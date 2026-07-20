بشكتاش يجهز مفاجأة جديدة.. اللجوء إلى "خطة كريستيانو رونالدو" لحسم صفقة محمد صلاح

في هذا السياق.. ارتبط اسم الفرعون المصري محمد صلاح، بعديد الدوريات الأوروبية والخليجية، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: دوري روشن السعودي.
* ثانيًا: الدوري الأمريكي.
* ثالثًا: الدوري الإيطالي.
* رابعًا: الدوري التركي.
وزادت الأنباء بالفعل في الأيام الماضية؛ بشأن اقتراب صلاح من الانتقال إلى الدوري التركي، من بوابة العملاق المحلي بشكتاش.
وكشف تقارير صحفية عن توصل بشكتاش، إلى اتفاق مع النجم المصري المخضرم؛ للتعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد فقط قابل للتمديد، مقابل 12 مليون يورو.
إلا أن النادي التركي أصدر بيانًا رسميًا، في الساعات الماضية؛ نفى خلاله جميع الأخبار التي ترددت عن ميركاتو الفريق الأول، بما في ذلك صفقة محمد صلاح.