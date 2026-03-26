تتجه الأنظار إلى مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مع متابعة ما يجري في كارديف لمعرفة نتائج مباراة ويلز والبوسنة. ستُقام الليلة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم التي ستُقام في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إذا تمكن فريق غاتوسو من تجاوز عقبة أيرلندا الشمالية في مباراة بيرغامو، يوم الثلاثاء المقبل، 31 مارس، فسيلعب ضد الفائز في مباراة الليلة الساعة 20:45 بين ويلز والبوسنة. وبالتالي، فإن مباراة كارديف ستهم بشكل غير مباشر المنتخب الإيطالي أيضًا، الذي سيتعين عليه الآن التركيز على العقبة الأولى التي يجب تجاوزها.
تصفيات كأس العالم، ويلز - البوسنة مباشرة: يشارك في المباراة أيضًا محرموفيتش وكولاسيناتش
ويلز - البوسنة 0-0
الهدافون: -
ويلز (4-2-3-1): دارلو؛ ويليامز، لولور، رودون، داسيلفا؛ شيهان، ويلسون؛ جيمس، كولين، بروكس؛ جونسون. المدرب: بيلامي.
البوسنة (3-4-1-2): فاسيلي؛ سيليك، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، سونيتش، تاهيروفيتش، ميميتش؛ ألايبيغوفيتش؛ دزيكو، تاباكوفيتش. المدرب: بارباريز.
الحكم: كوفاكس.
الإنذارات: -
الطرد: -