Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية 2026: لامين يامال يخرج من المراكز الثلاثة الأولى بينما يواصل هاري كين مسيرته بقوة نحو الفوز بأول كرة ذهبية له

مع تلاشي الثنائي المهيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأفق، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بهذه الحرية منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ عدد لا يحصى من اللاعبين الآن كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم. خرج أوسمان ديمبيلي من مسيرة مهنية عانت من التقلبات ليحصد الكرة الذهبية في عام 2025، وكان ضمن مجموعة كبيرة من المتنافسين مع انطلاق سباق عام 2026.

وقد حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه المتميز الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب له في كأس أوروبا، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون مع أنديتهم فحسب، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين رئيسيتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كمرشح محتمل للفوز إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع دخول الموسم الأوروبي الآن مراحله الأخيرة، تواصل تصنيفات GOAL للكرة الذهبية تتبع المرشحين الأكثر احتمالاً للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 20 مارس 2026.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20لاوتارو مارتينيز (إنتر) 🆕

    في موسم 2025-2026: 24 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.

    على الرغم من خروج إنتر من دوري أبطال أوروبا بشكل محرج على يد بودو/غليمت، إلا أن الفريق لا يزال في طريقه لموسم قوي آخر، حيث يتصدر النيرازوري جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط ويقترب من نصف نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء هذا النجاح.

    وباعتباره الهداف الأول بفارق كبير في الدوري الإيطالي، سيكون لاوتارو مرة أخرى جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم هذا الصيف. بعد أن تخلص من عبء البطولات الكبرى من خلال تألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للاعب البالغ من العمر 28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

    • إعلان
  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    19بيدري (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف و10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    يظل بيدري أحد أبرع لاعبي خط الوسط في اللعبة على الرغم من أنه لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، ولا يستطيع برشلونة أن يقدم أفضل ما لديه إلا عندما يكون نجمه في وسط الملعب متاحًا. لم يكن هذا هو الحال دائمًا هذا الموسم، حيث بدأت الإصابات تعاني بيدري مرة أخرى، ولكن عندما كان لائقًا بدنيًا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الأفضل منه في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، لكن آماله في دوري أبطال أوروبا تضاءلت بعد خسارة الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في كامب نو. سيظل بيدري عضوًا رئيسيًا في منتخب إسبانيا في سعيه لتحقيق المجد في كأس العالم، لكن إذا خرج برشلونة من البطولة الأوروبية في وقت أبكر مما كان متوقعًا، فمن المرجح أن تتلاشى آماله في الفوز بالكرة الذهبية مع خروج الفريق.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    18كريستيانو رونالدو (النصر) 🆕

    في موسم 2025-2026: 29 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.

    لم يفز سوى رجل واحد، هو السير ستانلي ماثيوز، بجائزة الكرة الذهبية وهو في سن الأربعين أو أكثر، وقد يبدو انضمام رونالدو إلى هذا النادي الحصري أمراً بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين يركزون على كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، يواصل رونالدو تسجيل الأهداف في السعودية، وقد ينجح أخيراً في كسر صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط هذا الموسم، حيث عاد فريق النصر إلى صدارة جدول الدوري المحترف بعد تعثره في منتصف الموسم.

    يبلغ متوسط أهداف رونالدو هدفاً واحداً في المباراة الواحدة مع متصدر الدوري هذا الموسم، ومع منح الفيفا الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية مهلة حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم منذ البداية، سيقود مرة أخرى هجوم منتخب البرتغال الذي سيطمح إلى تحقيق إنجازات بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا حقق رونالدو النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد لا يمكن حرمانه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17فيد فالفيردي (ريال مدريد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: تسعة أهداف، 12 تمريرة حاسمة.

    إن تقديم أداء متميز أمام أنظار العالم بأسره غالبًا ما يعزز آمال بعض المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهذا بالضبط ما سيحدث على الأرجح لفيدير فالفيردي بعد ثلاثيته المذهلة ضد مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. هذا لا يعني أن لاعب الوسط لم يكن يقدم موسمًا قويًا قبل ذلك، ولكن من المرجح أن مصوتي جائزة الكرة الذهبية لم يكونوا يولون اهتمامًا كبيرًا لكل مباريات فالفيردي قبل عرضه الفردي في البرنابيو في أوائل مارس.

