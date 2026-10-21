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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "أسلوبه غير أخلاقي" .. لاعب الاتحاد يفتح النار على كونسيساو: ليس شجاعًا للحديث عن الأسباب الحقيقية لفشله!

الاتحاد
سيرجيو كونسيساو
الاتفاق ضد الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي
سعد الموسى

هجوم عنيف على المدرب البرتغالي

خرج سعد الموسى لاعب نادي الاتحاد، من أجل الرد على تصريحات سيرجيو كونسيساو، والتي شكك من خلالها في عقلية اللاعب السعودي ومدى التزامه.

الاتحاد نجح في الفوز على الاتفاق 4/1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2026/2027 الجاري، وهي المواجهة التي خرج فيها اللاعب للدفاع عن فريقه.

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  • ماذا حدث؟


    في ظهور حديث لسيرجيو كونسيساو في بودكاستات، وجه انتقادات لاذعة للاعب السعودي، قائلًا: "عليّ أن أشكر البلد (السعودية) والنادي (الاتحاد)، لأنه استقبلوني أنا وعائلتي بحفاوة بالغة. لكن هناك عدة أمور يجب قولها عن هذه التجربة، فاللاعبون ككريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي لم يكونوا مشكلة أبدًا، لأنهم أذكياء ويعرفون أنه لمواصلة الفوز في هذا الدوري صاحب الظروف الخاصة به، فهو مختلف عن أوروبا نظرًا لما لديهم على مستوى الفرق والبيئة والطقس الحار جدًا، لذا في النهاية يلعبون بمستوى منخفض جدًا من ناحية الحدة والإيقاع، فكل شيء مختلف هناك".

    وأضاف: "المشكلة الأكبر في اللاعبين المحليين، لأنه لا يفعلون مثل هؤلاء النجوم، هم سيئون أو يفتقرون للرغبة، بل في الثقافة نفسها، إذ لا يمتلكون ثقافة صارمة ولا عمل والتزام، ليس لديهم هذه العقلية، لذا من الصعب إدارة هذا الأمر".

    البرتغالي تابع: "أحيانًا كان هناك لاعبين سعوديين لا يحضرون إلى المران، بداعي مرض أحد أقاربه أو لعذر ديني كاستيقاظه في الخامسة صباحًا ليصلي وأمور أخرى. إذا أجرينا حصة تدريبية في الصباح، هناك سعوديين لا يحضرون، وكل هذا بحكم طبيعتي، من الصعب تقبله حقًا. "اللاعب السعودي يعيش بارتياح، لوجود لاعبين أجانب سيتحملون المسؤولية عنهم، هذا يناسبهم تمامًا".


  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد سعد الموسى

    اللاعب قال في تصريحات نشرتها قناة "الإخبارية":"جمهور الاتحاد والشعب السعودي محب لكرة القدم، قبل يومين خرجت تصريحات لمدرب سابق يتحدث فيها عن احترافية اللاعب السعودي أو شيء من هذا القبيل".

    وأضاف:"أحب أن أؤكد للجميع أن هذا الحديث غير صحيح بتاتًا، لا أدرى ما الهدف من هذه التصريحات، ربما اعتبر اللاعب السعودي هو الحلقة الأضعف لتبرير عدم نجاحه، كنت أتمنى أن يكون أكثر شجاعة ويذكر الأسباب الحقيقية لفشله".

    وتابع:"اللاعب السعودي يتمتع بوعي كبير ويدرك كثيرًا وضع الكرة في البلاد وسمعتها، لذلك لا أتوقع أن تؤثر هذه التصريحات الساذجة على المشروع الذي وضعته الدولة عمومًا لتهيئتنا لكأس آسيا وكأس العالم".

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة تواجه اللاعبين

    وواصل الموسى حديثه:"نحن الآن نحصل على دقائق أقل، خاصة في المراكز المتقدمة من الملعب في خط الهجوم، وهذا ليس مبررًا لعدم الاحترافية والجدية، بل العكس تمامًا".

    وأوضح:"ما يحدث يحفز اللاعب السعودي على فعل أقصى ما لديه واستغلال الفرصة من أجل الحصول على المزيد من المشاركات".


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  • عدنان جستنيه يدلي برأيه

    وفي السياق ذاته، تحدث الإعلامي السعودي عدنان جستنيه خلال ظهوره على برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، حيث قال عن كونسيساو:"الرد كان كافيًا من لاعب داخل نادي الاتحاد وعمل تحت قيادة هذا المدرب".

    وواصل حديثه:"لو كان اللاعب السعودي غير محترف، كيف نجح الأهلي وفاز ببطولتين دوري أبطال آسيا للنخبة، كونسيساو تعامله غير منضبط في تعامله مع اللاعبين ويتصرف بعصبية كبيرة".

    وتابع:"حصصه التدريبية كانت طويلة للغاية، وافتقد للخلق في تعامله مع اللاعبين خلال فترته مع الاتحاد".

    وأما الإعلامي إبراهيم العنقري، فقد قال:"كيف لسيرجيو كونسيساو أن يحكم على اللاعب السعودي وهو لم يقم بتدريب المنتخب؟ يمكننا النظر إلى جورج إلينيخينا لاعب الاتحاد الذي لم يحصل على الفرصة معه، كأكبر دليل على الخلل الذي امتلكه هذا المدرب".






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