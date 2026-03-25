تظهر دراسة أن 75 في المائة من الأمريكيين يعتزمون متابعة كأس العالم لكرة القدم 2026

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة "سبورتس بيزنس جورنال" أن كأس العالم 2026 من المتوقع أن تجذب جمهوراً ضخماً في الولايات المتحدة، حيث يعتزم 75 في المائة من الأمريكيين متابعتها، ويقود هذا الزخم المشجعون الشباب وسكان المدن والعائلات - حتى وإن كانت أسعار التذاكر قد تدفع الكثيرين إلى مشاهدتها من منازلهم. كما يتزايد الاهتمام بالبطولة، حيث أبدى ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع اهتماماً أكبر مقارنةً ببطولة 2022.

    النتائج الرئيسية

    أجرت شركة «فول سيركل ريسيرتش» هذا الاستطلاع في شهر مارس، وشمل 2000 شخص بالغ في الولايات المتحدة

    وفيما يلي النتائج الرئيسية:

    • أبدت أغلبية واضحة من الأمريكيين تأييدها، حيث يتوقع 75 في المائة منهم متابعة بطولة 2026 بشكل أو بآخر

    • المشاركة المتحمسة محدودة، حيث قال 26 في المائة فقط إنهم يخططون لمشاهدة "الكثير" من المباريات

    • يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ بين جيل الألفية، حيث يتوقع 37 في المائة منهم متابعة البطولة عن كثب

    أجرت مجلة Sports Business Journal هذا البحث قبل انعقاد مؤتمر "Business of Soccer" الذي يبدأ يوم الأربعاء. 

    نتائج رئيسية أخرى

    وبتعمق أكبر، تُظهر البيانات أن العائلات وسكان المدن المضيفة هم الذين يغذون هذا الاهتمام — ولكن، وكما هو معتاد، تظل التكلفة عائقًا رئيسيًا أمام المشجعين الذين يأملون في الحضور:

    • تبلغ المشاركة ذروتها في الأسواق المضيفة، حيث يخطط 42 في المائة من سكان المدن لمشاهدة المباريات بكثافة، مقارنة بـ 22 في المائة في المناطق الضواحي و16 في المائة فقط في المجتمعات الريفية

    • العائلات هي المحرك الرئيسي، حيث يقول 43 في المائة من المستجيبين الذين لديهم أطفال دون سن 16 عامًا إنهم سيشاهدون "الكثير"، مقابل 17 في المائة ممن ليس لديهم أطفال

    • الزخم آخذ في الازدياد، حيث أصبح 48 في المائة من الأمريكيين أكثر اهتمامًا مما كانوا عليه في عام 2022 — ويُشار إلى استضافة أمريكا الشمالية للبطولة كعامل رئيسي

    • هناك رغبة حقيقية في الحضور، حيث من المرجح أن يذهب 63 في المائة من المشجعين المهتمين إلى إحدى المباريات على الأقل

    • تبدو التكلفة كأكبر عائق، حيث أشار 57 في المائة إلى أسعار التذاكر كمصدر قلق، مع عدم رغبة معظمهم في دفع أكثر من 250 إلى 500 دولار للتذكرة الواحدة. 

    • لم يذكر سوى ثلث المشاركين في الاستطلاع أن الأمن يمثل مصدر قلق لهم. 

  • "قد يميل إلى جذب المشجعين ذوي الدخل المرتفع والمشاركين بنشاط"

    وعند تقييم هذه النتائج، يرى جيد بيرسال، رئيس شركة «بيرفورمانس ريسيرتش»، أن هناك قاسمًا مشتركًا. 

    وقال بيرسال: "تشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من اتساع نطاق الاهتمام بالحضور، فإن الحضور الفعلي قد يميل نحو المشجعين ذوي الدخل المرتفع والمشاركين بشكل كبير، بينما يختار العديد من الآخرين تجربة المشاهدة في المنزل أو في الأماكن العامة". 

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 يونيو بمباراة تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا. 

