AFP
تصريح غريب من فان دايك بعد الخسارة من المغرب: خطة هولندا نجحت!
خيبة الأمل من ركلة الجزاء تطارد هولندا
تعرض المنتخب الهولندي لانهيار أدى إلى خروجه من البطولة بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة أمام منتخب مغربي هجومي.
وكان هدف كودي جاكبو في الدقيقة 72 قد وضع رجال رونالد كومان على أعتاب الدور التالي، لكن هدف التعادل الذي سجله عيسى ديوب في الوقت المحتسب بدل الضائع قلب مجريات المباراة تمامًا.
ولم يتمكن الأوروبيون، الذين بدا أداءهم باهتاً، من الاستحواذ على الكرة سوى بنسبة 17 في المائة خلال الوقت الإضافي، قبل أن يضيعوا ثلاث ركلات جزاء ليخسروا المباراة بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.
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القائد يؤيد الخطة الدفاعية
في حديثه إلى قناة NOSمباشرةً بعد صافرة النهاية، حافظ القائد فان ديك البالغ من العمر 34 عامًا على رباطة جأشه بشكل لافت. وعلى الرغم من أن فريقه لم يسدد سوى تسديدتين على المرمى طوال 120 دقيقة كاملة من المباراة، إلا أن المدافع المركزي ركز على الانضباط التنظيمي للفريق بدلاً من التركيز على النقص الصارخ في الطموح الهجومي.
وقال فان ديك: «من الصعب جدًا تحليل المباراة في الوقت الحالي. كانت مباراة صعبة. أعتقد أننا كنا متماسكين دفاعيًا. لم يتمكنوا من العثور على لاعب حر بين الخطوط، لذا نجحت الخطة التكتيكية بالطبع. أعتقد أننا سجلنا هدفًا جيدًا. في النهاية، في الوقت المحتسب بدل الضائع، تعرضنا للضغط في منطقتنا. ثم انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح، ولسوء الحظ، خرجنا من البطولة».
تأكيد صحة النهج العملي على الصعيد الداخلي
فاجأ منتخب هولندا الجميع بتخليه عن نهجه التقليدي، حيث لعب بخط دفاعي مكون من خمسة لاعبين للمرة الأولى منذ 32 مباراة. وفي حين انتقد النقاد هذا الأسلوب الدفاعي، أصر فان ديك على أن اعتماد خط دفاعي عميق أصبح ضرورة تكتيكية للمنتخبات الكبرى التي تخوض غمار البطولات الحديثة.
وأضاف فان ديك: «إذا نظرت إلى معظم الفرق الكبرى المشاركة في كأس العالم، ستجد أنها تتراجع إلى العمق أيضًا وتنتظر اللحظة المناسبة للضغط. تدربنا بجد على هذا الأمر لمدة يومين، وسار الأمر على ما يرام في بعض الأوقات. بالطبع، يمكن دائمًا تحسين الأمور، لكن حسنًا، هذا لا يفيدنا الآن».
وعندما سُئل عن الأثر العاطفي لمشاهدة ركلات الترجيح وهي تجري من دائرة الوسط، قال: «كان الأمر شديد التوتر، بالطبع. تتدرب كثيرًا من أجل ذلك، وفي النهاية، تخرج من البطولة».
وبدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل الأهداف من مسافة 12 ياردة، سارع القائد إلى توحيد الصفوف قائلاً: «في الوقت الحالي، أريد الدخول إلى الملعب بأسرع ما يمكن لأكون مع اللاعبين. هذا هو كل ما يشغل بالي في هذه اللحظة».
- Getty Images Sport
من المتوقع حدوث تداعيات تكتيكية خطيرة
تنتظر المنتخب الهولندي عملية تقييم قاسية بعد تكراره لصفحة غير مرغوب فيها من التاريخ، بخسارته ثلاث ركلات ترجيح في مباريات تنافسية للمرة الأولى منذ بطولة كأس الأمم الأوروبية 2000. وفي حين يتأهل المنتخب المغربي المنتصر إلى هيوستن لخوض مباراة دور الـ16 ضد كندا، يعود العمالقة الأوروبيون المهزومون إلى ديارهم ليواجهوا تدقيقاً داخلياً صارماً بشأن هويتهم وقيادتهم على أرض الملعب.
كما أدت هذه الخيبة المريرة إلى إثارة اضطراب في الجهاز الفني، حيث يفكر كومان في مستقبله بعد خروج الفريق المبكر من البطولة.