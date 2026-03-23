Ballon d'Or Feminin Power Rankings GFXGetty/GOAL
تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026: من ستنهي هيمنة أيتانا بونماتي التي استمرت ثلاث سنوات على جائزة الكرة الذهبية للسيدات؟

فازت أيتانا بونماتي بجميع جوائز الكرة الذهبية للسيدات في السنوات الثلاث الأخيرة - لكن الجائزة ستذهب إلى لاعبة أخرى في عام 2026. فهل ستكون الفائزة مرتين وزميلتها في برشلونة أليكسيا بوتياس هي التي ستؤكد مجدداً أنها أفضل لاعبة في كرة القدم النسائية؟ أم أنه قد يظهر اسم جديد على قائمة الفائزات عندما تُمنح جائزة الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر؟

لسوء الحظ، أبقت إصابة بونماتي بكسر في عظم الشظية، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية، على الهامش منذ نوفمبر، ومن غير المرجح أن تلعب مجدداً مع برشلونة هذا الموسم. هناك العديد من النجمات الأخريات اللواتي تم ترشيحهن لهذه الجائزة في السنوات الماضية، واللواتي غابن عن الملاعب لفترة طويلة هذا الموسم أيضًا، سواء كن من نجمات الفريق الكتالوني، مثل باتري غويجارو ومابي ليون، أو مواهب بارزة مثل لورين جيمس وباربرا باندا. وبالتالي، سيتطلب الأمر منهن بذل جهد كبير في المرحلة الأخيرة ليكنّ في صدارة المنافسة على الكرة الذهبية لهذا العام.

ما يزيد من الإثارة هو حقيقة أن هذا العام لا يشهد كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وبالتالي، ستكون الأشهر القليلة الأخيرة من الموسم الأوروبي الحالي ذات تأثير كبير في تحديد من ستصعد إلى منصة التتويج في السباق على جائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026. وستكون المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للسيدات جزءًا أساسيًا من ذلك، مما يجعل انطلاق مباريات ربع النهائي هذا الأسبوع أكثر إثارة للاهتمام.

إذن، من هن اللاعبات اللواتي وضعن أنفسهن في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية للسيدات لهذا العام بفضل أدائهن حتى الآن هذا الموسم؟ تستعرض GOAL المرشحات الأكثر ترجيحاً للفوز بالكرة الذهبية مع عودة دوري أبطال أوروبا...

    15فيفيان ميدما (مانشستر سيتي)

    في موسم 2025-2026: 11 هدفًا، وخمس تمريرات حاسمة.

    بسبب سلسلة من الإصابات المؤسفة، لم يتم ترشيح فيفيان ميدما لجائزة الكرة الذهبية منذ فترة طويلة، حيث غابت عن القائمة النهائية منذ أن احتلت المركز الحادي عشر في عام 2022. لكن الهولندية تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل اللاعبات على وجه الأرض، وهي تذكر الجميع هذا الموسم بالسبب الذي جعلها تحتل مرتبة ضمن الخمسة الأوائل في تصويت جائزة الكرة الذهبية في الجائزتين اللتين سبقتا عام 2022، من خلال لعبها دوراً رئيسياً في حملة يبدو أنها ستحقق لمانشستر سيتي أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات.

    لم يسجل سوى لاعبتان فقط أهدافاً أكثر من ميدما في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي تحتل أيضاً المرتبة الثانية في عدد التمريرات الحاسمة والمساهمات المباشرة في الأهداف. سيؤثر غياب مانشستر سيتي عن المسابقات الأوروبية سلباً على فرصتها في تكرار بعض المراكز المتقدمة التي احتلتها سابقاً في تصويت جائزة الكرة الذهبية، لكن المهاجمة لا تزال قادرة على حجز ترشيح لها في أول موسم تمر عليه دون إصابات منذ فترة طويلة.

    14كارولين غراهام هانسن (برشلونة)

    في موسم 2025-2026: 10 أهداف، 9 تمريرات حاسمة. فازت بكأس السوبر الإسباني.

    هناك عدة عوامل تؤثر على جائزة الكرة الذهبية للسيدات. بالطبع، تعتبر أداء وإحصائيات كل لاعبة عاملاً رئيسياً، خاصة في أكبر المسارح، وكذلك الفوز بالبطولات. لكن سيكون من السذاجة عدم ملاحظة أهمية شهرة الاسم عندما يتعلق الأمر بهذه الجائزة أيضاً.

