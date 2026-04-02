تعاقد مانشستر يونايتد بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني مع اللاعبين أنتوني وليساندرو مارتينيز من أياكس في قلب نزاع مرير حول رسوم الكشافة
وكيل اللاعب يقاضي نادي أياكس بشأن مطالبة بملايين الجنيهات
أقام كشاف كرة القدم بيتر جيراردز دعوى قضائية ضد نادي أياكس، مطالبًا بمبلغ قدره 2 مليون يورو فيما يتعلق بصفقتي انتقال أنتوني ومارتينيز اللتين حققتا أرباحًا ضخمة. وكان اللاعبان من أعمدة الفريق في أمستردام قبل أن يلحقا بالمدرب إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 مقابل مبلغ إجمالي تجاوز 140 مليون جنيه إسترليني.
يدعي جيراردز أنه بموجب شروط اتفاقه مع النادي، كان يحق له الحصول على نسبة مئوية من رسوم انتقال اللاعبين الذين اكتشفهم ولفت انتباه النادي إليهم. وفي كلمته أمام محكمة الاستئناف في أمستردام، أكد جيراردز على مساهمته في المكاسب المالية الكبيرة التي حققها النادي مؤخرًا، قائلاً: "لولا وجودنا، لما لعب أنتوني ومارتينيز لأياكس".
اتفاقية عهد مارك أوفرمارس قيد التدقيق
يعود النزاع إلى اتفاقية أبرمت عام 2016 بين شركة «جيراردز إنترناشونال كونسلتنسي» ومدير الكرة السابق في نادي أياكس، مارك أوفرمارس. وقد صُمم العقد خصيصًا لعمليات اكتشاف المواهب في أمريكا الجنوبية، حيث تم اكتشاف كل من مارتينيز وأنتوني. وفي حين لا ينكر الفريق القانوني لنادي أياكس أن شركة «جيراردز» هي التي اكتشفت اللاعبين، إلا أنه يجادل بأن الالتزام المالي قد انتهى.
استمعت المحكمة إلى تفاصيل حول كيفية انتهاء العلاقة المهنية بشكل مفاجئ. تدعي شركة جيراردز أن أوفرمارس أبلغها في عام 2020 بإنهاء العقد خلال اجتماع لم يستغرق سوى خمس دقائق، حيث أشارت صحيفة Het Parool إلى أن الإجراءات الورقية اللاحقة تسببت في "ضجة" قانونية كبيرة.
معركة قانونية حول فسخ العقد وانتهاء مدته
يستند دفاع نادي أياكس، بقيادة المحاميين دولف سيغار وبرام بولين، إلى التأكيد على أن الاتفاقية مع شركة «جيراردز» قد تم فسخها بالكامل في عام 2020، أي قبل عامين من إتمام صفقات الانتقالات الضخمة التي قام بها نادي مانشستر يونايتد. ويزعمون أن أي حق في الحصول على حصة من عائدات الانتقالات قد انتهى مع قطع علاقة العمل. ومع ذلك، تنظر شركة الكشافة إلى الموقف من منظور مختلف، مستشهدة بحماية محددة واردة في الاتفاقية الأصلية.
تدعي شركة جيراردز إنترناشونال كونسلتنسي أن فسخ العقد لا يعني أنها تنازلت عن حقوقها في الدخل المستقبلي. وتدفع الشركة بأن بنداً محدداً يمنح شركة الاستكشاف حقوقاً في عائدات الانتقالات لمدة أربع سنوات بعد انضمام اللاعب إلى النادي. وإذا صحت هذه التفسير، فإن مبيعات أنتوني ومارتينيز في عام 2022 ستقع مباشرة ضمن تلك الفترة المحمية.
تحديد موعد نهائي مع استعداد محكمة أمستردام لإصدار حكمها
يُقال إن هذا النزاع القانوني كان يتفاقم خلف الكواليس منذ عام 2023، لكنه وصل الآن إلى نقطة غليان حرجة. وبعد فشل المحاولات السابقة للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، أصدرت محكمة الاستئناف إنذارًا نهائيًا صارمًا لكلا الطرفين. وقد مُنح الطرفان أسبوعًا واحدًا للتوصل إلى حل وسط، وإلا ستصدر المحكمة حكمًا ملزمًا.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال فترة السماح البالغة سبعة أيام، فمن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 9 يونيو. وبالنسبة لأياكس، تمثل هذه القضية مشكلة محتملة تكلف ملايين الجنيهات، ناشئة عن أسلوب إدارة النظام السابق. أما بالنسبة لمشجعي مانشستر يونايتد، فهي بمثابة تذكير بالاستثمار الضخم الذي تم ضخه لجلب نجوم الدوري الهولندي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.