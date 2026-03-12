لا يزال النجم ليونيل ميسي ينتظر تسجيل هدفه رقم 900 في مسيرته. لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا مع فريق إنتر ميامي من تجاوز نتيجة 0-0 أمام ناشفيل إس سي في مباراة الذهاب من دور الـ16 في كأس CONCACAF Champions Cup ليلة الخميس بتوقيت ألمانيا.
Getty
تعادل سلبي مع إنتر ميامي: ليونيل ميسي يفوت إنجازاً مهماً
اقترب ميسي يوم السبت الماضي في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) من تحقيق إنجاز جديد في مسيرته المهنية بفضل هدفه في الفوز 2-1 على DC United. كان هذا الهدف هو الـ 80 للأرجنتيني الذي يلعب بقميص ميامي منذ عام 2023.
Getty Images Sport
هل سيصل ليونيل ميسي إلى 900 هدف يوم الأحد؟
سجل الفائز ثماني مرات بجائزةالكرة الذهبية 672 هدفًا مع نادي برشلونة، بالإضافة إلى 32 هدفًا مع باريس سان جيرمان.
وسجل بطل كأس العالم 2022 115 هدفًا مع المنتخب الأرجنتيني. ستتاح لميسي الفرصة التالية لتسجيل هدفه رقم 900 يوم الأحد في مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ضد شارلوت. وستقام مباراة الإياب في كأس الأبطال ضد ناشفيل يوم الخميس المقبل.
ليونيل ميسي: أرقامه مع إنتر ميامي
الألعاب 91 هدف 80 تمريرات 44
