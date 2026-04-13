تصنيفات أداء المنتخب الأمريكي لكرة القدم: فولارين بالوغون وويستون ماكيني في أفضل حالاتهما، لكن من غيرهما يبرز قبل كأس العالم؟

تستعرض GOAL اللاعبين الأمريكيين الذين يقدمون أفضل أداء مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم.

لقد وصلنا إلى مرحلة من دورة كأس العالم تصبح فيها المستوى الفني عاملاً حاسماً. فهذه هي الأسابيع التي تتحدد فيها الثقة بالنفس قبل خوض المباريات على المسرح الكبير. وبالنسبة للاعبين الذين لا يزال مصيرهم غير مؤكد، قد يُحدث هدف أو هدفان فرقاً كبيراً. أما بالنسبة للاعبين الأساسيين، فقد تساعدهم سلسلة الانتصارات المتتالية على الارتقاء بمستواهم إلى درجة أعلى في الوقت الذي تحتاجهم فيه منتخباتهم الوطنية أكثر من أي وقت مضى.

لذا، مع استمرار المنتخب الأمريكي للرجال في التطلع إلى هذا الصيف، يجدر بنا النظر إلى من يقدم أداءً جيداً، لأن هذه الأمور مهمة بالفعل، مع بقاء بضعة أسابيع فقط قبل أن يتخذ ماوريسيو بوكيتينو قراراته النهائية بشأن تشكيلة الفريق. على مستوى مجموعة اللاعبين، كان هناك تراجع في المستوى، مثل الذي يمر به كريستيان بوليسيتش حالياً. كانت هناك إصابات أيضاً، مثل تلك التي تعرض لها باتريك أجيمانغ. ومع ذلك، حتى مع هذه السلبيات، يرفع العديد من اللاعبين مستوى أدائهم إلى آفاق جديدة.

من لاعبي التشكيلة الأساسية للمنتخب الأمريكي إلى أولئك الذين يسعون لتحقيق انطلاقة متأخرة، هؤلاء هم النجوم الأمريكيون الذين يزدهرون على مستوى الأندية. هذا ليس تصنيفًا لأفضل اللاعبين بشكل عام، بل هو لمحة سريعة عن من يظهر أفضل مستوى في الوقت الحالي. تسلط GOAL الضوء في هذه السلسلة المتكررة على نبض المواهب الأمريكية في جميع أنحاء العالم...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5أطفال دوري كرة القدم الأمريكي

    من الجدير تجميع هؤلاء اللاعبين معًا، نظرًا إلى المستوى الرائع الذي أظهروه. من الصعب تصور أن يتمكن أحدهم من الانضمام إلى كأس العالم في اللحظات الأخيرة، ولكن إذا كان انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مؤشرًا، فإن هؤلاء الشباب في أفضل حال.

    جوليان هول، على سبيل المثال، هو اللاعب الأبرز هذا الموسم. سجل نجم نيويورك ريد بولز البالغ من العمر 18 عاماً خمسة أهداف وصنع هدفين في سبع مباريات فقط، مما جعله يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين. زميله في الفريق، أدري محمدي، يقدم أداءً جيداً بنفس القدر، حيث برز كلاعب وسط متميز حتى قبل بلوغه سن السابعة عشرة الأسبوع الماضي.

    ثم هناك زافيير جوزو، الذي يحظى بضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أدائه مع ريال سولت ليك. إنه جناح خطير وعازم، وهو مركز تحتاجه المنتخب الأمريكي إلى حد ما. هل يمكنه أن يظهر في وقت متأخر؟ هل يمكن أن تمنح بضع أهداف إضافية بوتشيتينو شيئاً يفكر فيه حقاً على الرغم من قلة خبرة جوزو؟

    يبدو الأمر مستبعداً بالنسبة لأي من هؤلاء الثلاثة، لكنه ممكن، خاصة إذا استمروا في اللعب بالمستوى الذي وصلوا إليه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4أيدان موريس

    لا يحظى لاعبو خط الوسط الدفاعي في الغالب بالتقدير الذي يستحقونه، وموريس يستحق الكثير منه في ميدلزبره.