    كانت هناك العديد من الإغفالات الغريبة على مر السنين، حيث غالبًا ما تم تجاهل نجمات الدوري الألماني الأقل شهرة نسبيًا، على سبيل المثال، بينما اضطرت نجمة برشلونة كارولين جراهام هانسن إلى الانتظار حتى عام 2024 للحصول على ترشيحها الأول. ومع ذلك، فقد كسرت اللاعبة الدولية النرويجية هذا الحاجز الآن ومن المتوقع أن تكون ضمن المرشحات مرة أخرى في عام 2026.

    هناك لاعبتان فقط ساهمتا في تسجيل أهداف بشكل مباشر في الدوري الإسباني للسيدات هذا الموسم أكثر من غراهام هانسن، التي سجلت ستة أهداف وقدمت ثماني تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط، ومع تنافس برشلونة على ثلاثة ألقاب أخرى، بعد أن فاز بالفعل بواحد، ستتوفر للجناح السريع منصة لإظهار قدراتها وإثبات جدارتها بتحقيق نتيجة رائعة أخرى في تصويت جائزة الكرة الذهبية.

    13جورجيا ستانواي (بايرن ميونيخ)

    في موسم 2025-2026: 15 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة. فازت بكأس السوبر الألماني.

    في حين أن نجمات كرة القدم النسائية في ألمانيا قد يواجهن صعوبات في بعض الأحيان للحصول على اعتراف عالمي أكبر، إلا أن هناك بعض الاستثناءات. بصفتها بطلة أوروبا مرتين مع منتخب إنجلترا ووصيفة كأس العالم، تعد جورجيا ستانواي واحدة من تلك الأسماء الكبيرة، وتعيش نجمة بايرن ميونيخ موسمًا رائعًا.

    على الرغم من لعبها دورًا أكثر دفاعية في خط الوسط مع ناديها هذا الموسم، إلا أنها تحتل المرتبة الثامنة في عدد المشاركات المباشرة في الأهداف في الدوري الألماني، حيث سجلت ستة أهداف وقدمت ثماني تمريرات حاسمة في 18 مباراة فقط في هذا المركز المتأخر. وقد حافظت على هذا المستوى خلال فترات التوقف الدولية أيضًا، حيث سجلت ثمانية أهداف وقدمت ثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات فقط مع منتخب إنجلترا في موسم 2025-2026.

    وقد فاز بايرن ميونيخ بالفعل بلقب واحد ولا يزال في المنافسة على ثلاثة ألقاب أخرى، مع انطلاق مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد هذا الأسبوع. في موسمها الأخير مع النادي، قبل انتقالها المرتقب إلى أرسنال، ستكون ستانواي لاعبة أساسية في تلك المعركة على أربع جبهات ويمكنها تعزيز فرصتها في الحصول على ترشيح ثانٍ لجائزة الكرة الذهبية في هذه العملية.

    12يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي)

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، وأربع تمريرات حاسمة. فازت بكأس آسيا.

    تم ترشيح يوي هاسيغاوا في عامي 2023 و2024، ومن المتوقع أن تكون ضمن القائمة الطويلة مرة أخرى في عام 2026، حيث كانت القلب النابض لفريق مانشستر سيتي الذي اجتاح دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL) هذا الموسم. تلعب هاسيغاوا في خط وسط مزدوج رائع مع اللاعبة الإنجليزية الشابة لورا بليندكيلد براون، وقد مُنحت مزيدًا من الحرية للتقدم إلى الأمام هذا الموسم، مما أدى إلى المزيد من المساهمات في الأهداف، وهو ما سيساعدها أكثر في تحقيق هدفها.

    إن كون هاسيغاوا لاعبة أساسية في فوز اليابان بكأس آسيا هذا الشهر يضيف الكثير إلى سجلها، حيث تضيف كأساً أخرى إلى سيرتها الذاتية إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي للسيدات الذي يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه للفوز به في غضون بضعة أسابيع.

    11تيموا تشاوينغا (كانساس سيتي كارنت)

    في موسم 2025-2026: سبعة أهداف، تمريرة حاسمة واحدة. فازت بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL).

