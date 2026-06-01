"هدوء".. نجم ليفربول يكشف سر احتفاله بخسارة آرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا!
خيبة أمل لآرسنال في بودابست
تحول حلم آرسنال الأوروبي إلى كابوس في العاصمة المجرية. ورغم تقدمه المبكر بهدف رائع سجله كاي هافرتز في الدقيقة السادسة، إلا أن عثمان ديمبيلي نجح في معادلة النتيجة. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، مما أدى إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح المرعبة.
كان إيبيريتشي إيزي قد أضاع فرصته في وقت سابق من ركلات الترجيح قبل أن يحسم جابرييل مصير الفريق بإضاعته لركلته. سمح هذا النتيجة لباريس سان جيرمان بالدفاع بنجاح عن لقبه الأوروبي، بعد عام من فوزه الساحق على إنتر، بينما تستمر رحلة آرسنال الطويلة نحو لقب دوري أبطال أوروبا الأول رغم نجاحه المحلي.
تفسير احتفال فرينبونج الذي انتشر على نطاق واسع
ثم صُدم عالم كرة القدم عندما انتشرت مقاطع فيديو لفريمبونج على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لاعب ليفربول وهو يستمتع بمعاناة آرسنال. ففي الوقت الذي شاهد فيه جابرييل ركلته الحاسمة من نقطة الجزاء وهي تتجه نحو الجماهير، تم تصوير فريمبونج وهو يقفز من مقعده ويصرخ فرحًا، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه كان يستمتع ببساطة بمشاهدة معاناة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع ذلك، سارع نجم باير ليفركوزن السابق إلى توضيح الموقف، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي نية سيئة تجاه فريق ميكيل أرتيتا. وكتب فرينبونج على إنستجرام ردًا على ردود الفعل السلبية: " اهدأوا، أنا وصديقي عقدنا رهانًا وفزت، ولهذا كنت سعيدًا"
تشيلسي ينضم إلى حملة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
لم يكن فرينبونج الوحيد الذي استمتع بهذه النتيجة. فقد انضم تشيلسي، غريم آرسنال اللندني، إلى الجدل بنشر منشور استفزازي على حسابه الرسمي على إنستجرام. وكتب «البلوز»: «تعالوا لزيارة بيت الجوائز في لندن. احجزوا جولتكم في ملعب ستامفورد بريدج الآن عبر الرابط الموجود في قصتنا أو في السيرة الذاتية لحسابنا».
تبع هذا المنشور في النهاية نبرة أكثر تصالحية من فريق وسائل التواصل الاجتماعي في ستامفورد بريدج، الذي مازح قائلاً: "ربما نستحق بطاقة حمراء أخرى بسبب المنشور الأخير! ولكن بجدية تامة، تهانينا لآرسنال على فوزه بالدوري الإنجليزي وأدائه الرائع في دوري أبطال أوروبا. نتطلع إلى استئناف المنافسة معكم في الموسم المقبل."
تكريم أرني سلوت بمناسبة رحيله
في خضم العاصفة التي أثارتها احتفالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خصص فرينبونج بعض الوقت لإرسال رسالة إلى مدرب ناديه الذي غادر منصبه. فقد تم إعفاء آرني سلوت من مهامه كمدرب رئيسي لليفربول قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية في بودابست، مما أدى إلى إنهاء فترته في أنفيلد بشكل مفاجئ. واستغل فرينبونج منصته للتعبير عن تقديره للمدرب الهولندي، حيث نشر: "شكرًا لك على كل شيء أيها المدرب. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل!"