تعرض روبن فان بيرسي ولاعبو فينورد الذين خيبوا الآمال لهتافات لاذعة من جماهيرهم بعد التعادل المخيب للآمال 0-0، في الوقت الذي فشل فيه رحيم ستيرلينج مرة أخرى في ترك بصمة
تعادل عملاقا روتردام
سادت أجواء سامة مع نهاية المباراة، حيث أطلق المشجعون الزائرون هتافات قاسية من نوع "عار عليكم" في وجه اللاعبين والإدارة، وذلك عقب الأداء الباهت أمام الفريق الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري. كافح ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي وتشيلسي السابق، مرة أخرى للتأثير على مجريات المباراة وتم استبداله في وقت متأخر، حيث امتد انتظاره لتسجيل أول هدف له بقميص فينورد إلى ست مباريات منذ وصوله كلاعب حر. يسلط هذا النتيجة الضوء على الانفصال المتزايد بين المدرجات ومقاعد البدلاء، حيث يشعر المشجعون بإحباط متزايد بسبب ما يعتبرونه افتقارًا للهوية التكتيكية.
فان بيرسي ينتقد الحكام
على الرغم من العداء المتزايد، أصر فان بيرسي على أنه لا يزعجه الاستياء الصاخب الصادر من مدرجات الملعب. وكان المهاجم السابق لمانشستر يونايتد قد دافع سابقًا عن قراراته بتذكير الجماهير بأن المشجعين الحقيقيين يجب أن يقفوا إلى جانب ناديهم في السراء والضراء. ومع ذلك، عقب التعادل السلبي أمام فولندام، حوّل فان بيرسي تركيزه إلى التحكيم وإلى ما اعتبره نقصًا في حماية المهاجم أياسي أويدا.
وقال: "لم أشعر أننا كنا نحظى بدعمه [الحكم ألارد ليندهوت] اليوم، دعوني أصف الأمر بهذه الطريقة. عندما تم ذكر تقنية الفيديو المساعد (VAR)، قلت: 'لقد كانوا موجودين اليوم، أليس كذلك؟ حقاً؟ أوه، حسناً. من الجيد معرفة أنهم كانوا موجودين.' أعتقد أن هذا غير عادل بشكل خاص تجاه أياسي أويدا؛ فهو يتعرض لعرقلة شديدة. أياسي لاعب نزيه للغاية؛ فهو لا يسقط بسهولة. إنه حقًا لا يحصل على أي شيء، لا شيء. لا ركلة جزاء، ولا ركلة حرة. لا شيء، أبدًا. هذا أمر لا يصدق حقًا. أعتقد أنه يستحق المزيد من الحماية في هذا الصدد."
لاعب خط الوسط يتفهم إحباط المشجعين
اعترف لوسيانو فالينتي بأن عداء الجماهير أمر مفهوم بالنظر إلى أسلوب اللعب غير الملهم الذي يقدمه الفريق. وفي معرض تعليقه على هتافات الجماهير وصعوبة الفريق في إيجاد حلول تكتيكية، قال لاعب خط وسط فينورد لشبكة ESPN: «نسمع هذه الأصوات منذ فترة. نحن في المركز الثاني، دون أن نقدم أداءً رائعًا بالضبط. هذه المشاعر منطقية وواضحة، لكن لا يمكننا فعل الكثير حيالها. الأمر ليس أنهم مخطئون. علينا المضي قدماً وتركيز جهودنا على هدف واحد: التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. عليك بذل كل ما في وسعك. الأمر ليس كما تظنون أننا سنلعب بطريقة دفاعية؛ نحن لا نريد ذلك أيضاً. لا يمكنك المضي قدماً كأنك مجموعة من المكفوفين. ببساطة، لم يكن ذلك كافياً."
تحديد الجولة الأخيرة المكونة من خمس مباريات
يجب على فينورد أن يضمن تأهله التلقائي إلى دوري أبطال أوروبا خلال سلسلة مباريات حاسمة من خمس مباريات ضد نيك، وغرونينغن، وفورتونا سيتارد، وآز ألكمار، وبي إي سي زفول. ويخضع فان بيرسي لضغوط شديدة من أجل إعادة تنشيط خط الهجوم المتعثر واستخراج أفضل ما لدى ستيرلينغ قبل انتهاء موسم الدوري الهولندي في مايو. مع خروج اللقب رسمياً عن متناول الفريق، يظل الحفاظ على المركز الثاني هو الأولوية القصوى وسط تزايد الضغوط الداخلية واستياء الجماهير.