"تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" .. مطالبات بتعديل بند في اللائحة يهدد بكارثة لأندية دوري روشن!

أثارت رابطة دوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، على خلفية قرار وُصف بأنه سيتسبب في أزمة كبرى للأندية المشاركة في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وحددت الرابطة موعد انطلاق دوري روشن، في الثالث عشر من أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.

306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

ويشهد الموسم الجديد، صعود ثلاثة أندية من دوري يلو للدرجة الأولى، وهم أبها "حامل اللقب" والفيصلي والدرعية.