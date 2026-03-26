تتجه الأنظار إلى مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مع متابعة ما يجري في كارديف لمعرفة نتائج مباراة ويلز والبوسنة. ستُقام الليلة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم التي ستُقام في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إذا تمكن فريق غاتوسو من تجاوز عقبة أيرلندا الشمالية في مباراة بيرغامو، يوم الثلاثاء المقبل، 31 مارس، فسيلعب ضد الفائز في مباراة الليلة الساعة 20:45 بين ويلز والبوسنة. وبالتالي، فإن مباراة كارديف ستهم بشكل غير مباشر المنتخب الإيطالي أيضًا، الذي سيتعين عليه الآن التركيز على العقبة الأولى التي يجب تجاوزها.
تصفيات كأس العالم، ويلز - البوسنة (الوقت الإضافي) بث مباشر 1-1: هدفان من جيمس ودزيكو
الأهداف وأهم اللحظات
86' - دزيكو يسجل هدف التعادل، حيث استبق مهاجم شالكه حارس المرمى المنافس الذي أخطأ في الخروج من مرماه.
محور مزدوج: لاعبان في خط الوسط (غالبًا جوردان جيمسوجوش شيهان، في انتظار العودة الكاملة لإيثان أمبادو) يلعبان أمام الدفاع لتنظيم اللعب.
الخط الخلفي الإبداعي: ثلاثي من اللاعبين السريعين والمهرة مثل برينان جونسون، وهاري ويلسون (غالبًا في مركز الوسط) ودانيال جيمس (أو سوربا توماس) لدعم المهاجم الوحيد.
التغييرات التكتيكية
59' - ويلز تكاد تضاعف النتيجة بكرة من جيمس ارتطمت بالعارضة بعد انحرافها من أحد الخصوم.
51' - ويلز تتقدم: تاهيروفيتش يمرر الكرة عن غير قصد إلى دانيال جيمس الذي يسددها من مسافة بعيدة، مفاجئاً حارس المرمى المنافس الذي ينزلق ولا يستطيع فعل شيء.
45' - نهاية الشوط الأول: كانت الفرصة الوحيدة في الشوط الأول هي تسديدة ويلسون التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 22.
22' - ويلز تقترب من التقدم: تسديدة ملتفة بيسار ويلسون تصطدم بالقائم.
20' - مباراة خالية من الإثارة، المضيفون يحتفظون بالكرة لكنهم لا يستطيعون اختراق دفاع الخصم.
نتائج المباراة
ويلز - البوسنة 1-1
الهدافون: 51' جيمس (و)، 86' دزيكو (ب).
ويلز (4-1-4-1): دارلو؛ ويليامز، لولور، رودون، داسيلفا؛ أمبادو؛ د. جيمس (من الدقيقة 84 توماس)، ويلسون، ج. جيمس (من الدقيقة 56 كولين)، جونسون؛ بروكس (من الدقيقة 74 هاريس) المدرب بيلامي.
البوسنة (3-4-1-2): فاسيلي؛ سيليك، موهاريموفيتش، كولاسيناتش (من الدقيقة 62 ألايبيغوفيتش)؛ بايراكتاريفيتش، سونيتش (من الدقيقة 78 تاباكوفيتش)، تاهيروفيتش (من الدقيقة 62 باسيتش)، ميميتش (من الدقيقة 74 بورنيتش)؛ ألايبيغوفيتش؛ دزيكو، تاباكوفيتش. المدرب: بارباريز.
الحكم: كوفاكس.
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميميتش، ديميروفيتش، كولاسيناتش (ب).
الطرد: -