    ولكي يتقدم في هذا الترتيب، سيتعين على فالفيردي أن يواصل تقديم لحظات حاسمة في المباريات لريال مدريد، الذي يسعى إلى تحدي الصعاب والفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، في حين أن تقديم أداء قوي في كأس العالم مع منتخب أوروغواي الذي يمر حاليًا بمرحلة من الفوضى لن يضره أيضًا.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 11 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة.

    مع اقترابه من تحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تزايد المطالبات بتسميته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي يحرك عجلة مانشستر يونايتد. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم وتقديم أداء قوي مع البرتغال في كأس العالم، فمن المفترض أن يحصل على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمراً مختلفاً تماماً. مع غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية وغياب أي لقب يثبت جهوده، كان على فرنانديز أن يقدم موسمًا رائعًا حقًا ليصبح منافسًا بين المرشحين الرئيسيين. ورغم أدائه الرائع، إلا أنه لم يصل إلى هذا المستوى.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    15أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) 🆕

    في موسم 2025-2026: 14 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    أثرت الإصابات على تأثير ديمبيلي في موسم باريس سان جيرمان، مما يعني أن فرصته في الدفاع عن لقب الكرة الذهبية قد تلاشت بالفعل. لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع الدخول في قائمة العشرة الأوائل في الترتيب النهائي، خاصة بعد أن أظهر لمحات من أفضل مستوياته، لا سيما في الدوري الفرنسي مع اقتراب بطل فرنسا من الفوز بلقب آخر.

    لا يزال فريق لويس إنريكي قادراً على تكرار فوزه بدوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي، في حين من المقرر أن يكون ديمبيلي عضواً أساسياً في المنتخب الفرنسي الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وبالتالي، على الرغم من أن أدائه الشخصي لم يصل إلى مستويات موسم 2024-2025، إلا أن ديمبيلي لا يزال قادراً على الدخول في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بفضل نجاح فريقه.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    14ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 29 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

    لم يستطع ذلك، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس MLS، ومع بقاء الأرجنتين ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز باللقب ثماني مرات نفسه مرة أخرى في السباق على الكرة الذهبية بحلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في مستوى آخر تمامًا في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى الأندية سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية عام 2026. على الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يعتبره الآن وطنه سيُنسب إليه مرة أخرى إلى حد كبير.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    13خفيشا كفاراتشيليا (باريس سان جيرمان) 🆕

    في موسم 2025-2026: 16 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    إذا أردنا تتويج أفضل لاعب في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، فسيكون خفيشا كفاراتشيليا أحد المرشحين الرئيسيين. سجل جناح باريس سان جيرمان خمسة أهداف في نفس العدد من مباريات خروج المغلوب مع حامل اللقب حتى الآن، ومن بينها بعض التسديدات المذهلة.

    ومع ذلك، لم يصل أداء كفاراتشيليا طوال الموسم إلى نفس المستوى، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم من المرجح أن يحد من فرصته في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، إذا استمر الرجل الذي يطلقون عليه لقب "كفارادونا" في تقديم أداء رائع في هذه المباريات الأوروبية البارزة، فلن يكون بعيدًا عن مكان في قائمةأفضل 10 لاعبين التي تضعها مجلة "فرانس فوتبول".

