Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"إيقاف الحكم وإعادة المباراة" .. مطالب جديدة تظهر وسط الضجة المحيطة بتعادل الأهلي مع الفيحاء!

التوتر مستمر بعد تعثر الراقي

يؤمن الإعلامي صالح الطريقي، بأن مباراة الأهلي والفيحاء يجب أن تتم إعادتها، بعد كل الأحداث المثيرة للجدل التي دارت خلال تعادل الراقي مع خصمه بهدف لكل فريق.

المباراة جاءت كاستمرار لحالة الجدل التحكيمي في مسابقة دوري روشن خلال هذا الموسم، وقللت من حظوظ الأهلي في انتزاع اللقب في ظل المنافسة مع النصر والهلال.

    ما هي القصة؟

    يوم الأربعاء الماضي، حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    المباراة أدارها حكم الساحة محمد السماعيل، وعرضته لهجوم كبير في ظل عدم احتسابه ضربتين جزائتين لصالح الأهلي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

    لكن المشكلة لم تكن في عدم احتساب الجزائيتين فقط، بل فيما كشفه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، عقب نهاية المباراة، إذ شكك في نزاهة المسابقة، مدعيًا أن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه: "ركزوا على البطولة الآسيوية".

  • ماذا قال الطريقي؟

    أحد المشجعين قال عبر حسابه على منصة إكس:"قبل ما يراجعوا كل شيء عليهم إيقاف الحكام ومعاقبتهم على الكوارث التي صارت في المباراة، وبعدها يفعلون أي شيء آخر".

    ورد عليه الطريقي:"إيقاف الحكم عن التحكيم قرار داخلي يخص لجنة الحكام، وأتفق معك أنه يستحق الإيقاف، وإن اعترف بأنه أخطأ في قراراته وهذا شبه مستحيل، تتم إعادة المباراة نظاميًا".


  • أزمة التسجيلات

    تصريحات إيفان توني دفعت شركة الأهلي لإصدار بيان رسمي، مساء الأربعاء الماضي، منددة خلاله بالأخطاء التحكيمية، طالبة في الوقت ذاته، الكشف عن التسجيلات الصوتية للحكام، لتفنيد أحداث المباراة، ويبدو أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم استجابت بالفعل..

    بحسب صحيفة "الرياضية" فإن لجنة الحكام استمعت للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، لكن المفاجأة أنها لم تجد ما يدين الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مؤكدة أنه لم يقل للاعبي الراقي: "ركزوا على البطولة الآسيوية".


    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

