بشكتاش يجهز مفاجأة جديدة.. اللجوء إلى "خطة كريستيانو رونالدو" لحسم صفقة محمد صلاح

لا يزال مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية؛ وذلك في ظل عدم حسمه وجهته القادمة، حتى الآن.

صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ مسدلًا الستار على 9 سنوات رائعة، داخل جدران هذا الكيان الرياضي العملاق.