هل قلل نجم إسبانيا من الأخضر؟ .. لاعبو المنتخب السعودي يردون على استفزاز داني أولمو!

وتحدث داني أولمو، عن لقاء الأحد، عبر صحيفة "سبورت"، قائلًا إن المنتخب الإسباني سيسعى لإحراز أكثر من هدف أمام السعودية.

تصريح أولمو حمل إشارة إلى معاناة بطل أوروبا، من عدم استغلال الفرص بالشكل الكافي، في المباراة الماضية أمام كاب فيردي، وأن عليه أن يحسّن فعاليته الهجومية، ويستعيد قدرته على تسجيل الأهداف.

وأضاف أولمو أنه متخصص في اختراق الدفاعات المنخفضة، مثل التي يطبقها المنتخب السعودي، كما أنه يشعر بالراحة تحت الضغط، ولسيس بحاجة إلى لمس 100 ألف كرة في المباراة الواحدة، وهو مستعد لكل شيء، ولبذل 100% من جهده لأجل الفريق.

وأضاف أولمو "نحن مقتنعون بأننا من أفضل المنتخبات لسبب ما، مباراة واحدة لا يمكنها أن تلطخ ما حققناه حتى الآن، حان الوقت لإثبات ذلك مجددًا، بالنسبة لي، أشعر بأهميتي داخل المجموعة، وأتمتع بثقة تامة من الجميع".

ونوّه نجم برشلونة بأنه يجب المجازفة قليلًا، وعدم الاعتماد كثيرًا على الأجنحة، واللعب بشكل هجومي أكبر، لدينا هذا المزيج الجيد، وسنثبت ذلك أمام السعودية".