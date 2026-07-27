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Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty
محمود خالد

"تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" .. مطالبات بتعديل بند في اللائحة يهدد بكارثة لأندية دوري روشن!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الأهلي
الاتحاد

وصف بـ"العبث" وسيكلف الأندية هدرًا بمئات الملايين..

أثارت رابطة دوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، على خلفية قرار وُصف بأنه سيتسبب في أزمة كبرى للأندية المشاركة في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وحددت الرابطة موعد انطلاق دوري روشن، في الثالث عشر من أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.

306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

ويشهد الموسم الجديد، صعود ثلاثة أندية من دوري يلو للدرجة الأولى، وهم أبها "حامل اللقب" والفيصلي والدرعية.

  • تعديل بند في لائحة الأجانب!

    وبحسب المادة 13 (فقرة 13/1)، من بند قائمة اللاعبين الشباب الإضافي، فقد تقرر أن يكون جميع اللاعبين في تلك القائمة، إما سعوديين، أو في حال كانوا غير سعوديين، يكونوا من مواليد المملكة.

    وقررت الرابطة إجراء تعديل في تلك الفقرة، مقارنة بلائحة الموسم الماضي، حيث كان يسمح لكل نادٍ بتسجيل عدد غير محدود من اللاعبين، ضمن قائمة اللاعبين الشباب الإضافيين.

    هذا الأمر يعني أنه على أندية دوري روشن، أن تختار اثنين فقط من لاعبيها الأجانب "المواليد" للمشاركة في دوري روشن، في الوقت الذي دعمت فيه أندية صفوفها، بالعديد من الأجانب أقل من 23 عامًا.

    * الهلال: محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، يوسف أكتشيشيك، ماتيو باتوييه.

    * النصر: حيدر عبد الكريم، أنجيلو، ويسلي.

    * الاتحاد: جورج إيلنيخنا، روجر فيرنانديز، يان كارلو سيميتش، ماتيو بوريل، إسياس رودريجيز، أوناي هيرنانديز، محمدو دومبيا، ماريو ميتاي، براينت أورتيجا.

    * الأهلي: أبو بكر سيدي كينتيه، ريكاردو ماتياس، فالنتين أتانجانا، ماتيوس جونسالفس.

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  • مطالبة بإلغاء هذا البند

    وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي ناصر الجديع، إن هذا التعديل، أقل ما يوصف عنه بأنه (عبث)، بعد أن وقعت الأندية عقودًا طويلة ومكلفة مع لاعبين أجانب تحت 21 سنة، خلال الموسم الماضي، من أجل إشراكم في دوري جوي، ومع فريق درجة الشباب، وللاستفادة منهم عند الحاجة مع الفريق الأول، لتقرر الرابطة بشكل مفاجئ، تغيير اللائحة، وإضافة فقرة تمنع مشاركة اللاعبين الأجانب المسجلين لفريقي تحت 21 و18 عامًا، مع الفريق الأول.

    وأضاف الجديع، عبر منصة (إكس)، إن هذا القرار يعد خطوة غريبة ستورط العديد من الأندية، وبدون دراسة لسلبيات وإيجابيات القرار، أو حتى استشارة الأندية أو التصويت عليه.

    وتابع "قبل أن تبدأ فترة التسجيل، هذه الفقرة الكارثية يجب أن تلغى فورًا، أو على الأقل أن تطبق على العقود الجديدة، وتستثنى العقود القديمة، وعلى الأندية المتضررة أن تتحرك نظاميًا وقانونيًا وحزم لإيقاف هذا العبث الذي تمارسه الرابطة".

  • تحركات عاجلة لحذف اللائحة

    وتطرق القانوني أحمد الشيخي، للتعليق على تلك المادة المعدلة، مؤكدًا أن عددًا من أندية دوري روشن، ومنها أندية جماهيرية، تقود تحركات حثيثة وعاجلة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال حذف اللائحة الجديدة، وإجراء تعديلات جوهرية عليها.

    وكان الشيخي قد وصف وضع الرابطة بـ"المحزن والمحبط"، فضلًا عن أخطائها الفادحة التي يجب ألا تستمر، مضيفًا أن الأندية شريكة في هذا العبث، طالما أنها تشكل جمعية عمومية (نائمة)، مضيفًا أن مثل هذه الاجتهادات غير المدروسة، ستكلف هدرًا ماليًا بمئات الملايين، وقد تتسبب في قضايا ونزاعات وعقود مع لاعبين أجانب.

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  • مواعيد قمم دوري روشن

    وشهدت الجولة الأولى وقوع الهلال ضد الفيصلي، والدرعية مع الأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد ضد الخلود، والشباب مع القادسية في أبرز اللقاءات.

    أما الجولة الأخيرة من عمر الدوري، الجولة 34، يستضيف فيها الأهلي نيوم، ويصطدم الهلال مع النصر، والخليج مع القادسية، الشباب والدرعية، والتعاون والاتحاد.

    ديربي الهلال والنصر يقام إيابًا بالجولة الأخيرة على ملعب الأول، ولكن لقاء الذهاب في ملعب النصر سيكون بالجولة السابعة عشر.

    أما ديربي جدة بين الأهلي ونظيره الاتحاد، فسيقام في الجولتين 15 و32 على التوالي.

    وبخصوص قمة الاتحاد والهلال، سيلعب الذهاب في الجولة الثامنة بالرياض، والإياب في جدة بالجولة 25.

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