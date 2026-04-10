يعرف ألبرت رييرا جيدًا القوانين الصارمة لكرة القدم. "لا أحد يتمتع بامتيازات"، هذا هو أحدها، كما يقول مدرب فريق أينتراخت فرانكفورت: "إذا خسرت ثلاث مباريات متتالية، فلا يهم إن كنت قد فزت بدوري أبطال أوروبا العام الماضي." يقدم الإسباني مثل هذه الحكمة بانتظام، لكنه يتجاوز أحيانًا الحدود في تصريحاته - مما يثير استياء المحيطين بالنادي.
تصريحاته المثيرة للجدل تثير التساؤلات: هل سيضطر مدرب في الدوري الألماني إلى الرحيل بعد أسابيع قليلة فقط من وصوله؟
بعد التعادل الأخير أمام 1. FC كولونيا (2-2)، لفت رييرا الأنظار بتصريحاته الغريبة خلال المؤتمر الصحفي، وأصبح منذ ذلك الحين في مرمى نيران وسائل الإعلام. والآن، فإن تحقيق فوز يوم السبت على فريق VfL فولفسبورغ (الساعة 15:30)، الذي يواجه خطر الهبوط المحدق، سيكون مفيدًا جدًا للمدرب لاستعادة بعض الهدوء.
عندما تولى مهامه في فرانكفورت في 1 فبراير، قال رييرا بعد مباراة كولونيا إن الفريق كان "ليس فقط الأسوأ من حيث الأهداف التي استقبلها في الدوري الألماني، بل في أوروبا بأكملها". طريقة تعبير قاسية للغاية، وهي خاطئة من حيث المضمون أيضًا. فقد استقبل نادي ميتز الفرنسي هدفًا واحدًا أكثر في نفس الفترة.
وعند سرده للمباريات التي لم يفز بها فرانكفورت منذ وصوله، أغفل رييرا مباراة سانت باولي التي انتهت بالتعادل 0-0. خطأ يمكن التغاضي عنه، بالطبع، لكنه يتناسب مع الصورة: مهما كان هذا الخبير الكروي قوياً من الناحية الفنية، فإن ميله إلى التباهي بنفسه يثير الاستياء.
في بيئة النادي الحرجة، تثير طريقته الاستياء. لا يستعين رييرا بمترجم، فهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن بسرعة كبيرة وبلكنة تجعل كلامه غير واضح في بعض الأحيان. إلى جانب شخصيته، ينتج عن ذلك بانتظام إجابات طويلة ومطولة، غالبًا ما تخطئ جوهر السؤال المطروح.
فرانكفورت تحت قيادة رييرا يتكبد هزيمتين فقط في ثماني مباريات
مثال على ذلك: بدلاً من أن يشرح، كما طُلب منه، أهمية الهداف جوناثان بوركاردت بعد مباراة كولونيا، انتهى حديث رييرا الذي استمر دقيقتين بتوضيح ما يود تحقيقه مع فريق إينتراخت. قال: «نحن في طريقنا للتقدم وبناء شيء ما. نحتاج إلى الوقت». أما بوركاردت؟ «جوني مهم جدًا». هذا كل شيء.
بغض النظر عن سماته الشخصية، يقدم فريق SGE تحت قيادة رييرا أداءً جيدًا حتى الآن، مع هزيمتين من أصل ثماني مباريات. بدأت بصماته تظهر ببطء، فقد استقر الدفاع الذي كان في السابق ضعيفًا للغاية بشكل عام. ضد كولونيا، أدت بعض الأفكار الجيدة في خطة اللعب إلى أن فريقًا كان في طريقه للفوز حتى المرحلة النهائية.
ومع ذلك، أفسد التعادل المتأخر الأجواء، ووضعته ظهوره بعد ذلك في دائرة الضوء بشكل غير مقصود قبل المباراة ضد فولفسبورغ. لأن رييرا أيضًا لا يتمتع بثقة كبيرة - وهو يعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر.