون دولار) مقابل جيوكيريس في صيف عام 2023، وهو ما ثبت أنه صفقة مربحة. بعد ذلك، ارتقى السويدي بمستواه إلى آفاق جديدة في لشبونة، حيث سجل 97 هدفًا في 102 مباراة فقط مع سبورتنج، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى كأس البرتغال في عام 2025. وكما قال روي بورجيس، مدرب سبورتنج، فإن جيوكيريس "صاغ حقبة" في تاريخ النادي.
كان رحيل جيوكيريس الصيف الماضي أمراً لا مفر منه، وكان أرسنال هو من جازف، وحصل على توقيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في صفقة بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار). على الرغم من البداية البطيئة، يبدو أن جيوكيريس قد استقر في شمال لندن وسجل 17 هدفاً في جميع المسابقات قبل لقاء الثلاثاء مع ناديه السابق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولكن بينما من المرجح أن تتجه الأنظار نحو جيوكيريس في ملعب خوسيه ألفالادي، نجح سبورتنج بالفعل في تجاوز رحيل لاعبه السابق رقم 9. فقد حقق لويس سواريز (لا، ليس ذلك اللاعب!) أرقامًا مشابهة لأرقام جيوكيريس منذ وصوله إلى لشبونة، ومن المرجح أن يكون هو المفتاح الذي سيسبب مشاكل لفريق "المدفعجية"، حيث تم انتقاؤه، مثل سلفه، من الدرجة الثانية.