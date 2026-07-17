"أعتقد أن الاستحواذ على الكرة يلعب دوراً مهماً. لكن ربما لا يكون التحكم في المباراة من خلال الكرة جزءاً من «جيناتنا» بنفس القدر الذي هو عليه في «جينات» الإسبان أو الأرجنتينيين أو البرازيليين"، قال توخيل يوم الخميس في قناة «سكاي». وبناءً على ذلك، فإن تراجع أداء إنجلترا يُعزى إلى حد ما إلى التنشئة الكروية التي تلقّاها لاعبوها.
تصريحات لاذعة حول "الحمض النووي" الإنجليزي.. توماس توخيل يدافع عن قراراته المثيرة للجدل ضد الأرجنتين!
كانت إنجلترا قد تقدمت بهدف سجله أنتوني جوردون في بداية الشوط الثاني، لكنها انسحبت تمامًا بعد ذلك وركزت فقط على الدفاع. وأجرى توخيل ثلاثة تبديلات دفاعية بإشراك إزري كونسا ودان بيرن ونيكو أورايلي، وانتقل إلى تشكيلة خط دفاع مكون من خمسة لاعبين. وكان ذلك سبباً في انطلاق هجوم أرجنتيني مكثف. وفي النهاية، قلب إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز النتيجة بهدفين متأخرين.
وعلق توخيل قائلاً: «بعد تقدم إنجلترا، انقلب الزخم تماماً، وانخفضت نسبة استحواذنا على الكرة بشكل كبير». «لم نعد ندخل في الصراعات الفردية، ولذلك تراجعنا أكثر فأكثر. لم تكن هذه هي الخطة أبدًا، لكن هذا ما حدث. عليك استعادة الكرة، وإلا فلن تتمكن من التخلص من الضغط واستعادة الزخم». وكان توخيل يشعر «أنه ما من نظام لعب في العالم كان سيساعدنا».
توماس توخيل يرغب في مواصلة عمله كمدرب لمنتخب إنجلترا
تنتقد وسائل الإعلام الإنجليزية والخبراء والمشجعون المدرب الألماني بشدة بسبب قراراته. كما أفادت صحيفة «التلغراف» بأن عدم التفهم ساد داخل صفوف الفريق أيضًا. ورغم أن توخيل نفسه تحمل مسؤولية الهزيمة فور انتهاء المباراة، إلا أنه برر قراراته قائلاً: «ملايين المدربين الهواة سيعرفون أفضل مني».
ستخوض إنجلترا يوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا. يمتد عقد توخيل كمدرب للمنتخب الإنجليزي حتى بطولة أمم أوروبا 2028 التي ستُقام على أرضها. وعلى الرغم من الخروج من البطولة، فإنه يعتزم الاستمرار في منصبه. وهو يؤمن «بنسبة مائة بالمائة» بقدرته على الفوز ببطولة كبرى مع المنتخب الإنجليزي.
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