    يمكن القول إنه كان أفضل لاعب وسط في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، ونتيجة لذلك، يسعى بورو للصعود إلى الدوري الممتاز. تراجعت النتائج في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تراجع النادي نحو التصفيات، لكن جهود موريس لم تتراجع على الإطلاق. كان لاعب وسط كولومبوس كرو السابق من النخبة في الجانب الدفاعي. كما كان موثوقًا في التمرير، مما سمح لبورو باستعادة الكرة والحفاظ عليها.

    مع منتخب الولايات المتحدة، كان موريس جيداً إلى حد ما في خسارة الفريق أمام البرتغال، وإذا واصل أداءه الجيد، فقد يكون مرشحاً للمساهمة في كأس العالم هذا الصيف.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3كريس ريتشاردز

    بعد بداية صعبة في حقبة ما بعد مارك جويهي، تمكن كريستال بالاس من قلب الوضع رأساً على عقب. ويُعد ريتشاردز أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك.

    اضطر بالاس إلى إعادة تنظيم خط دفاعه، لكن ريتشاردز ظل عنصرًا ثابتًا في خط الدفاع. منذ بداية فبراير، خسر بالاس مرتين فقط، وواصل مسيرته في دوري المؤتمرات بينما حصد أيضًا نقاطًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. في وقت احتاج فيه بالاس إلى جرعة من القيادة والاستقرار، قدم ريتشاردز ذلك بالضبط، وساعد في الحفاظ على شباك الفريق نظيفة ست مرات خلال تلك الفترة.

    بالنظر إلى أهمية ريتشاردز بالنسبة للمنتخب الأمريكي، فإن هذه أخبار رائعة، حيث يبدو قائد الدفاع في الفريق أكثر من جاهز للقيادة.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2ويستون ماكيني

    لو كنا سنمنح جائزة «أفضل لاعب أمريكي في الموسم» في الوقت الحالي، فلا شك في من سيكون الفائز بها. لقد تميز ماكيني عن بقية اللاعبين ولا يبدو أنه سيتباطأ.

    لقد كان لاعب خط وسط المنتخب الأمريكي رائعاً للغاية على مدار عدة أشهر، مما أكسبه عقداً جديداً مع يوفنتوس لم يعد النادي قادراً على الاستغناء عنه. سجل خمسة أهداف وصنع أربعة في الدوري، بالإضافة إلى أربعة أهداف وتمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا. إذا كان هناك لحظة حاسمة ليوفنتوس، فغالباً ما كان ماكيني جزءاً منها.

    لحسن حظ المنتخب الأمريكي، ينطبق هذا المستوى أيضًا على قميص المنتخب الوطني. ضد بلجيكا، سجل الهدف الأول، حيث انطلق من العمق ليحول كرة ثابتة من أنطوني روبنسون إلى الشباك. عزز هذا الهدف حقيقة أن ماكيني يلعب أفضل كرة قدم في حياته في وقت سيحتاجه فيه المنتخب الأمريكي بالتأكيد أكثر من أي وقت مضى.

    لكن المفاجأة هي أن ماكيني لا يتصدر هذه القائمة بالذات، لأن أحد زملائه في المنتخب الأمريكي يقدم أداءً خارقاً منذ عدة أسابيع.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1فولارين بالوغون

    بالوغون هو ذلك اللاعب الخارق. الأهداف تتدفق، وتأتي بطرق متنوعة. هناك سبب يجعل لاعب موناكو يبدو وكأنه يسجل كل أسبوع: لأنه يفعل ذلك بالفعل.

    منذ 17 فبراير، سجل بالوغون تسعة أهداف، بما في ذلك أهداف في سبع مباريات متتالية في الدوري. لقد عذب باريس سان جيرمان، وسجل ثلاث مرات في تلك الفترة ضد الفريق الذي يمكن القول إنه الأفضل في العالم. كما سجل أهدافًا ضد لينس وليون ومارسيليا، وهي بعض من أقوى الفرق الأخرى في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

    لم يكن هناك لاعب أمريكي أفضل من بالوغون مؤخرًا. ويمكن القول إنه لم يكن هناك لاعب في العالم أفضل منه أيضًا. وبسبب ذلك، نأى بالوغون بنفسه عن البقية، ويبدو أنه عزز مكانه في المركز التاسع في المنتخب الأمريكي بسلسلة من الأهداف غيرت مسار مسيرته.