هل يُحرم من رحلة كأس العالم؟ .. تطورات إصابة نيمار تزيد أوجاع أنشيلوتي قبل مباراة المغرب!

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، سيكون أمام اختبار صعب من أجل الإبقاء على قائد سانتوس، نيمار جونيور، في قائمته المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والمُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

البرازيل تدخل مونديال 2026، بمعنويات عالية، من أجل تكرار إنجاز نسخة 1994، والبحث عن النجمة السادسة، الغائبة منذ 2002، فيما يتطلع نيمار لأداء الرقصة الأخيرة في كأس العالم.

هذا الحلم دفع نيمار لتحدٍّ كبير، بين إصابته التي تعرض لها في ختام العام الماضي، وإجرائه عملية جراحية، ومن ثم تعرضه للكثير من الانتقادات، خلال مبارياته مع سانتوس، في ظل تأكيد أنشيلوتي في أكثر من مناسبة، بأنه لن يستدعي إلا الأكثر جاهزية.

وجاءت المفاجأة السعيدة بتواجد نيمار جونيور في القائمة النهائية للبرازيل في كأس العالم، وليس ذلك فحسب، بل إن أنشيلوتي تحول إلى موقف المدافع عن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، نافيًا أي حديث بشأن استبعاد اللاعب من حلم المونديال.

ولكن، في ظل الجدل الذي أثاره أنشيلوتي، حول قائمته النهائية التي خلت من لاعب قدم موسمًا متميزًا، مثل جواو بيدرو، نجم تشليسي، جاءت الصدمة بتعرض نيمار للإصابة في ربلة الساق اليمنى.