ويلز - البوسنة 0-0

الهدافون: -

ويلز (4-2-3-1): دارلو؛ ويليامز، لولور، رودون، داسيلفا؛ شيهان، ويلسون؛ جيمس، كولين، بروكس؛ جونسون. المدرب: بيلامي.

البوسنة (3-4-1-2): فاسيلي؛ سيليك، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، سونيتش، تاهيروفيتش، ميميتش؛ ألايبيغوفيتش؛ دزيكو، تاباكوفيتش. المدرب: بارباريز.

الحكم: كوفاكس.

الإنذارات: -

الطرد: -