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    12غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬆️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 23 مباراة دون استقبال أهداف.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال المعاصر أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز اللاعب الدولي البرازيلي كأحد أخطر الأسلحة في الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادراً ما كان رائجاً خلال العقدين الماضيين كما هو الحال الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال رائعًا كما كان دائمًا، إلا أن غابرييل يجب أن يُعتبر الآن الأهم بين ثنائي قلب الدفاع في أرسنال، وإذا تمكن من مواصلة تسجيل الأهداف المهمة في المرحلة الأخيرة مع الحفاظ على شباكه نظيفة في الطرف الآخر، فإن أداءً قويًا في كأس العالم مع المنتخب البرازيلي سيكون كافيًا لتأكيد مكانه بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    11رافينيا (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أمراً مخزياً بالنظر إلى الأرقام الهجومية المذهلة التي سجلها مع برشلونة. وكان لهم حق في ذلك، وبدا أن البرازيلي كان حريصاً على العودة إلى قائمة المرشحين بعد تخلصه من مشكلة في أوتار الركبة أعاقت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    قدم أداءً حاسماً في الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وعلى نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض لإصابة أخرى يبدو أنها قد تكلف برشلونة آماله الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد قادة البرازيل في كأس العالم، حيث أظهر المنتخب البرازيلي تحسناً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    10فينيسوس جونيور (ريال مدريد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 18 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائس فيما يتعلق بأدائه مع ريال مدريد، حيث سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار العام، في الوقت الذي فشلت فيه جولته للانتقام في جائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، وكما يقول المثل القديم، فإن المستوى مؤقت لكن المستوى الرفيع دائم، وقد أظهر فيني أنه لا يزال قادراً على أن يكون حاسماً خلال سلسلة الانتصارات المتتالية التي استهل بها عام 2026، والتي تضمنت تسجيله أربعة أهداف في خمس مباريات من الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

    سيتعين على نجم فلامنغو السابق أن يظل في أفضل حالاته لمساعدة ريال مدريد في الفوز باللقب بعد أسبوع من النتائج المخيبة للآمال، في حين أن سجله السيئ مع المنتخب البرازيلي يحتاج بشدة إلى التحسن قبل انطلاق كأس العالم. ولكن إذا تمكن من تحقيق هذه الأهداف، فقد يعود فينيسيوس مرة أخرى إلى سباق الفوز بالكرة الذهبية.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    9فيتينها (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في موسم 2025-2026: سجل سبعة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.

    قطع فيتينها شوطًا طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في ولفرهامبتون قبل خمس سنوات ليصعد إلى منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُنظر الآن إلى قائد باريس سان جيرمان من قبل الكثيرين على أنه أفضل لاعب وسط في العالم. بالتأكيد، لعب بهذه الطريقة خلال معظم الموسم، بل وأضاف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى أدائه، كما يتضح من ثلاثيته التي سجلها في الفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    كما سيكون جزءًا من منتخب البرتغال الصيف المقبل الذي، بعد فوزه بدوري الأمم، يؤمن إيمانًا راسخًا بقدرته على الفوز بكأس العالم. وإذا ما حققوا ذلك، فمن المرجح أن يكون فيتينها قد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    8ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كواحد من نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، يزداد لاعب أرسنال قوةً يوماً بعد يوم. يعد رايس الآن أحد أهم لاعبي "المدفعجية" في سعيهم ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضاً للفوز بأول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا، حيث كان هدفه الرائع ضد باير ليفركوزن في دور الـ16 بمثابة تذكير في الوقت المناسب بقدراته.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتمريراته من الكرات الثابتة، نادراً ما تمر المباريات دون أن يترك بصمته، كما أنه لاعب أساسي مؤكد في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادراً على إنهاء 60 عاماً من الانتظار بالفوز بكأس العالم 2026.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    7جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) 🆕

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    كان موسمًا متقلبًا بالنسبة لجوليان ألفاريز، الذي بدأ بشكل سريع مع أتلتيكو مدريد، بما في ذلك تسجيله ثنائية ساعدت في هزيمة ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. ومع ذلك، سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، مما يعني أن الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى بدا بعيد المنال بالنسبة له.

    لكن كل ذلك تغير بفضل أدائه في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا. كانت الركلة الحرة المذهلة التي سددها ألفاريز ضد برشلونة يوم الأربعاء هي هدفه الخامس في آخر خمس مباريات أوروبية خاضها، ومع وجود أتلتيكو في وضع جيد للتأهل إلى نصف النهائي، من المفترض أن يحظى اللاعب السابق في مانشستر سيتي بمزيد من الفرص للتألق على الصعيد القاري. إذا أضفنا إلى ذلك نهائي كأس الملك القادم وكأس العالم حيث سيقود الهجوم مرة أخرى مع الأرجنتين، فإن "العنكبوت" قد يتنافس مرة أخرى على جائزة الكرة الذهبية.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    6إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ↔️

