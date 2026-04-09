بعد تصريح إيفان توني: "ثغرة" في بيان الأهلي واعتراض نصراوي .. ومصير الحكم "حال ثبوت الواقعة"!

لم تمر كلمات الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرور الكرام، بعدما أشار - خلال الساعات الماضية - إلى أن حكم مباراة الفيحاء، ذهنه في مكان آخر، وهو يعرف من يلاحق الراقي.

تصريح توني عكس حالة الظلم التي شعر بها الأهلي، بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، بداعي عدم احتساب أكثر من ركلة جزاء، منها واحدة اتفق عدد من الخبراء على صحتها، فضلًا عمّا قاله المهاجم الإنجليزي، بأن الحكم قال لهم "ركزوا على الآسيوية".

وكان الاتحاد السعودي قد كشف عن طاقم تحكيم "محلي" لإدارة مباراة الفيحاء والأهلي، بقيادة محمد السماعيل، وبمعاونة فيصل القحطاني، مؤيد المسجن، وعبد الرحمن السلطان "حكم رابع"، فيما يقود عبد الله الشهري تقنية الفيديو، ويعاونه عيسى الخيبري.