    من الصعب دائمًا معرفة كيف سيتم تقييم نجمات الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) في تصويت جائزة الكرة الذهبية، حيث لا يتوافق جدول الدوري مع معايير الجائزة من حيث التواريخ ونقاط القطع. في العام الماضي، لم يتم ترشيح سوى ثلاث نجمات من الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، وكان وجود كل من مارتا وإستر غونزاليس يعود بشكل أكبر إلى إنجازاتهما في البطولات الكبرى، حيث حصلت مارتا على جائزة الكرة الذهبية بعد أن ساعدت البرازيل على الفوز بكأس أمريكا الجنوبية، وحققت غونزاليس أعلى عدد من الأهداف في يورو 2025 عندما وصلت إسبانيا إلى النهائي.

    ومع ذلك، فإن ترشيح تيموا تشاوينغا كان بسبب أدائها المتميز في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات. في موسم 2024، الذي كانت الأشهر الأخيرة منه ذات صلة بجائزة الكرة الذهبية، فازت تشاوينغا بجائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعبة. وفي موسم 2025، حصدت مرة أخرى كلا الجائزتين، كما ساعدت فريق كانساس سيتي كارنت على الفوز بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات.

    وبالتالي، يجب أن تحظى المهاجمة بالاحترام مرة أخرى في تصويت جائزة الكرة الذهبية، وستتاح لها فرصة أخرى لتعزيز سجلها في الصيف، حيث ستشارك ملاوي لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

    10هانا هامبتون (تشيلسي)

    في موسم 2025-2026: 13 مباراة دون استقبال أهداف. فاز بكأس الرابطة. 

    بعد فوزه بثلاثية محلية دون هزيمة في الموسم الأول لسونيا بومباستور كمدربة للفريق العام الماضي، لم يكن هذا الموسم سهلاً على تشيلسي. البلوز بعيدون كل البعد عن الصدارة في الدوري الإنجليزي للسيدات، ومن المتوقع أن يتخلوا عن لقبهم للمرة الأولى منذ سبع سنوات. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص كثيرة للفوز بالبطولات، وقد استغلوا أولها استغلالاً كاملاً، بفوزهم على مانشستر يونايتد 2-0 في نهائي كأس الرابطة في مارس، حيث حافظت هانا هامبتون على شباكها نظيفة للمرة الثالثة عشرة هذا الموسم. وقد حققت هذا الرقم في 22 مباراة فقط.

    وهو رقم مثير للإعجاب بشكل خاص من هامبتون، لأن تشيلسي اختار أسلوباً أكثر هجومية هذا الموسم، مما ترك حارسة المرمى مكشوفة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فقد أبدت أداءً رائعاً، حيث منعت 2.6 هدف في الدوري الإنجليزي للسيدات وفقاً لإحصائيات الأهداف المتوقعة منأوبتا.

    من المعترف به على نطاق واسع أن هامبتون هي واحدة من أفضل حارسات المرمى في العالم حاليًا، إن لمتكن الأفضل، وبعد احتلالها المركز العاشر في تصويت جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، من المفترض أن تعود للمشاركة هذه المرة نظرًا لأنها قدمت موسمًا ممتازًا آخر.

    9خديجة شو (مانشستر سيتي)

    في موسم 2025-2026: 25 هدفاً، وثماني تمريرات حاسمة.

    على الرغم من أن فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية ستكون محدودة على الأرجح بسبب غيابها عن كرة القدم الأوروبية، إلا أن خديجة شو من المتوقع أن تحصد الكثير من الأصوات في جائزة الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا العام بفضل موسمها الرائع أمام المرمى الذي يبدو أنه سيقود مانشستر سيتي إلى أول لقب له في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) منذ 10 سنوات. سجلت شو 18 هدفاً في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، أي أكثر من ضعف ما سجلته أي لاعبة أخرى في الدوري، كما أضافت أربع تمريرات حاسمة لتصبح المهاجمة الأكثر إنتاجية في الدوري الإنجليزي للسيدات بفارق كبير.

    إذا نجح مانشستر سيتي في حسم اللقب، كما يتوقع الكثيرون، فستكون بالتأكيد من بين المرشحات، وإذا تمكنت من مساعدة الفريق في تحقيق المزيد من النجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي، فمن المرجح أن يساهم ذلك بشكل كبير في صعودها سريعاً في الترتيب.

    8كلارا بول (بايرن ميونيخ)

    في موسم 2025-2026: 10 أهداف، 20 تمريرة حاسمة. فازت بكأس السوبر الألماني.

