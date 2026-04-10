تصريحاته المثيرة للجدل تثير التساؤلات: هل سيضطر مدرب في الدوري الألماني إلى الرحيل بعد أسابيع قليلة فقط من وصوله؟

بعد التعادل الأخير أمام 1. FC كولونيا (2-2)، لفت رييرا الأنظار بتصريحاته الغريبة خلال المؤتمر الصحفي، وأصبح منذ ذلك الحين في مرمى نيران وسائل الإعلام. والآن، فإن تحقيق فوز يوم السبت على فريق VfL فولفسبورغ (الساعة 15:30)، الذي يواجه خطر الهبوط المحدق، سيكون مفيدًا جدًا للمدرب لاستعادة بعض الهدوء.

عندما تولى مهامه في فرانكفورت في 1 فبراير، قال رييرا بعد مباراة كولونيا إن الفريق كان "ليس فقط الأسوأ من حيث الأهداف التي استقبلها في الدوري الألماني، بل في أوروبا بأكملها". طريقة تعبير قاسية للغاية، وهي خاطئة من حيث المضمون أيضًا. فقد استقبل نادي ميتز الفرنسي هدفًا واحدًا أكثر في نفس الفترة.

وعند سرده للمباريات التي لم يفز بها فرانكفورت منذ وصوله، أغفل رييرا مباراة سانت باولي التي انتهت بالتعادل 0-0. خطأ يمكن التغاضي عنه، بالطبع، لكنه يتناسب مع الصورة: مهما كان هذا الخبير الكروي قوياً من الناحية الفنية، فإن ميله إلى التباهي بنفسه يثير الاستياء.

في بيئة النادي الحرجة، تثير طريقته الاستياء. لا يستعين رييرا بمترجم، فهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن بسرعة كبيرة وبلكنة تجعل كلامه غير واضح في بعض الأحيان. إلى جانب شخصيته، ينتج عن ذلك بانتظام إجابات طويلة ومطولة، غالبًا ما تخطئ جوهر السؤال المطروح.