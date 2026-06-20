هل قلل نجم إسبانيا من الأخضر؟ .. لاعبو المنتخب السعودي يردون على استفزاز داني أولمو!

وفي حديثه لوسائل الإعلام، على هامش تدريبات المنتخب السعودي، أكد محمد أبو الشامات، أنهم جاهزون لخوض المباراة، ولا يعنيهم تصريح داني أولمو.
وأكد أبو الشامات، أن ردهم سيكون داخل الملعب، وهم قادرون على مواجهة أي ضغوط، مضيفًا "نحن نركز على أنفسنا فقط، وإن شاء الله نرفع من سقف طموحات المنتخب السعودي".
ومن جانبه، رد الحارس أحمد الكسار، على تصريح أولمو أيضًا، معلقًا "جميع التصريحات تبقى نظريًا خارج الملعب، ولن تغير من الواقع شيئًا، ما يغير هو الـ90 دقيقة، وأي تصريح خارج المستطيل الأخضر لا نلتفت له".
وأعرب الكسار عن ثقته في المنتخب، وأيضًا في الجماهير السعودية في مؤازرة الأخضر، مؤكدًا أن الجميع يسعى للظهور بالصورة المطلوبة التي ينتظرها منه الشارع الرياضي أمام إسبانيا.
أما عن عبد الله الحمدان، فقد قال "لدينا طموح إن شاء الله، بأن نخرج بنتيجة إيجابية، المباراة ستكون صعبة، ولكننا مستعدون لها".
ونوّه الحمدان بأن الضغوط أمر وارد في عالم كرة القدم، وكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم تشعر بالضغوط، ولكن المنتخب السعودي لن يدخل بأي ضغط أمام إسبانيا، كونهم سيسعون للاستمتاع باللعب".
وتحدث الحمدان عن تغيير وقت التمارين، بسبب اختلاف وقت المباريات، لتقام في العاشرة أو الحادية عشرة صباحًا، وهذا الأمر ليس سهلًا، ولكنها ضغوط طبيعية في ظل ظروف كأس العالم، كما وجه الشكر للجماهير السعودية، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون جهدهم من أجل إسعادهم.