    مرة أخرى، قد يتم تجاهل اللاعبات في ألمانيا في التصويت على هذه الجائزة، لكن الأرقام المذهلة التي حققتها كلارا بول كانت واضحة للعيان العام الماضي، وهذه المرة، من المتوقع أن تحقق نتائج أفضل. لقد عادلت الجناح السريعة بالفعل عدد أهدافها وتمريراتها الحاسمة في الدوري الألماني عن العام الماضي، كما ارتفعت أرقامها في دوري أبطال أوروبا بشكل كبير، حيث سجلت ثماني تمريرات حاسمة في ست مباريات حتى الآن.

    كان احتلال بول المركز التاسع عشر في تصويت جائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2025 يرجع جزئياً إلى أدائها في يورو 2025، حيث ساعدت ألمانيا في الوصول إلى الدور نصف النهائي. ولكن إذا تمكنت من الحفاظ على مستواها الحالي، مع أمل عودتها للمشاركة بعد تعافيها من إصابة طفيفة عندما يواجه بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي ظل سعي النادي للفوز بثلاثية محلية أخرى، فقد تستفيد من تعرض العديد ممن احتلوا مراكز أعلى منها العام الماضي لإصابات مؤسفة.

    7بيرنيل هاردر (بايرن ميونيخ)

    في موسم 2025-2026: 24 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة. فازت بكأس السوبر الألماني.

    بعد احتلالها المركز الثاني في أول تصويت على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في عام 2018، لا تزال بيرنيل هاردر تتمتع بأداء قوي للغاية في عام 2026. كان من المرجح أن تحصل اللاعبة الدولية الدنماركية على جائزة الكرة الذهبية لو تم توزيع الجوائز في عام 2020، ولا تزال تحظى بتقدير كبير من قبل المصوتين، حيث احتلت المرتبة 20 العام الماضي على الرغم من خروج منتخب الدنمارك من دور المجموعات في يورو 2025 دون حصوله على أي نقطة.

    جاء ذلك في أعقاب موسم رائع حققت فيه ثلاثية الألقاب مع بايرن ميونيخ، ويبدو أن البافاريين في طريقهم لتحقيق نجاح مماثل هذه المرة، في حين تحقق هاردر أرقامًا تبدو أنها ستتجاوز أرقام العام الماضي. لقد قدمت بالفعل عددًا أكبر من التمريرات الحاسمة هذا الموسم، ولا يفصلها سوى هدف واحد عن رصيدها التهديفي في موسم 2024-2025. إذا أنهى بايرن الموسم بقوة في ألمانيا واستمر في أوروبا، فقد تحقق نجمته أفضل ترتيب لها في جائزة الكرة الذهبية منذ عدة سنوات.

    6ماريونا كالدينتي (أرسنال)

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، وأربع تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية وكأس أبطال العالم للسيدات.

    بعد حصولها على المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، هل ستتمكن ماريونا كالدينتي من الفوز بالكرة الذهبية هذه المرة؟ لا شك أن اللاعبة الدولية الإسبانية لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في أرسنال هذا الموسم، وقد ساعدت الفريق بالفعل في الفوز بلقب واحد، وهو كأس أبطال أوروبا للسيدات في نسختها الأولى.

    انخفضت أرقام كالدينتي الهجومية مقارنة بالعام الماضي، سواء على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال أوروبا، بسبب الدور الأكثر عمقاً الذي طُلب منها لعبه بشكل أكثر اتساقاً على مستوى النادي، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على فرصها. ومع ذلك، مع اقتراب المراحل الأخيرة من دفاع الغانرز عن لقبهم الأوروبي وظهور فرص أخرى للفوز بالبطولات، فإن كل ذلك قد يتغير.

    5أليسيا روسو (أرسنال)

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا و6 تمريرات حاسمة. فازت بكأس أبطال الفيفا للسيدات.

    في العام الماضي، احتلت أليسيا روسو المركز الثالث في تصويت جائزة الكرة الذهبية. هذه المرة، على الصعيد الفردي، تمر بموسم أفضل. هل يمكن أن تكون هي من تحقق القفزة وتفوز بالكرة الذهبية؟

    لا بد من القول إن الدور الذي لعبته روسو في نجاح إنجلترا في الدفاع عن لقبها الأوروبي وانتصار أرسنال في دوري أبطال أوروبا ساهم كلاهما في حصولها على مركز متقدم في التصويت، لذا سيحتاج الغانرز على الأرجح إلى إنهاء الموسم بقوة حتى تكون في المنافسة مرة أخرى، نظراً لأنه يبدو من غير المرجح أن يفوزوا بالدوري. لكن هذا ليس مستبعداً بالنظر إلى نجاح أرسنال الأوروبي في الموسم الماضي، وخاصة بالنظر إلى معدل تسجيل روسو للأهداف. 