    في موسم 2025-2026: 46 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال مقارنة بمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في "وضع تيرميناتور" لبدء الموسم الحالي، ليصبح مطرقة مانشستر سيتي بمفرده في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمتنافس على أكبر الألقاب. بدت الدفاعات عاجزة عن إيقاف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن فترة الجفاف التي شهدها بداية عام 2026 هددت بتدمير فرص هالاند في الفوز بالكرة الذهبية وكذلك آمال سيتي في الفوز بالألقاب بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا. ومنذ ذلك الحين، عاد الفريق إلى مساره الصحيح، وفاز بكأس كاراباو قبل أن يسجل هالاند ثلاثية ليحافظ على آمال الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يظل الفريق يلاحق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كما تعززت ترشيح هالاند بتأهل النرويج لأول مرة إلى كأس العالم منذ عام 1998، مما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى للمرة الأولى. لا يعد المنتخب الاسكندنافي أكثر من مجرد حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي لتذكير الناخبين بما هو قادر عليه.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    5لويس دياز (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن يُغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم سيكون في مثل هذه الفوضى لو لم يتم بيع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في موسم 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت النادي إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الكولومبي الدولي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، حيث أقام تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، في حين أن ثنائيته التي هزمت باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كانت من النوع الذي يلفت أنظار مصوتي جائزة الكرة الذهبية، حتى لو تضمنت أيضًا بطاقة حمراء. إذا أضفنا إلى ذلك أن دياز سيلعب في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُعتبر الحصان الأسود في البطولة، فإنه يمتلك كل المقومات ليكون منافساً على جائزة الكرة الذهبية.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    4لامين يامال (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 22 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنين للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع بداية الموسم، يسير بخطى ثابتة ليصبح أول لاعب دون سن 21 عاماً يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في عام 2026 لتحقيق ذلك! أدى أداء المراهق البرشلوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى ظهوره في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في التصويت دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى صنع المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في مثل هذا العمر الصغير يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابة. في غضون ذلك، يواجه برشلونة صعوبات كبيرة فيما يتعلق بفرص فوزه بدوري أبطال أوروبا، مما يعني أن يامال قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على أدائه مع إسبانيا في كأس العالم إذا أراد الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    3مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 17 هدفًا، 31 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن يواجه مايكل أوليسي صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عام تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالقدرة على التسجيل بقدر ما يتمتع بالقدرة على صنع الأهداف للآخرين، وقد نما ليصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما في ملعب البرنابيو يوم الثلاثاء عندما أرهق ريال مدريد لفترات طويلة.

    كما ساعدت أداءات أوليسي مع ناديه في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الفرنسي على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    2كيليان مبابي (ريال مدريد) ↔️

    في موسم 2025-2026: 45 هدفاً، وتسع تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي ظهر فيها كمراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم ليكون الفائز المستقبلي بالكرة الذهبية. ولكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة في باريس.

    حتى الآن، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي ريال مدريد المتعثر خلال النصف الأول من الموسم، إلى درجة أنه تعرض لإصابة في الركبة. وقد عاد منذ ذلك الحين، لكن آمال "البلانكوس" في إنهاء الموسم بلقب تتلاشى تدريجياً. ومع ذلك، يميل مبابي إلى الاحتفاظ بأفضل أدائه لكأس العالم، لذا نتوقع أن يواصل قائد المنتخب الفرنسي مسيرته في هذا السباق حتى لو انتهت مسيرة ناديه بخيبة أمل.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    1هاري كين (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 54 هدفًا، وخمس تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء عدم الفوز بالبطولات الذي كان الكثيرون يستخدمونه لضربه على مدار السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي أيضًا بينما يواصل التسجيل بوتيرة تحطم الأرقام القياسية.

    بالإضافة إلى تسجيله لعدد هائل من الأهداف، أظهر كين مهاراته المتنوعة في اللعب بشكل مذهل لصالح بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فسيحصل على المزيد من الألقاب في نهاية الموسم. في غضون ذلك، يصلي مشجعو إنجلترا ألا ينفد زخم قائدهم مرة أخرى قبل الصيف، حيث يعتبر كين عنصراً أساسياً في آمال "الأسود الثلاثة" لإنهاء انتظارهم المؤلم للفوز بلقب كبير على المستوى الدولي.