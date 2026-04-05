تصفية لاعبي مانشستر يونايتد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني! السير جيم راتكليف يأمر أكثر من ثمانية لاعبين بمغادرة أولد ترافورد هذا الصيف
راتكليف يطالب بمكاسب غير متوقعة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني
يهدف «الشياطين الحمر» إلى استرداد ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) من رسوم الانتقالات هذا الصيف، من خلال التخلي عن جزء كبير من لاعبي الفريق الأول، وفقًا لصحيفة «ذا صن». وتحت قيادة السير جيم راتكليف، يولي النادي الأولوية لنموذج مالي أكثر استدامة، يتضمن التخلي عن اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة الذين فشلوا في تقديم أداء ثابت على أرض الملعب.
يتصدر القائمة العديد من الأسماء البارزة، حيث من المحتمل أن يكون ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي ومانويل أوغارتي وأندريه أونانا وراسموس هوجلوند جميعهم على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل. ويأمل النادي في أن يوفر تحويل صفقات الإعارة الحالية إلى انتقالات دائمة الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث يستهدف على وجه التحديد 64 مليون جنيه إسترليني من رحيل راشفورد إلى برشلونة وهوجلوند إلى نابولي بشكل دائم.
تخفيض نفقات الأجور الضخمة
وبصرف النظر عن رسوم الانتقالات، فإن الهدف الأساسي هو خفض رواتب اللاعبين بأكثر من مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، لمنح النادي مزيداً من المرونة في التعامل مع قواعد الربح والاستدامة. وتمثل استراتيجية التعاقدات هذه خروجاً عن نهج الإدارة السابقة التي كانت تميل إلى الاحتفاظ باللاعبين لفترات طويلة، حيث يسعى راتكليف إلى تحديث النهج المالي للنادي.
ويعد لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو، الذي يتقاضى حالياً راتباً مذهلاً يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، من بين اللاعبين المقرر رحيلهم، إلى جانب جادون سانشو وتيريل مالاسيا. ويُنظر إلى التخلي عن هذا الثلاثي كلاعبين أحرار كضرورة لضمان بقاء مانشستر يونايتد قادراً على المنافسة في سوق المواهب الشابة المتميزة.
البحث عن أندرسون
وقد تم تخصيص الأموال التي تم جمعها من هذه المبيعات الضخمة بالفعل لأهداف محددة، حيث برز إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست كهدف رئيسي. ويواجه مانشستر يونايتد منافسة شديدة من غريمه المحلي مانشستر سيتي على خدمات اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يقدر ناديه قيمته حالياً بـ 100 مليون جنيه إسترليني بعد موسم مثير للإعجاب في ملعب «سيتي جراوند». ويبدي مانشستر يونايتد عزمًا قويًا على ضم اللاعب الدولي الإنجليزي قبل أن يظهر على الساحة العالمية في كأس العالم المقبلة. هناك مخاوف كبيرة في أولد ترافورد من أن ترتفع قيمته السوقية بشكل أكبر إذا تألق مع فريق توماس توخيل في أمريكا الشمالية، مما أدى إلى ضغوط عاجلة لإنهاء الصفقة في وقت مبكر من فترة الانتقالات.
إعادة هيكلة قلب خط الوسط
لا يزال خط الوسط هو المجال الذي يثير أكبر قدر من القلق لدى راتكليف وقسم الكشافة. مع تأكيد رحيل كاسيميرو وصعوبة تكيف أوغارتي مع الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من باريس سان جيرمان، يبحث «الشياطين الحمر» بشدة عن دماء جديدة ومواهب مجربة في قلب الملعب. وتأتي عملية التخفيف من عبء اللاعبين في مانشستر يونايتد في وقت يسعى فيه النادي إلى بناء تشكيلته حول النجم الصاعد من أكاديمية النادي كوبي ماينو، مع النظر في خيارات أكثر توفيراً لتعزيز التشكيلة. ومع ذلك، لكي تتحقق أي من هذه الخطوات الطموحة، يجب على النادي أولاً أن يتعامل بنجاح مع رحيل نجومه غير المرغوب فيهم، مما يجعل هذا الصيف نقطة تحول محورية في عصر INEOS.