    4إيوا باجور (برشلونة)

    في موسم 2025-2026: 25 هدفًا، وأربع تمريرات حاسمة. فازت بكأس السوبر الإسباني.

    تواصل إيوا باجور تحقيق أرقام مذهلة أمام المرمى، ومن المتوقع أن يؤدي دورها في الموسم القوي الذي يخوضه برشلونة على أربعة جبهات إلى عودتها إلى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعد أداء ناجح للغاية في عام 2025. في المرة السابقة، حصلت اللاعبة الدولية البولندية على جائزة جيرد مولر تقديراً لإنجازاتها التهديفية، كما احتلت المرتبة الثامنة في التصويت على الجائزة الرئيسية. هل يمكنها أن تحتل مرتبة أعلى هذا الموسم؟

    تسجل باجور أهدافًا بمعدل مشابه للموسم الماضي، مما يمنحها أساسًا جيدًا مع اقتراب مباريات برشلونة الحاسمة التي ستحدد مصير اللقب. كما ساعدت بولندا على تحقيق انطلاقة قوية في سعيها للتأهل إلى كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، ومن المؤكد أن المزيد من الإنجازات في هذا الصدد سيساعدها أيضًا.

    3ملشي دومورني (ليون)

    في موسم 2025-2026: 11 هدفًا و7 تمريرات حاسمة. فازت بكأس الرابطة.

    سيكون من المفاجآت الكبيرة ألا تفوز ميلشي دومورني بجائزة الكرة الذهبية في وقت ما، فهي ببساطة بهذه البراعة. وقد أثبتت ذلك مرارًا وتكرارًا من خلال أدائها مع ليون هذا الموسم، حيث تبرز بانتظام كأفضل لاعبة على أرض الملعب عندما يلعب العملاق الفرنسي.

    بعد أن سجلت أهدافًا بمعدل رائع العام الماضي، تقدم دومورني تمريرات حاسمة بشكل أكثر انتظامًا هذه المرة، لكنها لا تزال تجد طريقها إلى الشباك في اللحظات الحاسمة - وبطريقة مذهلة. كان هذا هو الحال في وقت سابق من هذا الشهر عندما التقى ليون مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة، حيث أثبتت تسديدتها الرائعة أنها الهدف الوحيد في المباراة لتمنح ليون ما يأمل أن يكون أول أربعة ألقاب هذا الموسم.

    يبدو أن ليون في طريقه إلى تحقيق نتائج جيدة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أيضًا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تكون دومورني في قلب الأحداث، ومن المفترض أن ترتقي في تصنيفات جائزة الكرة الذهبية نتيجة لذلك.

    2كلوديا بينا (برشلونة)

    في موسم 2025-2026: 25 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية وكأس السوبر الإسباني.

    تخوض كلوديا بينا موسمًا رائعًا بكل بساطة. في هذه القائمة، لم يسجل سوى باجور عددًا مماثلًا من الأهداف، ولم يشارك سوى هاردر وبول في عدد أكبر من الأهداف المباشرة في موسم 2025-2026، حيث ارتقت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا إلى مستوى جديد تمامًا بعد أن فعلت ذلك بالضبط العام الماضي أيضًا.

    كان ثبات أداء بينا مثيرًا للإعجاب بشكل لا يصدق، وإذا تمكنت من مواصلة ذلك في المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا، حيث تكون الأضواء مسلطة عليها والمخاطر عالية للغاية، فمن المفترض أن تتجاوز ترتيبها في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، الذي كان في المركز 11، بفارق كبير. في الواقع، تبدو بينا مرشحة قوية للفوز بالجائزة.

    1أليكسيا بوتياس (برشلونة)

    في موسم 2025-2026: 17 هدفاً و8 تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية للسيدات وكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للكثيرين، كانت أليكسيا بوتياس تستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2025. يمكن القول إن نجمة برشلونة بدت في أفضل حالاتها على الإطلاق الموسم الماضي، حيث تجاوزت سنوات صعبة من الإصابات لتقدم أداءً خارقاً، مما ساعد الفريق الكتالوني على الفوز بالثلاثية المحلية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    في الوقت الحالي، وبالنظر إلى مستواها العالمي المستمر، وسجلها في تصويت جائزة الكرة الذهبية، ومكانة برشلونة باعتباره ربما أخطر فريق في أوروبا، تبدو أليكسيا بوتياس المرشحة الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026.