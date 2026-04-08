تصاعدت حدة التوتر المحيط بمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع اقتراب فريق دييغو سيميوني من ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لخوض مباراة الأربعاء. حيث ألقى مجموعة من مشجعي الفريق المضيف وابلًا من الأشياء على حافلة الفريق الزائر، مخترقين الحاجز الأمني في الشارع الأخير المؤدي إلى الملعب.

وأفادت إذاعة ماركا: "تسبب سقوط أحد الأسوار في حدوث فوضى عند وصول حافلة برشلونة إلى كامب نو." وعلى الرغم من التواجد المكثف للشرطة، أدى النقص الحاد في الإجراءات الأمنية إلى خلق جو مقلق لجميع الركاب قبل انطلاق المباراة الأوروبية الحاسمة.