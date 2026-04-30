تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية 2026: لويس دياز وديكلان رايس يعززان فرصهما بأداء قوي في دوري أبطال أوروبا - لكن هاري كين لا يزال هو المنافس الذي يجب التغلب عليه

وقد حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه المتميز الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب له في كأس أوروبا، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون مع أنديتهم فحسب، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين رئيسيتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كمرشح محتمل للفوز إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع دخول الموسم الأوروبي الآن مراحله الأخيرة، تواصل تصنيفات GOAL للكرة الذهبية تتبع المرشحين الأكثر احتمالاً للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 16 أبريل 2026. اللاعبون الذين خرجوا من التصنيف: فيدي فالفيردي.