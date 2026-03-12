Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026

تعادل سلبي مع إنتر ميامي: ليونيل ميسي يفوت إنجازاً مهماً

ليونيل ميسي على وشك إكمال 900 هدف في مسيرته. لم يحدث ذلك بعد في مباراة ناشفيل.

لا يزال النجم ليونيل ميسي ينتظر تسجيل هدفه رقم 900 في مسيرته. لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا مع فريق إنتر ميامي من تجاوز نتيجة 0-0 أمام ناشفيل إس سي في مباراة الذهاب من دور الـ16 في كأس CONCACAF Champions Cup ليلة الخميس بتوقيت ألمانيا.

  • اقترب ميسي يوم السبت الماضي في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) من تحقيق إنجاز جديد في مسيرته المهنية بفضل هدفه في الفوز 2-1 على DC United. كان هذا الهدف هو الـ 80 للأرجنتيني الذي يلعب بقميص ميامي منذ عام 2023.

    هل سيصل ليونيل ميسي إلى 900 هدف يوم الأحد؟

    سجل الفائز ثماني مرات بجائزةالكرة الذهبية 672 هدفًا مع نادي برشلونة، بالإضافة إلى 32 هدفًا مع باريس سان جيرمان. 

    وسجل بطل كأس العالم 2022 115 هدفًا مع المنتخب الأرجنتيني. ستتاح لميسي الفرصة التالية لتسجيل هدفه رقم 900 يوم الأحد في مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ضد شارلوت. وستقام مباراة الإياب في كأس الأبطال ضد ناشفيل يوم الخميس المقبل.

  • ليونيل ميسي: أرقامه مع إنتر ميامي

    الألعاب91
    هدف80
    تمريرات44
الدوري الأمريكي
كولومبوس كرو crest
كولومبوس كرو
كولومبوس كرو
ناشفيل crest
ناشفيل
ناشفيل
الدوري الأمريكي
شارلوت crest
شارلوت
تشارلوت
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0