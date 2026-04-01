تصنيفات الفيفا: المغرب يحافظ على مكانه ضمن العشرة الأوائل، وفرنسا تتخطى إسبانيا بعد تعادلها مع مصر

المغرب ضد باراجواي
المغرب
باراجواي
المباريات الودية
إسبانيا ضد مصر
إسبانيا
مصر
صربيا ضد السعودية
صربيا
السعودية
الجزائر ضد أوروجواي
الجزائر
أوروجواي
كندا ضد تونس
كندا
تونس
العراق ضد بوليفيا
العراق
بوليفيا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية
يحتفظ المغرب بمكانته العالمية... وتُحقق تونس قفزة كبيرة

أصدرت الفيفا يوم الأربعاء تحديثها الرسمي للتصنيف العالمي، حيث شهدت قمة الترتيب تغييراً ملحوظاً في أعقاب نتائج فترة التوقف الدولية في مارس الماضي.

صعدت فرنسا إلى صدارة التصنيف العالمي بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمته في آخر مباراتين وديتين، حيث هزمت كل من البرازيل وكولومبيا.

في المقابل، تراجعت إسبانيا إلى المركز الثاني بعد تعادلها سلبياً على أرضها أمام مصر مساء الثلاثاء، في مباراة مؤسفة شابتها إساءات عنصرية موجهة إلى منتخب الفراعنة.

وتراجعت الأرجنتين مركزاً واحداً لتحتل المركز الثالث، بينما احتفظت إنجلترا بالمركز الرابع، تليها البرتغال التي صعدت مركزاً واحداً، في حين تراجعت البرازيل إلى المركز السادس.

احتلت هولندا المركز السابع، بينما احتفظت المغرب بمركزها الثامن – وهي الفريق العربي والأفريقي الوحيد في المراكز العشرة الأولى من تصنيف الفيفا – تليها بلجيكا ثم ألمانيا.

وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي تسببت فيها خسارة التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، صعد المنتخب الإيطالي مركزاً واحداً ليحتل المركز الثاني عشر.

  • المغرب في صدارة الترتيب كالمعتاد... مع تقدم مصر وتونس

    استفاد "أسود الأطلس" من فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد محمد وهبي على باراغواي، بعد تعادله السابق مع الإكوادور، ليتصدروا الترتيب بين الفرق الأفريقية والعربية.

    أما أقرب فريق أفريقي في الترتيب بعد المغرب فهو السنغال، الذي تراجع مرتبتين ليحتل المركز 14.

    وتحتل الجزائر المركز الثاني خلف المغرب، بينما بقيت "الخضر" في المركز 28، تليها مصر التي صعدت مركزين لتحتل المركز 29، ثم تونس التي صعدت ثلاثة مراكز لتحتل المركز 44.

    صعدت قطر مركزاً واحداً لتحتل المركز 55، تليها العراق، التي حسمت تأهلها إلى كأس العالم وصعدت مركزاً واحداً لتحتل المركز 57.

    وظل المنتخب السعودي في المركز 61، بينما صعدت الأردن مركزاً واحداً إلى المركز 63، والإمارات إلى المركز 68، وعمان التي تراجعت مركزاً واحداً إلى المركز 79، وسوريا إلى المركز 84، والبحرين التي تراجعت مركزاً واحداً إلى المركز 91، وفلسطين إلى المركز 95.

  • لعنة قديمة تهدد فرنسا

    من جانبها، علقت صحيفة *ماركا* الإسبانية على تصنيفات اليوم قائلةً: «فقد المنتخب الإسباني صدارته لتصنيفات الفيفا عقب تعادله 0-0 مع مصر على ملعب آر سي دي إسبانيول».

    وأضافت: «هذا التعادل، إلى جانب سلسلة الانتصارات الرائعة التي حققتها فرنسا خلال فترة المباريات الدولية في مارس 2026، قد غيرت مشهد كرة القدم العالمية».

    وتابعت: "قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس العالم، فشل فريق لويس دي لا فوينتي في التغلب على دفاع مصر القوي في مباراة ودية، شهدت ظهور الحارس خوان غارسيا لأول مرة بين قوائم مرمى "لا روخا".

    وفيما يتعلق بصعود فرنسا إلى صدارة التصنيف، سلطت الضوء على لعنة قديمة لم يتم كسرها بعد، قائلة: "هذا النتيجة السلبية تسلط الضوء على حقيقة لافتة للنظر: لم يسبق لأي فريق تصدر التصنيف العالمي قبل كأس العالم أن فاز باللقب".

    واختتمت قائلة: "قد يخفف التراجع إلى المركز الثاني من الضغط على المنتخب الإسباني قبل كأس العالم المقرر إقامته في يونيو. وفي الوقت نفسه، يظل المغرب هو المنتخب الأفريقي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى".