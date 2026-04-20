تصنيف: أكثر حالات الانهيار المدمرة في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - من انزلاق ستيفن جيرارد إلى انهيار كيفن كيجان - في الوقت الذي يهدد فيه أرسنال بالفشل مرة أخرى

قد لا يتذكر الناس الاسم، لكن الجميع يتذكر الوجه. عندما فاز أرسنال على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في 14 مارس 1998، انتقلت الكاميرا من الملعب إلى الجماهير، حيث بدا أحد مشجعي أرسنال ذو الشعر المجعد يُدعى باري فيرست وكأنه على وشك الانفجار من الفرح.

كان حماسه مفهومًا. بفضل هدف مارك أوفرمارس في الدقائق الأخيرة، أصبح أرسنال متأخرًا بست نقاط فقط عن يونايتد - مع ثلاث مباريات مؤجلة. حاول أليكس فيرجسون، الذي بدا منزعجًا بشكل واضح، التقليل من أهمية هزيمة فريقه بالتشكيك في جودة أرسنال ورباطة جأشه.

"إذا فازوا بالمباريات المؤجلة، فسوف يتقدمون علينا، لكنهم سيكتشفون أنهم سيبدأون في خسارة النقاط مع اقتراب نهاية الموسم، ولا شك في ذلك"، أعلن الاسكتلندي. "لقد لعبوا جيدًا اليوم، لكنني لا أعتقد أنهم فريق كرة قدم جيد مثلنا."

لكن فيرجسون كان مخطئاً. فقد قدم فريقه أداءً جيداً في المرحلة الأخيرة من الموسم، لكن منافسيه على اللقب لم يتوقفوا عن السير بخطى ثابتة حتى فازوا بالسباق. وبالفعل، كانت تلك الانتصار في أولد ترافورد هو الثاني من بين 10 انتصارات متتالية ساعدت أرسنال على الفوز باللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

ثم توج أرسين فينجر موسمه الأول الرائع كمدرب بقيادة فريقه إلى الفوز 2-0 على نيوكاسل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق بذلك ثاني ثنائية محلية في تاريخ النادي.

في غضون ذلك، كان فيرجسون غاضباً. كان مانشستر يونايتد متقدماً بفارق 11 نقطة بعد فوزه على تشيلسي في فبراير - حتى أن أحد وكلاء المراهنات في مانشستر دفع أرباحاً على فوزهم باللقب بعد تلك المباراة - لكنه أضاع فرصة التقدم بفارق 14 نقطة بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام شيفيلد وينزداي، تلاها تعادل 1-1 أمام وست هام.

أنهى بطل إنجلترا الحالي موسمه في النهاية دون أي لقب كبير، وهو ما كان أمراً لا يمكن تصوره قبل خسارة أرسنال، لكن هدف أوفرمارس غير كل شيء. وكان فيرست وزملاؤه من المشجعين يدركون ذلك أيضاً.