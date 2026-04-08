Getty Images Sport
ترجمه
تعرضت حافلة فريق أتلتيكو مدريد لتحطيم نوافذها إثر هجوم من مشجعي برشلونة وهي في طريقها إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»
الفوضى تعم شوارع كاتالونيا
تصاعدت حدة التوتر المحيط بمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع اقتراب فريق دييغو سيميوني من ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لخوض مباراة الأربعاء. حيث ألقى مجموعة من مشجعي الفريق المضيف وابلًا من الأشياء على حافلة الفريق الزائر، مخترقين الحاجز الأمني في الشارع الأخير المؤدي إلى الملعب.
وأفادت إذاعة ماركا: "تسبب سقوط أحد الأسوار في حدوث فوضى عند وصول حافلة برشلونة إلى كامب نو." وعلى الرغم من التواجد المكثف للشرطة، أدى النقص الحاد في الإجراءات الأمنية إلى خلق جو مقلق لجميع الركاب قبل انطلاق المباراة الأوروبية الحاسمة.
نوافذ محطمة وأعصاب متوترة
في حين أكد نادي أتلتيكو عدم تعرض أي لاعب أو عضو من أعضاء الجهاز الفني لإصابات جسدية خلال الهجوم، إلا أن سيارتهم تعرضت لأضرار جسيمة. تحطمت نافذتان كبيرتان على الجانب المقابل للسائق تمامًا بسبب تأثير المقذوفات التي ألقيت عليها. تشير التقارير إلى أن هاتين النافذتين تحطمتا بجوار المقاعد التي كان يجلس عليها مندوب الفريق بيدرو بابلو ماتيسانز. كان الزجاج المتناثر في جميع أنحاء المقصورة بمثابة تذكير قاتم بالعنف المتكرر، مما ترك النادي يشعر بإحباط شديد لفشل الإجراءات الأمنية في منع تكرار الأحداث السابقة في هذا الملعب.
ألفاريز يوقع الهزيمة على أصحاب الأرض الذين لعبوا بعشرة لاعبين
على الرغم من المشاهد المروعة التي شهدها الفريق في طريقه إلى غرفة الملابس، تمكن النادي من إعادة تركيزه على الملعب. وفي نهاية الشوط الأول، كان الضيوف متقدمين بنتيجة 1-0 في هذه المباراة المثيرة من ذهاب الدور. جاءت نقطة التحول في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما ارتكب المدافع باو كوبارسي خطأً احترافيًا بصفته آخر مدافع، مما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد مراجعة VAR. في الدقيقة 45، تقدم جوليان ألفاريز لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة الناتجة عن ذلك وسدد كرة رائعة بقدمه اليمنى في الشباك ليصمت جماهير الفريق المضيف.
- Getty Images Sport
سورلوث يضاعف تقدم أتلتيكو
مع دخول الشوط الثاني وهم يتمتعون بتفوق عددي واضح، تمكن لاعبو سيميوني من تعزيز تقدمهم في الدقيقة 70 عن طريق ألكسندر سورلوث. وفي الوقت نفسه، ستنتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بلا شك التقرير الرسمي للمباراة للتحقيق في أعمال التخريب غير المقبولة التي وقعت قبل المباراة، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراءات تأديبية صارمة وعقوبات شديدة.