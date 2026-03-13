عندما تكون الكلمات مثل الرصاص .. آرسنال أصبح مكروهًا بسبب هنري و"العنوان الأسبوعي" أطاح بألونسو من ريال مدريد!

في شهر مايو الماضي، وبعد خسارة آرسنال للقب الدوري الإنجليزي، خرج تييري هنري أسطورة المدفعجية، لانتقاد ميكيل أرتيتا مدرب الفريق، بسبب فشله المستمر في الحصول على بطولات، بعد خسارة لقب البريميرليج لصالح ليفربول.

الفرنسي قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"في آخر 3 سنوات كان يجب على آرسنال الحصول على كأس واحد على أقل تقدير، أو حتى الوصول إلى أي مباراة نهائية".

وأضاف:"مانشستر يونايتد لعب 5 مباريات نهائية في آخر 5 سنوات، إنه نفس الفريق الذي يثير سخرية الجميع، في الوقت الذي لم يصل فيه آرسنال إلى نفس المكانة".

وعن ما إذا كان آرسنال كان بحاجة إلى بناء أولًا قبل الحصول على ألقاب، قال هنري:"المبنى أصبح طويلًا الآن، لا أريد القول إن هذا الموسم كان محبطًا، ولكن من الطبيعي خروج مثل هذا النوع من التساؤلات".

آرسنال كان يلعب بأسلوب متحفظ كثيرًا منذ موسم 2023/2024، واستمر عليه في الموسم التالي، وفي الحالتين خسر البريميرليج، مرة من مانشستر سيتي وأخرى ضد ليفربول.

الآن، وبعد حوالي 7 سنوات من استلامه للمهمة، أصبح أرتيتا مطالبًا بتحقيق شيئًا ما، وإلا سيجد نفسه خارج ملعب الإمارات، خاصة وأن تصريحات هنري أحدثت ضجة هائلة في وسائل الإعلام وبين الجماهير الصيف الماضي، ووضعت الكثير من الضغوط على المدرب الإسباني وإدارة ناديه، بسبب الشعبية الجارفة التي يمتلكها الفرنسي.

وربما يكون ذلك هو الدافع الرئيسي لأرتيتا من أجل التحفظ بشكل أكثر من اللازم هذا الموسم، واللعب بطريقة دفاعية مملة في الكثير من المباريات، تعتمد على الكرات الثابتة واستغلال أخطاء المنافس بدلًا من المجازفة والمباغتة.

آرسنال يتصدر البريميرليج بفارق 7 نقاط عن سيتي، ويتواجد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويلعب نهائي كأس كاراباو ومستمر في كأس الاتحاد بدور الثمانية، وسيفعل كل ما بوسعه حتى لا تعود انتقادات هنري وغيره من جديد.